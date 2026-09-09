Ο Τσίπρας πρότεινε την φορολόγηση των καταθέσεων για το 1% των πιο πλούσιων, απαντώντας στο Πρώτο Θέμα, ευχήθηκε καλή επιτυχία στον Σαμαρά

Δεν είναι καταστροφή οι δεύτερες κάλπες

Η ΕΛΑΣ δεν κάνει ακριβή καμπάνια

Επέστρεψα γιατί δεν υπήρχε προοπτική νίκης απέναντι στον Μητσοτάκη

Η συνεργασία με το Ισραήλ και η Γάζα

Θα σπάσουν τα καρτέλ

Προτεραιότητα η στήριξη των συνταξιούχων όταν διευρυνθεί ο δημοσιονομικός χώρος

«Ο πρωθυπουργός δεν είχε τίποτα να μας πει για το όραμά του, εμφανίστηκε ως σωτήρας των συνεπειών της δικής του πολιτικής», συνέχισε ο πρώην πρωθυπουργός. «Το δικό μας σχέδιο είναι ολιστικό. Το παραγωγικό μας μοντέλο φθίνει και πρέπει να αλλάξει», πρόσθεσε.«Η απόπειρα κοστολόγησης που κάνανε από την κυβέρνηση για τα 13 δισ. έμοιαζε με πίνακα ζωγραφικής και μάλιστα σουρεαλιστικού περιεχομένου. Το πρόγραμμα είναι σύμφωνο με τα υπάρχοντα δημοσιονομικά πλαίσια και τους περιορισμούς. Όλα τα υπόλοιπα είναι αποτέλεσμα μιας νοσηρής φαντασίας. δεν είναι αδαείς ούτε άσχετοι το κάνουν επίτηδες.«Η ΕΛΑΣ δημιουργήθηκε για να καλύψει ένα τεράστιο κενό. Δεν υπήρχε διακριτός εναλλακτικός πόλος στο κυβερνών κόμμα», είπε και απάντησε πως «αν έχουμε την πρώτη εντολή θα εξαντλήσουμε τη δυνατότητα συγκρότησης κυβέρνησης στη βάση αλλαγής πολιτικής, να αλλάξουμε το μοντέλο των διευρυμένων ανισοτήτων». Αν όχι, «θα πάμε σε δεύτερες εκλογές», αναφορικά με το σενάριο δύο καλπών στις επερχόμενες εκλογές.«Οι δεύτερες εκλογές δεν είναι καταστροφή, δεν είναι αυτός ο στόχος μας», σημείωσε.«Ο κ. Μητσοτάκης το 2023 προεκλογικά προεξόφλησε τις δύο κάλπες. Ακόμα και στην πρώτη κάλπη με 146 έδρες δεν συζήτησε καν τη δυνατότητα για κυβέρνηση. Αν γίνουν δεύτερες, δεν θα είναι καταστροφή. Αν η ΝΔ ξορκίζει τη δυνατότητα της δεύτερης κάλπης, το κάνει γιατί το 70% θέλει να αλλάξει η κυβέρνηση».Ο Αλέξης Τσίπρας τόνισε πως «η ακρίβεια δεν ευθύνεται αποκλειστικά σε εξωγενείς παράγοντες – ούτε στον Πούτιν που κάνει πόλεμο στην Ουκρανία, ούτε στον Τραμπ που βομβαρδίζει το Ιράν».Η ακρίβεια δεν οφείλεται σε εξωγενείς παράγοντες. Εχω μπροστά μου έναν πίνακα για τις διαφορές των τιμών στην Ελλάδα με τον μέσο όρο στην Ευρώπη. Ο μισθός στην Ελλάδα είναι κοντά στις 18.000 και στην Ευρώπη κοντά στις 40.000. Εχουμε τιμές Γαλλίας και Ελβετίας και μισθούς Βουλγαρίας και Ρουμανίας...O κ Τσίπρας αναφέρθηκε επίσης στην υπόθεση των υποκλοπών και υποστήριξε ότι είναι απόλυτα σαφές ότι αν θα αποδοθεί δικαιοσύνη θα εξαρτηθεί από τα αποτελέσματα των επόμενων εκλογών. Αν έχουμε άλλη μία τετραετία Μητσοτάκη, δεν θα υπάρχει καμία διερεύνηση και λογοδοσία. Αυτό είναι κατάντια για τη χώρα και για την παράταξη της ΝΔ», σημείωσε. Απέρριψε τις κατηγορίες ότι η ΕΛΑΣ κάνει πολυδάπανη καμπάνια και εξορμήσεις λέγοντας μεταξύ άλλων ότι«Το επόμενο διάστημα, απευθυνόμαστε στον καθένα και στην καθεμιά, στους πολίτες, που θέλουν την πολιτική αλλαγή, που θέλουν να υπάρχει η ΕΛ.Α.Σ., και τους ζητάμε 1 ευρώ. Τους ζητάμε το ελάχιστο δυνατό. Και αυτό το ευρώ θα καταγράφεται καθημερινά και θα φαίνεται στο διαδικτυακό τόπο της ΕΛ.Α.Σ. Μια καινοτομία, η οποία γίνεται για πρώτη φορά στα χρονικά στο ελληνικό πολιτικό σύστημα, και ελπίζω να την ακολουθήσουν και άλλοι».«Στόχος μου είναι να ηττηθεί η κυβέρνηση Μητσοτάκη στις επόμενες εκλογές», ανέφερε ο Αλέξης Τσίπρας, εξηγώντας τους λόγους για τους οποίους επέστρεψε στην κεντρική πολιτική σκηνή.«Δεν επανήλθα στην κεντρική πολιτική σκηνή για ένα ποσοστό», σημείωσε, τονίζοντας ότι «υπήρχε ανάγκη για το πολιτικό σύστημα να επανέλθει η ισορροπία». Όπως είπε, «δεν υπήρχε προοπτική νίκης απέναντι στον κ. Μητσοτάκη. Αν υπήρχε, θα έγραφα ένα δεύτερο βιβλίο».Για τις συνεργασίες και την ένταξη βουλευτών στην ΕΛΑΣ, ο Αλ. Τσίπρας είπε πως «από την πρώτη στιγμή ήμουν καθαρός για τα κριτήρια του κόμματος».«Βάλαμε δύο όρους, ας το πω έτσι, ο πρώτος όρος ήταν ότι δεν θα δεχθούμε μέλη μας βουλευτές που έχουν εκλεγεί προφανώς με άλλα κόμματα στον ελληνικό κοινοβούλιο. Θα αποκτήσουμε κοινοβουλευτική ομάδα όταν με το καλό ο ελληνικός λαός με την κρίση του μας στείλει στο ελληνικό κοινοβούλιο.Και νομίζω ότι αυτός ο όρος ήταν κάτι αυτονόητο σε μια εποχή που βλέπουμε βουλευτές να εκλέγονται με μία έδρα, να πηγαίνουν σε ένα κόμμα, να παίρνουν την έδρα τους, να πηγαίνουν σε ένα άλλο κόμμα, να φλερτάρουν με ένα τρίτο, να καταλήγουν σε ένα τέταρτο » είπε μεταξύ άλλων.Ο Αλέξης Τσίπρας αναφέρθηκε και στην εξωτερική πολιτική, υπογραμμίζοντας την ανάγκη τα εθνικά θέματα να μείνουν μακριά από την τοξικότητα και την κομματική αντιπαράθεση.«Να αφήσουμε μακριά την τοξικότητα και τα πολιτικά παιχνίδια. Τα εθνικά θέματα πρέπει να μείνουν μακριά από την πολιτική αντιπαράθεση, γιατί αυτό κάνει κακό στην πατρίδα μας», ανέφερε.Η βασική κριτική που ασκεί στην κυβέρνηση Μητσοτάκη, όπως είπε, αφορά την αλλαγή της εθνικής στρατηγικής στην εξωτερική πολιτική. «Είχαμε μια πολυδιάστατη πολιτική και πήγαμε σε μια μονοδιάστατη, που δεν αναζητά συμμαχίες αλλά προστάτες», σημείωσε.Ο πρώην πρωθυπουργός έθεσε, παράλληλα, το ερώτημα εάν τα τελευταία επτά χρόνια έχει αναβαθμιστεί ουσιαστικά ο γεωπολιτικός ρόλος της Ελλάδας και εάν η χώρα έχει πετύχει περισσότερα έναντι της Τουρκίας.«Τα τελευταία επτά χρόνια αναβαθμίστηκε ο ρόλος της χώρας μας; Πετύχαμε κάτι περισσότερο αυτά τα επτά χρόνια έναντι της Τουρκίας;» διερωτήθηκε.Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην Τουρκία, υποστηρίζοντας ότι το γεωπολιτικό ισοζύγιο έχει επιδεινωθεί σε βάρος της Ελλάδας. «Αυτή τη στιγμή η Τουρκία έχει F-16 και θα πάρει τα F-35. Εμπόδισε την πόντιση του καλωδίου στην Κάσο και αναβαθμίζει τον γεωπολιτικό της ρόλο. Το γεωπολιτικό ισοζύγιο έχει επιδεινωθεί ραγδαία σε βάρος μας», είπε.Ο Αλέξης Τσίπρας υποστήριξε ότι η δική του προσέγγιση θα συνδύαζε αποφασιστικότητα στο πεδίο με ενεργητική διπλωματία. «Εμείς στο πεδίο θα ήμασταν αποφασιστικοί και στη διπλωματία ενεργητικοί», ανέφερε, κάνοντας αναφορά και στην περίοδο της δικής του πρωθυπουργίας. «Επί πρωθυπουργίας μου ήρθε το Barbaros, σε αντίθεση με το Oruc Reis που το πήραν τα κύματα», είπε χαρακτηριστικά.Σε ό,τι αφορά τη στρατιωτική συνεργασία Ελλάδας και Ισραήλ, ο πρώην πρωθυπουργός αναγνώρισε τα οφέλη που, όπως είπε, αυτή προσφέρει στη χώρα.«Γνωρίζω πολύ καλά τα οφέλη που μας δίνει η στρατιωτική συνεργασία με το Ισραήλ», ανέφερε. Ωστόσο, πρόσθεσε ότι τα οφέλη αυτά αντισταθμίζονται από το κόστος που έχει για την Ελλάδα η πολιτική του Ισραήλ στη Γάζα.«Τα οφέλη αυτά ισοφαρίζονται από το κόστος που έχει η γενοκτονική πολιτική στη Γάζα», σημείωσε χαρακτηριστικά.Ο Αλέξης Τσίπρας τόνισε ότι ο ίδιος θα ακολουθήσει μια αποφασιστική πολιτική «για να σπάσουν τα καρτέλ» και σημείωσε πως η μικρομεσαία επιχείρηση απουσίαζε από την κυβερνητική πολιτική και το Ταμείο Ανάκαμψης.«Το κρίσιμο είναι να υπάρξει μια πολιτική αποφασιστική, για να σπάσουμε τα καρτέλ. Να σπάσουμε την ασυλία τους. Και σε ό,τι αφορά, το σχέδιό μας είναι η ενίσχυση της επιτροπής ανταγωνισμού, είναι το παρατηρητήριο τιμών από το χωράφι στο ράφι. Είναι η επιβολή περιθωρίου κέρδους σε κάθε κρίκο αυτής της αλυσίδας, καθώς και η αποφασιστικότητα να δημιουργηθούν παρεμβάσεις νομοθετικές, οι οποίες θα δημιουργούν ένα πάρα πολύ αυστηρό πλαίσιο σε αυτούς που επιβάλλουν καταχρηστικές πρακτικές συνεννόησης».

«Η προτεραιοποίηση των αναγκών της κοινωνίας είναι αριστερή πολιτική», τόνισε ο Αλέξης Τσίπρας, αναφερόμενος στη συζήτηση για τη 13η σύνταξη και τις δημοσιονομικές επιλογές.

Ο πρώην πρωθυπουργός υπενθύμισε ότι η κυβέρνησή του είχε θεσμοθετήσει το 2019 την τμηματική 13η σύνταξη, ύψους περίπου 1 δισ. ευρώ ετησίως, σημειώνοντας ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης την ψήφισε τότε και στη συνέχεια την κατάργησε.

Όπως υποστήριξε, σήμερα οι ανάγκες της κοινωνίας είναι διαφορετικές, επικαλούμενος την αύξηση του κόστους στέγασης, την ακρίβεια, τα προβλήματα στο ΕΣΥ και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν εκπαιδευτικοί και νέοι.

Παράλληλα, ο κ. Τσίπρας υποστήριξε ότι ο δημοσιονομικός χώρος μπορεί να διευρυνθεί μέσα από τον περιορισμό δαπανών, κάνοντας αναφορά στις απευθείας αναθέσεις, τις συμβουλευτικές εταιρείες και τα claims εργολάβων. «Να λοιπόν πώς εξοικονομείς και διευρύνεις το δημοσιονομικό σου χώρο», ανέφερε, διαβεβαιώνοντας ότι, όταν αυτό επιτευχθεί, προτεραιότητα θα είναι η ενίσχυση των συντάξεων και των συνταξιούχων.



Με το ΠΑΣΟΚ δεν είμαστε αντίπαλοι αλλά ανταγωνιστές

Έπαθα κι έμαθα, δεν θα ανεχθώ προσωπικές στρατηγικές στην ΕΛ.Α.Σ

Δεν πιστεύω στις μεταγραφές αεροδρομίου

Ενεργό το ένταλμα σύλληψης για τον Νετανιάχου

Ευχήθηκε καλή επιτυχία στον Σαμαρά

Κριτική στον Καμμένο για την παρουσία του στην κηδεία Μλάντιτς

Θράσος να συνεχίζεται η συζήτηση για τους μουσαμάδες στο Μετρό

Η κατάσταση στην Υγεία δεν αντιμετωπίζεται με φιέστες

«Ακόμα κι αν φοράς τα γυαλιά του Γεωργιάδη, δεν μπορείς να δεις τα πράγματα καλά στον τομέα της Υγείας»

Αλλαγή του εκλογικού νόμου στις αυτοδιοικητικές εκλογές

Ο Αλέξης Τσίπρας ρωτήθηκε και για το ενδεχόμενο συνεργασίας της ΕΛΑΣ με το ΠΑΣΟΚ μετά τις εκλογές.«Τους πρωθυπουργούς τους επιλέγει ο ελληνικός λαός. Με το ΠΑΣΟΚ δεν είμαστε αντίπαλοι, μόνο ανταγωνιστές. Αντίπαλος είναι η δεξιά. Ο κ. Μητσοτάκης επιχαίρει με τις υπερβολές που ακούγονται. Κάποια στελέχη εξυπηρετούν την τακτική Μητσοτάκη υψώνουν τους τόνους. Υπάρχουμε γιατί δεν μπορεί να τα καταφέρει το ΠΑΣΟΚ. Αν έρθει εκείνη η ώρα και είμαστε πρώτοι στις εκλογές θα απευθυνθούμε σε όλα τα κόμματα της προοδευτικής αντιπολίτευσης. Αν υπάρξει ανταπόκριση θα πάμε σε κυβέρνηση», ανέφερε.Σε ότι αφορά τις προσωπικές του φιλοδοξίες και αν θεωρεί αγγαρεία τον ρόλο του αρχηγού της αντιπολίτευσης, ο κ. Τσίπρας είπε μεταξύ άλλων: Δεν έχω να αποδείξω τίποτα. Εγινα πρωθυπουργός στα 41 μου. Τα αξιώματα δεν είναι αυτοσκοπός μου το μόνο που θέλω είναι να είμαι χρήσιμος στην πατρίδα και την παράταξή μου. Επιτρέψτε μου να αισιοδοξώ όμως ότι θα πετύχουμε μια αλλαγή πορείας για τον τόπο...»«Άλλο να γίνονται λάθη, που είναι ανθρώπινο και άλλο να υπάρχουν προσωπικές στρατηγικές. Σε ό,τι αφορά την εμπειρία και την πορεία μου, έπαθα και έμαθα. Πολλές φορές ήμουν ανεκτικός σε προσωπικές στρατηγικές, δεν θα επαναληφθεί αυτό» είπε σε άλλο σημείο της συνέντευξή του ο κ. Τσίπρας και πρόσθεσε αναφερόμενος στην ΕΛΑΣ:«Θα σφυρηλατήσουμε την ενότητά μας και θα διεκδικήσουμε η συλλογική μας προσπάθεια να συνοδεύεται πάντα από αίσθημα ευθύνης, πειθαρχία και αυτοπειθαρχία και ανιδιοτέλεια. Θέλουμε η ΕΛΑΣ να είναι ένας χώρος πλεονάσματος προσφοράς και όχι ζήτησης αξιωμάτων. Και πιστεύω θα κριθούμε πολύ αυστηρά για αυτό από τον λαό».Απαντώντας σε άλλο ερώτημα για τις μεταγραφές στην ΕΛΑΣ από όμορους πολιτικούς χώρους ο Αλέξης Τσίπρας είπε ότι «οι μεταγραφές είναι χρήσιμες μόνο στο ποδόσφαιρο».«Δεν πιστεύω στη χρησιμότητα στην πολιτική των μεταγραφών αεροδρομίου. Στο ποδόσφαιρο είναι καμιά φορά χρήσιμες, όχι πάντα, κάποιες από τις μεταγραφές είναι “παλτά”.Στην πολιτική, αυτό απαξιώνει ακόμα περισσότερο το πολιτικό σύστημα για τους πολίτες. Το έχω κάνει, είμαι παθών, υπήρξαν στελέχη που είχαν εκλεγεί με άλλο κόμμα και εισχώρησαν στον ΣΥΡΙΖΑ, αλλά νομίζω δεν ωφέλησε. Δεν πιστεύω ότι πρέπει να λειτουργούμε έτσι. Δεν βλέπω και όσοι το κάνουν να έχουν κάποιο όφελος.Πιστεύω στην ανάγκη συνολικής ανασύνταξης του προοδευτικού χώρου, είναι σκοπός της ΕΛΑΣ. Είναι ανοιχτές οι πόρτες μας, με όρους προσφοράς, όχι με μεταγραφής, ζήτησης αξιωμάτων και ιδιοτέλειας».Στο ερώτημα εάν μια κυβέρνηση της Ελληνικής Αριστεράς θα ενεργοποιούσε το ένταλμα σύλληψης του Μπενιαμίν Νετανιάχου, ο Αλέξης Τσίπρας απάντησε ότι η Ελλάδα, ως ευνομούμενη χώρα, οφείλει να σέβεται τη δικαιοδοσία των διεθνών οργανισμών.«Αυτό το ένταλμα είναι σε ισχύ και ενεργοποιείται αυτόματα. Θα κάνουμε αυτό που κάνουν όλες οι υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες», ανέφερε, υπογραμμίζοντας ότι «σε καμία περίπτωση δεν θέλουμε η χώρα μας να βγει από το ευρωπαϊκό πλαίσιο».Ο κ. Τσίπρας εκτίμησε, μάλιστα, ότι η θέση αυτή ενδέχεται να έχει ήδη μεταφερθεί από την κυβέρνηση της ΝΔ στην ισραηλινή πλευρά, σημειώνοντας χαρακτηριστικά: «Έχω την υπόνοια ότι αυτό πρέπει να έχει μεταφερθεί προς την ισραηλινή πλευρά και για τον λόγο αυτό δεν έχουμε κάποια πρόσκληση επίσκεψης στον κ. Νετανιάχου».Ερωτηθείς για το ενδεχόμενο δημιουργίας νέου κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά ο Αλέξης Τσίπρας είπε;Να του ευχηθώ καλή επιτυχία στον κ. Σαμαρά εφόσον αποφασίσει να επανέλθει. Οι πολιτικές διαφορές που έχω μαζί του είναι πολύ μεγάλες. Μας χωρίζει η άβυσσος σε μια σειρά από κρίσιμα οικονομικά και κοινωνικά ζητήματα... Επηρεάζει όλο το πολιτικό σύστημα. Με τον Σαμαρά είχαμε πάντοτε αντιπαραθέσεις, είχαμε διαφορετικές τοποθετήσεις στα εθνικά θέματα είχαμε σημαντικές διαφωνίες ήταν ο πρωθυπουργός μιας πολύ βαριάς περιόδου με 41 δισ ευρώ προσαρμογή και μόλις 7 δισ για τη δική μας περίοδο. Η αντιπαράθεσή μας ήταν έντονη, σκληρή αλλά πολιτική και θα τον αντιμετωπίσω έντονα, σκληρά, μετωπικά αλλά πάντα πολιτικά, σε ένα πλαίσιο αντιπαράθεσης και ανταλλαγής επιχειρημάτων» .Σε ότι αφορά την παρουσία του πρώην εταίρου του στην κυβέρνηση Πάνου Καμμένου στην κηδεία του Ράτκο Μλάντιτς ο κ. Τσίπρας είπε ότι κάποια πράγματα δεν μπορούν να συγχωρούνται. Δεν μπορείς να τιμάς τον χασάπη των Βαλκανίων. Οφείλουμε όλοι απέναντι σε τέτοια εγκλήματα να είμαστε ιδιαίτερα ευαίσθητοι» σημείωσε.Απαντώντας σε ερώτηση εάν έχει μετανιώσει για τους μουσαμάδες στο μετρό Θεσσαλονίκης και αν προτίθεται να το χρησιμοποιήσει τώρα που λειτουργεί, ο κ. Τσίπρας επανέλαβε ότι επί των ημερών του το έργο προχώρησε σημαντικά και εξαπέλυσε επίθεση σε βάρος του κ. Μητσοτάκη λέγοντας: «Εγώ ως πρωθυπουργός δεν πήγα να παίξω με τα ζητήματα ασφάλειας. Δεν είχα προγραμματισμένα εγκαίνια την επομένη του εγκλήματος των Τεμπών για δήθεν σταθμό τηλεδιοίκησης. Τέτοιους μουσαμάδες εγώ δεν είχα, με την ασφάλεια δεν έπαιζα. Θέλει πολύ θράσος να συνεχίζεται αυτή η συζήτηση σήμερα». Θέλει πολύ θράσος να συνεχίζεται η συζήτηση για το εφεύρημα του μουσαμά στο μετρό».«Πρέπει να είμαστε στις χειρότερες στιγμές για το ΕΣΥ. Έχουμε πάνω από 20.000 κενά υγειονομικών, κυρίως νοσηλευτών. Οι συνθήκες είναι πολύ δύσκολες για τους υγειονομικούς. Ο μισθός τους πρέπει να είναι από τους χαμηλότερους στην Ευρώπη και η ιδιωτική δαπάνη υγείας από τις υψηλότερες στην Ευρώπη» είπε ο Αλέξης Τσίπρας αναφερόμενος στην κατάσταση που επικρατεί στο ΕΣΥ και πρόσθεσε:«Πώς αλλάζει όλο αυτό; Προφανώς δεν αντιμετωπίζεται με φιέστες, επικοινωνιακές παράτες. Χρειάζεται να στηρίξουμε σε πρώτη φάση τους γιατρούς και τους νοσηλευτές που έδωσαν τη σκληρή μάχη της πανδημίας και έπαθαν burnout. Να τους στηρίξουμε ηθικά και μισθολογικά. Για αυτό στο πρόγραμμά μας προβλέπουμε μεσοσταθμική αύξηση 500 ευρώ» πρόσθεσε ο πρόεδρος της ΕΛΑΣ.Οι επόμενες εκλογές στην Αυτοδιοίκηση αν υπάρξει κυβερνητική αλλαγή δεν θα είναι με το περίεργο αλγοριθμικό σύστημα του κ. Λιβάνιου που δεν μπορεί να καταλάβει κανείς τι ψηφίζει και τι βγαίνει αλλά με ένα σλύστημα για το 50+1% το οποίο αν δεν επιτευχθεί στην πρώτη κυριακή θα επιτευχθεί στη δεύτερη Κυριακή