Σάρον Στόουν: Απέχω από το σεξ εδώ και αρκετό καιρό, έχω φτάσει στο σημείο που θέλω να είμαι μόνο με κάποιον που νοιάζομαι

Σάρον Στόουν , εξηγώντας τον λόγο που απέχει το τελευταίο διάστημα από το σεξ, ενώ πρόσθεσε ότι επιθυμεί να βρίσκεται μόνο με έναν άνθρωπο για τον οποίο θα τρέφει πραγματικό ενδιαφέρον.

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Στην προσωπική της ζωή αναφέρθηκε ηΗ 68χρονη ηθοποιός παραχώρησε συνέντευξη στο podcast «Mayim Bialik’s Breakdown» την Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου, συζητώντας μεταξύ άλλων με την παρουσιάστρια, Μέιμ Μπιάλικ για την καριέρα της, αλλά και την τωρινή κατάστασή της σε ό,τι αφορά την ερωτική της ζωή.Η Μπιάλικ τη ρώτησε πώς είναι «ως σύντροφος», με αφορμή τη συζήτησή τους για τα μοτίβα στις ερωτικές σχέσεις, με εκείνη να απαντάει: «Είμαι πολύ καλή σύντροφος, αλλά έχω πολύ καιρό να είμαι σε σχέση. Και έχω υπάρξει σύντροφος τόσο σε κακούς συντρόφους όσο και σε καλούς συντρόφους. Είχα καλή τύχη και κακή τύχη και καθόλου τύχη. Για αρκετό καιρό δεν είχα καθόλου τύχη. Απέχω από το σεξ εδώ και αρκετό καιρό, γιατί πλέον έχω φτάσει στο σημείο όπου πραγματικά θέλω να είμαι μόνο με κάποιον που νοιάζομαι».Στη συνέχεια, πρόσθεσε ότι τώρα που τα παιδιά της έχουν μεγαλώσει, αναζητά «κάποιον που να είναι σύντροφός μου και όχι απλώς κάποιον για να κάνω σεξ» και συμπλήρωσε: «Έχω κάπως βαρεθεί αυτό» αναφερόμενη στις περιστασιακές σχέσεις. «Αυτή τη στιγμή βρίσκομαι στη φάση που δεν έχω καθόλου τύχη» τόνισε.Όσο για το εάν έχει γνωρίσει τον μεγάλο έρωτα της ζωής της, η Σάρον Στόουν απάντησε: «Έχω ζήσει έρωτες στη ζωή μου, αλλά δεν νομίζω ότι έχω γνωρίσει τον μεγάλο έρωτα της ζωής μου».Η ηθοποιός ήταν στο παρελθόν παντρεμένη με τον δημοσιογράφο Φιλ Μπρόνσταϊν από το 1998 έως το 2004 και με τον παραγωγό Μάικλ Γκρίνμπουργκ από το 1984 έως το 1990. Η Στόουν υιοθέτησε τον μεγαλύτερο γιο της, Ρόαν, το 2000, μαζί με τον Μπρόνσταϊν. Μετά τον χωρισμό τους, η ηθοποιός υιοθέτησε ακόμη δύο αγόρια.