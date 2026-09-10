Δρυμιώτης: Ο Τσίπρας μου θυμίζει τον διάλογο του Καραγκιόζη με τον Χατζηαβάτη για τις λίρες

«Εξακολουθούμε να βλέπουμε τη Χιονάτη και τους επτά νάνους», ανέφερε μεταξύ άλλων ο εκλογικός αναλυτής, Ανδρέας Δρυμιώτης σχολιάζοντας τα αποτελέσματα της



Ο Καραγκιόζης και ο Χατζηαβάτης

Παράλληλα, αναφερόμενος στον αναπληρωτή τομεάρχη Οικονομικών της ΕΛΑΣ,

, ο οποίος, επιχειρώντας να υπολογίσει το κόστος της εξαγγελίας του Αλέξη Τσίπρα για τη χορήγηση επιδόματος σε φοιτητές περιφερειακών πανεπιστημίων,

, τόνισε: «Αυτός ο άνθρωπος θα μας κυβερνήσει;»