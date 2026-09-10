Δρυμιώτης: Ο Τσίπρας μου θυμίζει τον διάλογο του Καραγκιόζη με τον Χατζηαβάτη για τις λίρες
Δρυμιώτης: Ο Τσίπρας μου θυμίζει τον διάλογο του Καραγκιόζη με τον Χατζηαβάτη για τις λίρες
«Εξακολουθούμε να βλέπουμε τη Χιονάτη και τους επτά νάνους», σημείωσε ο εκλογικός αναλυτής σχολιάζοντας τα ευρήματα της δημοσκόπησης της GPO
«Εξακολουθούμε να βλέπουμε τη Χιονάτη και τους επτά νάνους», ανέφερε μεταξύ άλλων ο εκλογικός αναλυτής, Ανδρέας Δρυμιώτης σχολιάζοντας τα αποτελέσματα της νέας δημοσκόπησης της GPO για λογαριασμό του Star.
«Τις δημοσκοπήσεις τις κοιτάζω μόνο ποιοτικά και όχι αριθμητικά. Εξακολουθούμε να βλέπουμε τη Χιονάτη και τους επτά νάνους. Δεκατέσσερις μονάδες διαφορά, αυτό λέγεται double score», ανέφερε ο κ. Δρυμιώτης στο Action24 αναφερόμενος στα ευρήματα της δημοσκόπησης, σύμφωνα με τα οποία η ΝΔ φτάνει στο 30,6%, σημειώνοντας άνοδο δύο μονάδων μετά τη ΔΕΘ, με τον Αλέξη Τσίπρα να ακολουθεί στο 16% και το ΠΑΣΟΚ στην τρίτη θέση με 12,8%.
Όπως εκτίμησε «δεν πρόκειται να αλλάξει αυτό το σκηνικό, απ’ ό,τι φαίνεται, γιατί κανένας από τους υπόλοιπους δεν προσφέρει. Το μόνο που μου έχει κάνει εντύπωση με το θέμα του κυρίου Τσίπρα είναι ότι, ενώ ο Ανδρουλάκης συνεχώς στρέφει το κόμμα προς τα αριστερά, αυτός το στρέφει στο κέντρο. Η δήλωση που έκανε για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, τα οποία ήταν η σημαία της Αριστεράς, δείχνει ότι ο Τσίπρας κάπου το έστριψε το καράβι. Έχει καταλάβει ότι το κέντρο έχει τους πολλούς ψηφοφόρους. Στην Ελλάδα έχουμε 20% αριστερούς και ακροαριστερούς, 20% πολύ δεξιούς και ακροδεξιούς και υπάρχει στη μέση ένα 60%».
«Έχει κάνει γκάφα με το περιουσιολόγιο. Στις προγραμματικές δηλώσεις το 2015 είχε παρουσιάσει περιουσιολόγιο», είπε αναφερόμενος στον Αλέξη Τσίπρα.
Σε άλλο σημείο της τοποθέτησής του, ο Ανδρέας Δρυμιώτης αναφέρθηκε σε ένα ανέκδοτο με τον Καραγκιόζη και τον Χατζηαβάτη.
Όπως είπε, στον διάλογο αυτό ο Καραγκιόζης λέει στον Χατζηαβάτη: «Μου χρωστάς δύο λίρες», με τον Χατζηαβάτη να απαντά ότι έχει μόνο μία. Ο Καραγκιόζης παίρνει τη μία λίρα και του λέει: «Μου χρωστάς μία λίρα, σου χρωστάω μία λίρα, είμαστε πάτσοι».
Στη συνέχεια, ο κ. Δρυμιώτης παρομοίασε τον Καραγκιόζη, με την έννοια του καταφερτζή, με τον Αλέξη Τσίπρα, ενώ τον Χατζηαβάτη τον ταύτισε με τον ελληνικό λαό.
Παράλληλα, αναφερόμενος στον αναπληρωτή τομεάρχη Οικονομικών της ΕΛΑΣ, Γιώργο Παππά, ο οποίος, επιχειρώντας να υπολογίσει το κόστος της εξαγγελίας του Αλέξη Τσίπρα για τη χορήγηση επιδόματος σε φοιτητές περιφερειακών πανεπιστημίων, μπέρδεψε τον πολλαπλασιασμό με τη διαίρεση, τόνισε: «Αυτός ο άνθρωπος θα μας κυβερνήσει;»
«Τις δημοσκοπήσεις τις κοιτάζω μόνο ποιοτικά και όχι αριθμητικά. Εξακολουθούμε να βλέπουμε τη Χιονάτη και τους επτά νάνους. Δεκατέσσερις μονάδες διαφορά, αυτό λέγεται double score», ανέφερε ο κ. Δρυμιώτης στο Action24 αναφερόμενος στα ευρήματα της δημοσκόπησης, σύμφωνα με τα οποία η ΝΔ φτάνει στο 30,6%, σημειώνοντας άνοδο δύο μονάδων μετά τη ΔΕΘ, με τον Αλέξη Τσίπρα να ακολουθεί στο 16% και το ΠΑΣΟΚ στην τρίτη θέση με 12,8%.
Όπως εκτίμησε «δεν πρόκειται να αλλάξει αυτό το σκηνικό, απ’ ό,τι φαίνεται, γιατί κανένας από τους υπόλοιπους δεν προσφέρει. Το μόνο που μου έχει κάνει εντύπωση με το θέμα του κυρίου Τσίπρα είναι ότι, ενώ ο Ανδρουλάκης συνεχώς στρέφει το κόμμα προς τα αριστερά, αυτός το στρέφει στο κέντρο. Η δήλωση που έκανε για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, τα οποία ήταν η σημαία της Αριστεράς, δείχνει ότι ο Τσίπρας κάπου το έστριψε το καράβι. Έχει καταλάβει ότι το κέντρο έχει τους πολλούς ψηφοφόρους. Στην Ελλάδα έχουμε 20% αριστερούς και ακροαριστερούς, 20% πολύ δεξιούς και ακροδεξιούς και υπάρχει στη μέση ένα 60%».
«Έχει κάνει γκάφα με το περιουσιολόγιο. Στις προγραμματικές δηλώσεις το 2015 είχε παρουσιάσει περιουσιολόγιο», είπε αναφερόμενος στον Αλέξη Τσίπρα.
Σε άλλο σημείο της τοποθέτησής του, ο Ανδρέας Δρυμιώτης αναφέρθηκε σε ένα ανέκδοτο με τον Καραγκιόζη και τον Χατζηαβάτη.
Ο Καραγκιόζης και ο Χατζηαβάτης
Όπως είπε, στον διάλογο αυτό ο Καραγκιόζης λέει στον Χατζηαβάτη: «Μου χρωστάς δύο λίρες», με τον Χατζηαβάτη να απαντά ότι έχει μόνο μία. Ο Καραγκιόζης παίρνει τη μία λίρα και του λέει: «Μου χρωστάς μία λίρα, σου χρωστάω μία λίρα, είμαστε πάτσοι».
Στη συνέχεια, ο κ. Δρυμιώτης παρομοίασε τον Καραγκιόζη, με την έννοια του καταφερτζή, με τον Αλέξη Τσίπρα, ενώ τον Χατζηαβάτη τον ταύτισε με τον ελληνικό λαό.
Παράλληλα, αναφερόμενος στον αναπληρωτή τομεάρχη Οικονομικών της ΕΛΑΣ, Γιώργο Παππά, ο οποίος, επιχειρώντας να υπολογίσει το κόστος της εξαγγελίας του Αλέξη Τσίπρα για τη χορήγηση επιδόματος σε φοιτητές περιφερειακών πανεπιστημίων, μπέρδεψε τον πολλαπλασιασμό με τη διαίρεση, τόνισε: «Αυτός ο άνθρωπος θα μας κυβερνήσει;»
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