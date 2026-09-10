Ο Κυριάκος Πιερρακάκης στο protothema: Οι πολίτες θα αγκαλιάσουν τον «κουμπαρά» για τη νέα γενιά
Ο Κυριάκος Πιερρακάκης στο protothema: Οι πολίτες θα αγκαλιάσουν τον «κουμπαρά» για τη νέα γενιά
«Υπάρχουν δύο είδη κομμάτων, αυτά που κοιτάνε τον καθρέφτη και αυτά που κοιτάνε τον ορίζοντα» - Τι λέει ο υπουργός Οικονομίας για τα μέτρα της ΔΕΘ, τη μεσαία τάξη και τους ελεύθερους επαγγελματίες - Η πρόβλεψή του για τις επόμενες εκλογές και η αναφορά στον Γιώργο Μαζωνάκη
Λίγες ημέρες μετά τις ανακοινώσεις του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ, ο Κυριάκος Πιερρακάκης άνοιξε στο Direct με τον Γιώργο Ευγενίδη όλη τη βεντάλια των νέων μέτρων, επιμένοντας σε δύο στοιχεία: ότι οι παρεμβάσεις πρέπει να φτάνουν σε όσο το δυνατόν μεγαλύτερο μέρος της κοινωνίας και ότι δεν μπορούν να γίνονται εις βάρος της δημοσιονομικής σταθερότητας.
Μίλησε για τη μεσαία τάξη, τους συνταξιούχους και τους δημοσίους υπαλλήλους, απάντησε στην κριτική των ελεύθερων επαγγελματιών για το τεκμαρτό εισόδημα, εξήγησε τη φιλοσοφία του «κουμπαρά» για τη νέα γενιά και υπεραμύνθηκε της πρόωρης αποπληρωμής του χρέους. Παράλληλα, έδωσε το πολιτικό στίγμα της κυβέρνησης ενόψει της πορείας προς τις επόμενες εκλογές, εκτιμώντας ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα τις κερδίσει.
«Το πακέτο ήταν για όλους, με έμφαση στη μεσαία τάξη», είπε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, εξηγώντας ότι η συγκεκριμένη κοινωνική ομάδα «επλήγη βαθιά στην κρίση και πλήρωσε μεγάλο τίμημα». Κατά τον ίδιο, τα μέτρα που έχουν ληφθεί τα τελευταία δύο χρόνια φτάνουν συνολικά τα 4 δισ. ευρώ. «Δεν λύνουν τα προβλήματα, αλλά δίνουν ανάσα», σημείωσε, επιμένοντας ιδιαίτερα στον μόνιμο χαρακτήρα των παρεμβάσεων. «Είναι τεκμήριο σοβαρότητας ότι παίρνουμε μόνιμα μέτρα».
Όπως είπε, ένα κυβερνητικό πρόγραμμα με ορίζοντα το 2030 δεν μπορεί να αφορά μόνο συγκεκριμένες κοινωνικές κατηγορίες. «Όταν απευθύνεις ένα πρόγραμμα που κοιτάζει προς το 2030, πρέπει κάθε κομμάτι της κοινωνίας να βλέπει τον εαυτό του σε αυτό». Έφερε ως παράδειγμα την πορεία του κατώτατου μισθού, από τα 650 ευρώ στα 920 ευρώ σήμερα και με στόχο τα 1.000 ευρώ το 2028.
Ο Κυριάκος Πιερρακάκης έβαλε τη συζήτηση και στο ευρωπαϊκό πλαίσιο, μεταφέροντας όσα, όπως είπε, ακούει από τους ομολόγους του. «Οι συνάδελφοι από άλλες χώρες μού έλεγαν ότι έχουν αυξήσεις φόρων και λιτότητα για να μειώσουν το έλλειμμα», ανέφερε. «Τα βιώσαμε πιο άγρια εμείς».
Για τον ίδιο, αυτός είναι και ένας από τους λόγους για τους οποίους η χώρα πρέπει να διατηρήσει τη δημοσιονομική πορεία των τελευταίων ετών, χωρίς να επιστρέψει σε πρακτικές που μεταθέτουν το κόστος στο μέλλον.
Σύμφωνα με όσα περιέγραψε, κάθε χρόνο θα μπορούν να τοποθετούνται έως 1.200 ευρώ, με αντίστοιχη συμμετοχή. «Ό,τι βάζεις, βάζω. Μέχρι 1.200 ευρώ», είπε χαρακτηριστικά, με στόχο κατά την ενηλικίωση του παιδιού να υπάρχει ένα σημαντικό κεφάλαιο. Ο υπουργός επέμεινε όμως κυρίως στην επενδυτική διάσταση της πρωτοβουλίας. «Ο χαρακτήρας του μέτρου δεν είναι μόνο αποταμιευτικός αλλά και επενδυτικός». Όπως είπε, θα υπάρχουν ειδικά προϊόντα με διαφορετικό επίπεδο ρίσκου, ενώ συνέδεσε το μέτρο με την ευρύτερη προσπάθεια να περάσει ένα μέρος των αποταμιεύσεων στην πραγματική οικονομία. «Αν οι εν υπνώσει καταθέσεις γίνουν επενδύσεις, ο ρυθμός ανάπτυξης θα ανέβει θεαματικά», ανέφερε.
Ο ίδιος υπογράμμισε ότι εύπορες οικογένειες έχουν ήδη τη δυνατότητα να δημιουργούν ένα κεφάλαιο εκκίνησης για τα παιδιά τους. Η επιδίωξη τώρα, όπως είπε, είναι αυτή η δυνατότητα να αποκτήσει πολύ ευρύτερο χαρακτήρα. «Οι πλούσιες οικογένειες ήδη μπορούν και το κάνουν. Ο στόχος είναι το μέτρο να είναι εθνικό». Και εμφανίστηκε βέβαιος για την αποδοχή του: «Η πρόβλεψη που κάνω είναι ότι το μέτρο θα το αγκαλιάσει ο κόσμος και θα πιάσει».
Μίλησε για τη μεσαία τάξη, τους συνταξιούχους και τους δημοσίους υπαλλήλους, απάντησε στην κριτική των ελεύθερων επαγγελματιών για το τεκμαρτό εισόδημα, εξήγησε τη φιλοσοφία του «κουμπαρά» για τη νέα γενιά και υπεραμύνθηκε της πρόωρης αποπληρωμής του χρέους. Παράλληλα, έδωσε το πολιτικό στίγμα της κυβέρνησης ενόψει της πορείας προς τις επόμενες εκλογές, εκτιμώντας ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα τις κερδίσει.
«Το πακέτο ήταν για όλους, με έμφαση στη μεσαία τάξη», είπε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, εξηγώντας ότι η συγκεκριμένη κοινωνική ομάδα «επλήγη βαθιά στην κρίση και πλήρωσε μεγάλο τίμημα». Κατά τον ίδιο, τα μέτρα που έχουν ληφθεί τα τελευταία δύο χρόνια φτάνουν συνολικά τα 4 δισ. ευρώ. «Δεν λύνουν τα προβλήματα, αλλά δίνουν ανάσα», σημείωσε, επιμένοντας ιδιαίτερα στον μόνιμο χαρακτήρα των παρεμβάσεων. «Είναι τεκμήριο σοβαρότητας ότι παίρνουμε μόνιμα μέτρα».
Όπως είπε, ένα κυβερνητικό πρόγραμμα με ορίζοντα το 2030 δεν μπορεί να αφορά μόνο συγκεκριμένες κοινωνικές κατηγορίες. «Όταν απευθύνεις ένα πρόγραμμα που κοιτάζει προς το 2030, πρέπει κάθε κομμάτι της κοινωνίας να βλέπει τον εαυτό του σε αυτό». Έφερε ως παράδειγμα την πορεία του κατώτατου μισθού, από τα 650 ευρώ στα 920 ευρώ σήμερα και με στόχο τα 1.000 ευρώ το 2028.
Ο Κυριάκος Πιερρακάκης έβαλε τη συζήτηση και στο ευρωπαϊκό πλαίσιο, μεταφέροντας όσα, όπως είπε, ακούει από τους ομολόγους του. «Οι συνάδελφοι από άλλες χώρες μού έλεγαν ότι έχουν αυξήσεις φόρων και λιτότητα για να μειώσουν το έλλειμμα», ανέφερε. «Τα βιώσαμε πιο άγρια εμείς».
Για τον ίδιο, αυτός είναι και ένας από τους λόγους για τους οποίους η χώρα πρέπει να διατηρήσει τη δημοσιονομική πορεία των τελευταίων ετών, χωρίς να επιστρέψει σε πρακτικές που μεταθέτουν το κόστος στο μέλλον.
Το μέτρο του κουμπαράΣτον «κουμπαρά» για τη νέα γενιά ο Κυριάκος Πιερρακάκης στάθηκε κυρίως στη μακροπρόθεσμη λογική του μέτρου και στην επενδυτική διάσταση που θέλει να αποκτήσει. «Ο κουμπαράς είναι μέτρο που κοιτάζει δεκαετίες μπροστά», είπε. Η αφετηρία της ιδέας, όπως εξήγησε, ήταν απλή: «Στην Ελλάδα έχουμε το εφάπαξ. Άκουγα γιατί να μην έχουμε και ένα στην εκκίνηση του βίου».
Σύμφωνα με όσα περιέγραψε, κάθε χρόνο θα μπορούν να τοποθετούνται έως 1.200 ευρώ, με αντίστοιχη συμμετοχή. «Ό,τι βάζεις, βάζω. Μέχρι 1.200 ευρώ», είπε χαρακτηριστικά, με στόχο κατά την ενηλικίωση του παιδιού να υπάρχει ένα σημαντικό κεφάλαιο. Ο υπουργός επέμεινε όμως κυρίως στην επενδυτική διάσταση της πρωτοβουλίας. «Ο χαρακτήρας του μέτρου δεν είναι μόνο αποταμιευτικός αλλά και επενδυτικός». Όπως είπε, θα υπάρχουν ειδικά προϊόντα με διαφορετικό επίπεδο ρίσκου, ενώ συνέδεσε το μέτρο με την ευρύτερη προσπάθεια να περάσει ένα μέρος των αποταμιεύσεων στην πραγματική οικονομία. «Αν οι εν υπνώσει καταθέσεις γίνουν επενδύσεις, ο ρυθμός ανάπτυξης θα ανέβει θεαματικά», ανέφερε.
Ο ίδιος υπογράμμισε ότι εύπορες οικογένειες έχουν ήδη τη δυνατότητα να δημιουργούν ένα κεφάλαιο εκκίνησης για τα παιδιά τους. Η επιδίωξη τώρα, όπως είπε, είναι αυτή η δυνατότητα να αποκτήσει πολύ ευρύτερο χαρακτήρα. «Οι πλούσιες οικογένειες ήδη μπορούν και το κάνουν. Ο στόχος είναι το μέτρο να είναι εθνικό». Και εμφανίστηκε βέβαιος για την αποδοχή του: «Η πρόβλεψη που κάνω είναι ότι το μέτρο θα το αγκαλιάσει ο κόσμος και θα πιάσει».
Συνταξιούχοι, δημόσιοι υπάλληλοι, ελεύθεροι επαγγελματίεςΙδιαίτερη αναφορά έκανε στους συνταξιούχους, επισημαίνοντας ότι η στήριξη που ανακοινώθηκε είναι μόνιμη και για ορισμένους αντιστοιχεί σε ολόκληρη επιπλέον σύνταξη. «Για κάποιους είναι πλήρης 13η σύνταξη. Το μέτρο είναι μόνιμο και με βάση τις δυνατότητές μας», είπε. Αναγνώρισε ότι οι συνταξιούχοι ήταν από τις κοινωνικές ομάδες που υπέστησαν μεγάλο πλήγμα τα προηγούμενα χρόνια και συνέδεσε τις παρεμβάσεις με το ερώτημα που, όπως είπε, ακούει συχνότερα: εάν η ανάπτυξη φτάνει τελικά σε κάθε νοικοκυριό. «Πρέπει να απευθύνεσαι στο σύνολο του έθνους. Πρέπει να κάνεις ένα υγιές μεταρρυθμιστικό μείγμα. Να συνομιλείς με το όλον», τόνισε. Έβαλε μάλιστα απέναντι σε αυτή τη λογική τον λαϊκισμό: «Ο λαϊκισμός είναι να τάξεις παραπάνω και να στείλεις τον λογαριασμό στους επόμενους».
Στην ίδια λογική ενέταξε τις παρεμβάσεις για τους εργαζομένους στο Δημόσιο. «Και οι δημόσιοι υπάλληλοι υπέστησαν μεγάλο πλήγμα», είπε, κάνοντας ειδική αναφορά στους εκπαιδευτικούς, τους υγειονομικούς και τους ένστολους. «Πρέπει οι κινήσεις να αφορούν το όλον. Στους δασκάλους είναι σημαντικό να δώσουμε στήριξη, και στους υγειονομικούς και στους ένστολους. Αυτό σημαίνει ανάπτυξη για όλους. Στον βαθμό που μπορούμε». Και συνόψισε τη φιλοσοφία του για τον ρόλο του Δημοσίου με μία φράση: «Δεν πιστεύω σε ένα κράτος που κουνάει το δάχτυλο, αλλά σε ένα κράτος που δίνει το χέρι. Συστηματικά και με σχέδιο».
Ο υπουργός απάντησε και στην κριτική που έχει δεχθεί η κυβέρνηση από τους ελεύθερους επαγγελματίες για τον τεκμαρτό τρόπο φορολόγησης. «Άκουγα μια κριτική για τον τεκμαρτό τρόπο φορολόγησης. Το ψηφιακό είναι το ανάποδο του τεκμαρτού», είπε. Παραδέχθηκε ότι στο σύστημα υπήρχαν περιπτώσεις αδικίας, υποστηρίζοντας ότι η κυβέρνηση προχώρησε στη διόρθωσή τους μία προς μία. «Υπήρχαν πολλά στοιχεία αδικίας. Γίναμε χειρουργικοί και τα είδαμε ένα ένα», ανέφερε, προσθέτοντας ότι «η αδικία του τεκμηρίου καταργήθηκε για τους συνεπείς». Στάθηκε ειδικά στις αλλαγές που αφορούν τους οδηγούς ταξί και τις λαϊκές αγορές, λέγοντας ότι οι συγκεκριμένες κινήσεις ανταποκρίνονται σε όσα άκουγε το οικονομικό επιτελείο από τους ίδιους τους επαγγελματίες. «Οι κινήσεις είναι όσα άκουγα εγώ και οι υφυπουργοί ως αιτήματα».
Χρέος: «Εξουδετερώνουμε τη νάρκη του 2032»
Σαφής ήταν ο κ. Πιερρακάκης και για την επιλογή της κυβέρνησης να χρησιμοποιήσει πρόσθετους πόρους για την ταχύτερη αποπληρωμή του δημόσιου χρέους αντί για νέες παροχές. «Τα χρήματα αυτά, και να θέλαμε, δεν μπορούμε να τα κάνουμε παροχές, σύμφωνα με τους νέους ευρωπαϊκούς κανόνες», είπε. Όπως εξήγησε, το ύψος του χρέους επηρεάζει τον δημοσιονομικό χώρο της επόμενης πενταετίας, ενώ έστρεψε το βλέμμα ειδικά στο 2032.
«Το 2032 θα μας ερχόταν έξτρα λογαριασμός 1,5 δισ. κάθε χρόνο. Κάναμε την επιλογή να εξουδετερώσουμε αυτή τη νάρκη», ανέφερε, τονίζοντας ότι η συγκεκριμένη απόφαση ελήφθη παρότι οι συνέπειές της υπερβαίνουν τον σημερινό εκλογικό κύκλο. Κατά τον υπουργό, η επιλογή αυτή βρίσκει ανταπόκριση στην κοινωνία. «Η κοινωνία αγκαλιάζει τη μείωση του χρέους. Δεν περνάμε τον λογαριασμό στα παιδιά μας». Εκτίμησε μάλιστα ότι η αντιπολίτευση κάνει λάθος εάν θεωρεί ότι μπορεί να αντιπαρατεθεί στην κυβέρνηση πάνω σε αυτή την επιλογή. «Καταλαβαίνουν ότι δεν περνάμε τον λογαριασμό στα παιδιά μας γιατί είναι νοικοκύρηδες». Και πρόσθεσε: «Πρέπει να μιλάμε πάνω από τα στοιχεία και να συζητάμε για τα χρήματα που έχουμε, όχι για αυτά που φανταζόμαστε».
«Τα κόμματα είτε κοιτούν τον καθρέφτη είτε τον ορίζοντα»
Στο πολιτικό σκέλος της συνέντευξης, ο Κυριάκος Πιερρακάκης απέρριψε τη συζήτηση με όρους παλαιών πολιτικών ταμπελών. «Παραπλανητικές οι ταμπέλες. Όσοι επενδύουν σε αυτές συνομιλούν με το παρελθόν», είπε. Για τον ίδιο, η ουσιαστική διαχωριστική γραμμή βρίσκεται αλλού: «Υπάρχουν δύο είδη κομμάτων: αυτά που κοιτάνε τον καθρέφτη και αυτά που κοιτάνε τον ορίζοντα».
Ερωτηθείς για την πολιτική πορεία προς τις επόμενες εθνικές εκλογές, προέβλεψε νίκη της Νέας Δημοκρατίας υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη. «Με τον ίδιο πρωθυπουργό δεν έχει ξαναγίνει. Η πρόβλεψή μου είναι ότι θα το κερδίσει ο Μητσοτάκης».
Παράλληλα, αναφέρθηκε και στον Αντώνη Σαμαρά υπογραμμίζοντας: «Τον κόσμο δεν τον ενδιαφέρουν οι πικρίες και τα beef, αλλά ποιος θα λύσει τα προβλήματά του».
Από τη συζήτηση δεν θα μπορούσε να λείπει η αναφορά στον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, που ως καλλιτέχνης ήταν ιδιαίτερα αγαπητός στον υπουργό Οικονομίας. Ο Κυριάκος Πιερρακάκης ξεχώρισε το «Ξημερώνει πάλι» ως το αγαπημένο του τραγούδι και εξήγησε τι αντιπροσώπευε για εκείνον ο τραγουδιστής: «Μίλησε στη γενιά μου. Ήταν πολύ διαφορετικός και γι' αυτό μοναδικός».
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