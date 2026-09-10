Ο Κυριάκος Πιερρακάκης στο protothema: Οι πολίτες θα αγκαλιάσουν τον «κουμπαρά» για τη νέα γενιά

«Υπάρχουν δύο είδη κομμάτων, αυτά που κοιτάνε τον καθρέφτη και αυτά που κοιτάνε τον ορίζοντα» - Τι λέει ο υπουργός Οικονομίας για τα μέτρα της ΔΕΘ, τη μεσαία τάξη και τους ελεύθερους επαγγελματίες - Η πρόβλεψή του για τις επόμενες εκλογές και η αναφορά στον Γιώργο Μαζωνάκη