Άρης: Συμφωνία με τον Σκωτσέζο στόπερ Τζον Σούταρ

Η ΠΑΕ Άρης επιβεβαίωσε τη συμφωνία της με τον 30χρονο Σκοτζέζο κεντρικό αμυντικό Τζον Σούταρ για συμβόλαιο διάρκειας τριών χρόνων.Αρχηγός της Ρέιντζερς και διεθνής με την εθνική Σκοτίας, ο Τζον Σούταρ θα πρέπει να θεωρείται παίκτης του Άρη καθώς η ΠΑΕ επιβεβαίωσε τη συμφωνία της με τον 30χρονο κεντρικό αμυντικό για συμβόλαιο διάρκειας τριών χρόνων.Μάλιστα, ο πολύπειρος στόπερ αναμένεται στη Θεσσαλονίκη μέσα στις επόμενες ημέρες, πιθανόν την Κυριακή (13/9), για να υποβληθεί σε ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις αλλά και τη διευθέτηση των τυπικών διαδικασιών.