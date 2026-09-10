Άρης: Συμφωνία με τον Σκωτσέζο στόπερ Τζον Σούταρ
SPORTS
Άρης

Άρης: Συμφωνία με τον Σκωτσέζο στόπερ Τζον Σούταρ

Αρχηγός της Ρέιντζερς και διεθνής με την εθνική Σκωτίας, o 30χρονος θα πρέπει να θεωρείται παίκτης του Άρη

Άρης: Συμφωνία με τον Σκωτσέζο στόπερ Τζον Σούταρ
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Η ΠΑΕ Άρης επιβεβαίωσε τη συμφωνία της με τον 30χρονο Σκοτζέζο κεντρικό αμυντικό Τζον Σούταρ για συμβόλαιο διάρκειας τριών χρόνων.

Αρχηγός της Ρέιντζερς και διεθνής με την εθνική Σκοτίας, ο Τζον Σούταρ θα πρέπει να θεωρείται παίκτης του Άρη καθώς η ΠΑΕ επιβεβαίωσε τη συμφωνία της με τον 30χρονο κεντρικό αμυντικό για συμβόλαιο διάρκειας τριών χρόνων.

Μάλιστα, ο πολύπειρος στόπερ αναμένεται στη Θεσσαλονίκη μέσα στις επόμενες ημέρες, πιθανόν την Κυριακή (13/9), για να υποβληθεί σε ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις αλλά και τη διευθέτηση των τυπικών διαδικασιών.
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