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Άρης: Συμφωνία με τον Σκωτσέζο στόπερ Τζον Σούταρ
Άρης: Συμφωνία με τον Σκωτσέζο στόπερ Τζον Σούταρ
Αρχηγός της Ρέιντζερς και διεθνής με την εθνική Σκωτίας, o 30χρονος θα πρέπει να θεωρείται παίκτης του Άρη
Η ΠΑΕ Άρης επιβεβαίωσε τη συμφωνία της με τον 30χρονο Σκοτζέζο κεντρικό αμυντικό Τζον Σούταρ για συμβόλαιο διάρκειας τριών χρόνων.
Αρχηγός της Ρέιντζερς και διεθνής με την εθνική Σκοτίας, ο Τζον Σούταρ θα πρέπει να θεωρείται παίκτης του Άρη καθώς η ΠΑΕ επιβεβαίωσε τη συμφωνία της με τον 30χρονο κεντρικό αμυντικό για συμβόλαιο διάρκειας τριών χρόνων.
Μάλιστα, ο πολύπειρος στόπερ αναμένεται στη Θεσσαλονίκη μέσα στις επόμενες ημέρες, πιθανόν την Κυριακή (13/9), για να υποβληθεί σε ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις αλλά και τη διευθέτηση των τυπικών διαδικασιών.
Αρχηγός της Ρέιντζερς και διεθνής με την εθνική Σκοτίας, ο Τζον Σούταρ θα πρέπει να θεωρείται παίκτης του Άρη καθώς η ΠΑΕ επιβεβαίωσε τη συμφωνία της με τον 30χρονο κεντρικό αμυντικό για συμβόλαιο διάρκειας τριών χρόνων.
Μάλιστα, ο πολύπειρος στόπερ αναμένεται στη Θεσσαλονίκη μέσα στις επόμενες ημέρες, πιθανόν την Κυριακή (13/9), για να υποβληθεί σε ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις αλλά και τη διευθέτηση των τυπικών διαδικασιών.
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