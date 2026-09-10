Η Dat Lilly ανακοίνωσε ότι είναι έγκυος: Είμαι πολύ συναισθηματικά φορτισμένη, μπαίνω στον τέταρτο μήνα





Dat Lilly μέσα από ένα βίντεο που δημοσίευσε στο κανάλι της στο YouTube.

Dat Lilly, κατά κόσμον Αγγελική Κόκλα περιμένει το πρώτο της παιδί με τον

Στη συνέχεια, η Dat Lilly προχώρησε και σε μία ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, δημοσιεύοντας φωτογραφίες στις οποίες ποζάρει μαζί με τον σύντροφό της, δείχνοντας τη φουσκωμένη της κοιλιά.



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Έγκυος στον τέταρτο μήνα αποκάλυψε ότι είναι ηαρραβωνιαστικό της και μπασκετμπολίστα, Στέλιο Παπαφλωράτο.Η ίδια μοιράστηκε τα ευχάριστα νέα με τους διαδικτυακούς της φίλους μέσα από νέο βίντεο που δημοσίευσε την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου, με τίτλο «Να σας πω κάτι;». Στο βίντεο αποκάλυψε επίσης το φύλο του μωρού, αναφέροντας ότι περιμένει αγοράκι.Μεταξύ άλλων δήλωσε: «Ένα μικρό αγοράκι θα προστεθεί στην οικογένεια. Δεν ξέρω, το λέω και μου είναι τόσο πολύ περίεργο γιατί το κρατάω τόσο πολύ καιρό μέσα μου. Έχω να σας πω τόσα μα τόσα πολλά πράγματα. Είμαι πολύ συναισθηματικά φορτισμένη. Δεν ξέρω από πού να ξεκινήσω τώρα. Μπαίνω στον τέταρτο μήνα. Είναι κάτι πάρα πολύ έντονο για εμένα, γιατί το προσπαθούσαμε. Θα σας πω στη συνέχεια για όλη αυτή την πορεία με το μικρό μας αγοράκι» .Σε άλλη δημοσίευση που έκανε η YouTuber στα social media την 1η Αυγούστου, αποκάλυψε ότι ο σύντροφός της, της έκανε πρόταση γάμου. Το ζευγάρι πόζαρε χαμογελαστό, με την Dat Lilly να δείχνει το δαχτυλίδι της. «Εσύ, σε κάθε ζωή» είχε γράψει.