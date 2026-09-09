Ο Τζον Μάλκοβιτς ακύρωσε εμφάνισή του στο Ισραήλ: Εταιρεία δημοσίων σχέσεων του είχε αποδώσει λόγια που δεν είχε πει
Ο Τζον Μάλκοβιτς ακύρωσε εμφάνισή του στο Ισραήλ: Εταιρεία δημοσίων σχέσεων του είχε αποδώσει λόγια που δεν είχε πει
Στο δελτίο Τύπου για την εκδήλωση, αναφερόταν ότι ο ηθοποιός ανυπομονούσε «να συναντήσει ξανά το θερμό ισραηλινό κοινό, για το οποίο αισθάνεται αλληλεγγύη»
Ο Τζον Μάλκοβιτς ακύρωσε προγραμματισμένη εμφάνισή του στο Ισραήλ, αφού εταιρεία δημοσίων σχέσεων που είχε αναλάβει την προώθηση της εκδήλωσης του απέδωσε ψευδώς δηλώσεις σύμφωνα με τις οποίες αισθανόταν αλληλεγγύη προς τον ισραηλινό λαό — φράσεις που ο ίδιος ξεκαθαρίζει ότι «δεν είπε ποτέ».
Ο 72χρονος ηθοποιός επρόκειτο να επιστρέψει στη χώρα τον Απρίλιο για μία παράσταση της θεατρικομουσικής παράστασης «The Music Critic» στο Τελ Αβίβ. Ωστόσο αποφάσισε τελικά να αποσυρθεί, όταν εταιρεία δημοσίων σχέσεων δημοσιοποίησε δηλώσεις, τις οποίες αργότερα παραδέχθηκε ότι ο ίδιος ούτε «έκανε, ούτε έδωσε, ούτε ενέκρινε, ούτε εξουσιοδότησε».
Στο αρχικό δελτίο Τύπου για την εκδήλωση, ο Μάλκοβιτς εμφανιζόταν να δηλώνει ενθουσιασμένος που θα επέστρεφε στο Ισραήλ και ότι ανυπομονούσε «να συναντήσει ξανά το θερμό ισραηλινό κοινό, με το οποίο αισθάνεται ισχυρή εγγύτητα και αλληλεγγύη». Οι δηλώσεις δημοσιεύτηκαν από τη Jerusalem Post και το Hollywood Reporter προτού ο Μάλκοβιτς πληροφορηθεί την ύπαρξή τους, με αποτέλεσμα να ακυρώσει την εμφάνισή του και να χαρακτηρίσει την ανακριβή απόδοση των λόγων του «απαράδεκτη και μη ανεκτή».
«Ενημερώθηκα για ένα άρθρο που δημοσιεύτηκε στο Hollywood Reporter, το οποίο είχε αρχικά δημοσιευτεί στη Jerusalem Post, και ανακοίνωνε μία εμφάνιση στο Τελ Αβίβ του Ισραήλ για την παράσταση “The Music Critic”, μία από τις πολυάριθμες συνεργασίες μου με την κλασική μουσική και το ζωντανό θέατρο, με τις οποίες περιοδεύω εδώ και σχεδόν δύο δεκαετίες και τις οποίες, σύμφωνα με τον τελευταίο μου υπολογισμό, έχω παρουσιάσει σε 47 χώρες. Η εμφάνιση στο Τελ Αβίβ επρόκειτο να είναι ένας από τους πολλούς σταθμούς της περιοδείας σε Ευρώπη και Μέση Ανατολή», ανέφερε σε δήλωσή του προς το Hollywood Reporter.
Τονίζοντας ότι οι δηλώσεις που του αποδόθηκαν ήταν ανακριβείς, ο Μάλκοβιτς εξήγησε ότι η δημοσίευσή τους αποτέλεσε τον λόγο για την ακύρωση. «Μία εταιρεία δημοσίων σχέσεων που είχε προσλάβει ο Ισραηλινός διοργανωτής συνέταξε μία δήλωση για το άρθρο και την απέδωσε σε μένα, παρότι εγώ δεν έκανα ποτέ αυτές τις δηλώσεις, ούτε ρωτήθηκα πριν δημοσιευτούν. Δεν είπα αυτές τις φράσεις και ασφαλώς δεν έχουν εγκριθεί από εμένα, ούτε εκφράζουν τα συναισθήματά μου. Το γεγονός ότι δημοσιεύτηκαν ως άμεσες δηλώσεις μου είναι απαράδεκτο και μη ανεκτό. Για αυτόν τον λόγο αποφάσισα ότι δεν μπορώ να συμμετάσχω στην παράσταση στο Τελ Αβίβ».
Ο ίδιος συνέχισε: «Σε όλη τη διάρκεια της μακράς καριέρας μου είχα την τύχη να εμφανιστώ σε ένα πολύ μεγάλο μέρος του κόσμου — σε χώρες με κυβερνήσεις των οποίων τις αξίες ή την κουλτούρα δεν συμμερίζομαι και μπροστά σε κοινά διαφορετικών θρησκειών και ιδεολογιών. Το να ταξιδεύω σε μέρη των οποίων η αντίληψη για τον κόσμο μπορεί να μην ταυτίζεται με τη δική μου, μου έχει δώσει την ευκαιρία να παρατηρώ, να ακούω, να μαθαίνω και να μοιράζομαι τη δική μου αντίληψη για το τι κάνει μία ιστορία καλή, τι κάνει τη μουσική όμορφη και πώς αυτά τα δύο μπορούν να συμπληρώνουν το ένα το άλλο και να φωτίζουν την ανθρώπινη κατάσταση. Η εμφάνισή μου σε οποιαδήποτε χώρα, ακόμη και στη δική μου, δεν συνιστά έγκριση των πολιτικών ή των ενεργειών της συγκεκριμένης χώρας, ούτε των εκλεγμένων ή μη εκλεγμένων ηγετών της. Οι εμφανίσεις μου επίσης δεν σημαίνουν ότι υποστηρίζω ή ότι βρίσκομαι σε υποτιθέμενη “αλληλεγγύη” με οποιαδήποτε συγκεκριμένη πολιτική υπόθεση, ούτε με τη δολοφονία αθώων, ούτε με οποιαδήποτε πράξη τρομοκρατίας ή άλλου είδους βαρβαρότητα».
Για τον Μάλκοβιτς, οι μόνοι άνθρωποι που μπορούν να «βάλουν λόγια στο στόμα του» είναι θεατρικοί συγγραφείς, μυθιστοριογράφοι και σεναριογράφοι, όταν ο στόχος τους είναι να αφηγηθούν μία ιστορία. «Σε γενικές γραμμές, πιστεύω ότι χρειαζόμαστε περισσότερη κουλτούρα και περισσότερη ομορφιά σε περισσότερα μέρη, όχι λιγότερη. Η τέχνη, στις καλύτερες στιγμές της, μας θυμίζει ότι η κοινή μας ανθρωπιά μπορεί και πρέπει να λειτουργεί ως εργαλείο για να γεφυρώνουμε τις συγκρούσεις και τη θλίψη μας, τα παράπονα και τις οδύνες μας και ότι η άσκηση της καλλιτεχνικής ελευθερίας είναι συχνά η ισχυρότερη μορφή διαμαρτυρίας απέναντι στη βαρβαρότητα. Ανυπομονώ να συνεχίσω να ασκώ την καλλιτεχνική μου ελευθερία, ό,τι κι αν συμβεί».
«Ωστόσο, μόνο θεατρικοί συγγραφείς, μυθιστοριογράφοι και σεναριογράφοι μπορούν να βάζουν λόγια στο στόμα μου και ακόμη κι αυτοί μόνο στην υπηρεσία της αφήγησης. Κανείς άλλος δεν θα πρέπει να θεωρεί ότι μπορεί να το κάνει χωρίς τη συγκατάθεσή μου και χωρίς να υπάρξουν οι ανάλογες συνέπειες», πρόσθεσε.
Η επίμαχη δήλωση εξακολουθεί να βρίσκεται στο αρχικό άρθρο του Hollywood Reporter, το οποίο την αποδίδει στη Jerusalem Post. Στην κορυφή του δημοσιεύματος έχει πλέον προστεθεί σημείωμα των συντακτών, το οποίο ενημερώνει τους αναγνώστες για την ακύρωση της εμφάνισης του Μάλκοβιτς εξαιτίας ενός «μη εξουσιοδοτημένου δελτίου Τύπου που απέδωσε ψευδώς δηλώσεις στον ηθοποιό».
Η δήλωση αφαιρέθηκε έκτοτε από το αρχικό άρθρο της Jerusalem Post, όπου επίσης προστέθηκε διορθωτικό σημείωμα. «Μία δήλωση που αποδόθηκε στον Μάλκοβιτς αφαιρέθηκε από το δημοσίευμα, αφού επιβεβαιώθηκε ότι του είχε αποδοθεί ψευδώς», αναφέρει το σημείωμα. «Ο Αλόν Γιούρικ, Ισραηλινός παραγωγός της παράστασης, διευκρίνισε ότι το αρχικό δελτίο Τύπου περιείχε λανθασμένη δήλωση εξαιτίας παρεξήγησης και ζήτησε συγγνώμη για το λάθος».
Η ισραηλινή εταιρεία δημοσίων σχέσεων που βρισκόταν πίσω από το δελτίο Τύπου παραδέχθηκε στη συνέχεια ότι ούτε ο Μάλκοβιτς ούτε οι εκπρόσωποί του είχαν εγκρίνει τις δηλώσεις που περιλαμβάνονταν σε αυτό. «Ο κ. Μάλκοβιτς δεν έκανε, δεν παρείχε, δεν εξουσιοδότησε και δεν ενέκρινε αυτή τη δήλωση, ούτε αυτή εγκρίθηκε από τους εκπροσώπους του. Ζητούμε ειλικρινά συγγνώμη από τον κ. Μάλκοβιτς και τους εκπροσώπους του για τη λανθασμένη απόδοση και λυπούμαστε που συνέβη», ανέφερε η εταιρεία, σύμφωνα με το Hollywood Reporter.
Φωτογραφίες: Shutterstock
Ο 72χρονος ηθοποιός επρόκειτο να επιστρέψει στη χώρα τον Απρίλιο για μία παράσταση της θεατρικομουσικής παράστασης «The Music Critic» στο Τελ Αβίβ. Ωστόσο αποφάσισε τελικά να αποσυρθεί, όταν εταιρεία δημοσίων σχέσεων δημοσιοποίησε δηλώσεις, τις οποίες αργότερα παραδέχθηκε ότι ο ίδιος ούτε «έκανε, ούτε έδωσε, ούτε ενέκρινε, ούτε εξουσιοδότησε».
Στο αρχικό δελτίο Τύπου για την εκδήλωση, ο Μάλκοβιτς εμφανιζόταν να δηλώνει ενθουσιασμένος που θα επέστρεφε στο Ισραήλ και ότι ανυπομονούσε «να συναντήσει ξανά το θερμό ισραηλινό κοινό, με το οποίο αισθάνεται ισχυρή εγγύτητα και αλληλεγγύη». Οι δηλώσεις δημοσιεύτηκαν από τη Jerusalem Post και το Hollywood Reporter προτού ο Μάλκοβιτς πληροφορηθεί την ύπαρξή τους, με αποτέλεσμα να ακυρώσει την εμφάνισή του και να χαρακτηρίσει την ανακριβή απόδοση των λόγων του «απαράδεκτη και μη ανεκτή».
«Ενημερώθηκα για ένα άρθρο που δημοσιεύτηκε στο Hollywood Reporter, το οποίο είχε αρχικά δημοσιευτεί στη Jerusalem Post, και ανακοίνωνε μία εμφάνιση στο Τελ Αβίβ του Ισραήλ για την παράσταση “The Music Critic”, μία από τις πολυάριθμες συνεργασίες μου με την κλασική μουσική και το ζωντανό θέατρο, με τις οποίες περιοδεύω εδώ και σχεδόν δύο δεκαετίες και τις οποίες, σύμφωνα με τον τελευταίο μου υπολογισμό, έχω παρουσιάσει σε 47 χώρες. Η εμφάνιση στο Τελ Αβίβ επρόκειτο να είναι ένας από τους πολλούς σταθμούς της περιοδείας σε Ευρώπη και Μέση Ανατολή», ανέφερε σε δήλωσή του προς το Hollywood Reporter.
Τονίζοντας ότι οι δηλώσεις που του αποδόθηκαν ήταν ανακριβείς, ο Μάλκοβιτς εξήγησε ότι η δημοσίευσή τους αποτέλεσε τον λόγο για την ακύρωση. «Μία εταιρεία δημοσίων σχέσεων που είχε προσλάβει ο Ισραηλινός διοργανωτής συνέταξε μία δήλωση για το άρθρο και την απέδωσε σε μένα, παρότι εγώ δεν έκανα ποτέ αυτές τις δηλώσεις, ούτε ρωτήθηκα πριν δημοσιευτούν. Δεν είπα αυτές τις φράσεις και ασφαλώς δεν έχουν εγκριθεί από εμένα, ούτε εκφράζουν τα συναισθήματά μου. Το γεγονός ότι δημοσιεύτηκαν ως άμεσες δηλώσεις μου είναι απαράδεκτο και μη ανεκτό. Για αυτόν τον λόγο αποφάσισα ότι δεν μπορώ να συμμετάσχω στην παράσταση στο Τελ Αβίβ».
John Malkovich CANCELS show in Israel over fake quote scandal: 'I did not utter these phrases' https://t.co/xjVK5ntCzZ— Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) September 9, 2026
Για τον Μάλκοβιτς, οι μόνοι άνθρωποι που μπορούν να «βάλουν λόγια στο στόμα του» είναι θεατρικοί συγγραφείς, μυθιστοριογράφοι και σεναριογράφοι, όταν ο στόχος τους είναι να αφηγηθούν μία ιστορία. «Σε γενικές γραμμές, πιστεύω ότι χρειαζόμαστε περισσότερη κουλτούρα και περισσότερη ομορφιά σε περισσότερα μέρη, όχι λιγότερη. Η τέχνη, στις καλύτερες στιγμές της, μας θυμίζει ότι η κοινή μας ανθρωπιά μπορεί και πρέπει να λειτουργεί ως εργαλείο για να γεφυρώνουμε τις συγκρούσεις και τη θλίψη μας, τα παράπονα και τις οδύνες μας και ότι η άσκηση της καλλιτεχνικής ελευθερίας είναι συχνά η ισχυρότερη μορφή διαμαρτυρίας απέναντι στη βαρβαρότητα. Ανυπομονώ να συνεχίσω να ασκώ την καλλιτεχνική μου ελευθερία, ό,τι κι αν συμβεί».
«Ωστόσο, μόνο θεατρικοί συγγραφείς, μυθιστοριογράφοι και σεναριογράφοι μπορούν να βάζουν λόγια στο στόμα μου και ακόμη κι αυτοί μόνο στην υπηρεσία της αφήγησης. Κανείς άλλος δεν θα πρέπει να θεωρεί ότι μπορεί να το κάνει χωρίς τη συγκατάθεσή μου και χωρίς να υπάρξουν οι ανάλογες συνέπειες», πρόσθεσε.
Η επίμαχη δήλωση εξακολουθεί να βρίσκεται στο αρχικό άρθρο του Hollywood Reporter, το οποίο την αποδίδει στη Jerusalem Post. Στην κορυφή του δημοσιεύματος έχει πλέον προστεθεί σημείωμα των συντακτών, το οποίο ενημερώνει τους αναγνώστες για την ακύρωση της εμφάνισης του Μάλκοβιτς εξαιτίας ενός «μη εξουσιοδοτημένου δελτίου Τύπου που απέδωσε ψευδώς δηλώσεις στον ηθοποιό».
Η δήλωση αφαιρέθηκε έκτοτε από το αρχικό άρθρο της Jerusalem Post, όπου επίσης προστέθηκε διορθωτικό σημείωμα. «Μία δήλωση που αποδόθηκε στον Μάλκοβιτς αφαιρέθηκε από το δημοσίευμα, αφού επιβεβαιώθηκε ότι του είχε αποδοθεί ψευδώς», αναφέρει το σημείωμα. «Ο Αλόν Γιούρικ, Ισραηλινός παραγωγός της παράστασης, διευκρίνισε ότι το αρχικό δελτίο Τύπου περιείχε λανθασμένη δήλωση εξαιτίας παρεξήγησης και ζήτησε συγγνώμη για το λάθος».
Η ισραηλινή εταιρεία δημοσίων σχέσεων που βρισκόταν πίσω από το δελτίο Τύπου παραδέχθηκε στη συνέχεια ότι ούτε ο Μάλκοβιτς ούτε οι εκπρόσωποί του είχαν εγκρίνει τις δηλώσεις που περιλαμβάνονταν σε αυτό. «Ο κ. Μάλκοβιτς δεν έκανε, δεν παρείχε, δεν εξουσιοδότησε και δεν ενέκρινε αυτή τη δήλωση, ούτε αυτή εγκρίθηκε από τους εκπροσώπους του. Ζητούμε ειλικρινά συγγνώμη από τον κ. Μάλκοβιτς και τους εκπροσώπους του για τη λανθασμένη απόδοση και λυπούμαστε που συνέβη», ανέφερε η εταιρεία, σύμφωνα με το Hollywood Reporter.
Φωτογραφίες: Shutterstock
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