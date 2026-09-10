Η ταραγμένη ζωή, ο μεγάλος έρωτας με τον Άλκη Γιαννακά και το ελεύθερο πνεύμα της «Ελληνίδας Μπριζίτ Μπαρντό» Γκιζέλας Ντάλι

Η Γκιζέλα Ντάλι άφησε την τελευταία της πνοή στη Νάξο, σαν σήμερα πριν από 16 χρόνια - Πώς αντιμετώπισε τους άνδρες του χωριού που την θεώρησαν εύκολο στόχο - Ο έρωτας με τον Άλκη Γιαννακά - Οι εκτρώσεις που ήταν πληγή στη ψυχή της