«Αναγεννητικές» θεραπείες: Η προειδοποίηση των ειδικών μετά τον θάνατο Μαζωνάκη
«Αναγεννητικές» θεραπείες: Η προειδοποίηση των ειδικών μετά τον θάνατο Μαζωνάκη
Η Ελληνική Εταιρεία Γονιδιακής Θεραπείας και Αναγεννητικής Ιατρικής ζητά υπευθυνότητα και διαφάνεια στις κυτταρικές και αναγεννητικές θεραπείες
Ο θάνατος του Γιώργου Μαζωνάκη επανέφερε στο προσκήνιο τη συζήτηση γύρω από τις λεγόμενες «αναγεννητικές» και «αντιγηραντικές» θεραπείες, έναν χώρο όπου τα τελευταία χρόνια αναπτύσσονται μεγάλες προσδοκίες αλλά και έντονος επιστημονικός προβληματισμός.
Η Ελληνική Εταιρεία Γονιδιακής Θεραπείας και Αναγεννητικής Ιατρικής παρεμβαίνει με ανακοίνωσή της, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν προδικάζει τα αίτια του θανάτου ούτε συνδέει το περιστατικό με συγκεκριμένη θεραπευτική πράξη, ωστόσο θέτει εκ νέου το ζήτημα της ανάγκης για αυστηρή επιστημονική τεκμηρίωση, έλεγχο και διαφάνεια σε κάθε νέα θεραπευτική προσέγγιση.
Η εφαρμογή και προβολή θεραπευτικών προσεγγίσεων χωρίς επαρκή επιστημονική τεκμηρίωση για τη συγκεκριμένη ένδειξη.
Η Ελληνική Εταιρεία Γονιδιακής Θεραπείας και Αναγεννητικής Ιατρικής έχει επανειλημμένα τοποθετηθεί επί του θέματος, τόσο με την ημερίδα «Αλήθειες και Μύθοι για τις Κυτταρικές Θεραπείες», που πραγματοποιήθηκε στις 27 Απριλίου 2026 με στόχο την έγκυρη ενημέρωση του κοινού, όσο και με επίσημες έγγραφες παρεμβάσεις προς τις αρμόδιες αρχές σχετικά με ανάλογες πρακτικές.
Είναι ιδιαίτερα λυπηρό να διαπιστώνουμε ότι εξακολουθούν να προβάλλονται στο κοινό παρεμβάσεις με όρους όπως «αναγεννητικές» ή «αντιγηραντικές», χωρίς πάντα να είναι σαφές αν είναι αδειοδοτημένες, ποια είναι η επιστημονική τεκμηρίωση, η εγκεκριμένη ένδειξη και τα δεδομένα ασφάλειας.
Η προστασία και η ενημέρωση των ασθενών και του κοινού απαιτεί υπευθυνότητα, διαφάνεια και τεκμηριωμένη Ιατρική
Η Ελληνική Εταιρεία Γονιδιακής Θεραπείας και Αναγεννητικής Ιατρικής παρεμβαίνει με ανακοίνωσή της, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν προδικάζει τα αίτια του θανάτου ούτε συνδέει το περιστατικό με συγκεκριμένη θεραπευτική πράξη, ωστόσο θέτει εκ νέου το ζήτημα της ανάγκης για αυστηρή επιστημονική τεκμηρίωση, έλεγχο και διαφάνεια σε κάθε νέα θεραπευτική προσέγγιση.
Ελληνική Εταιρεία Γονιδιακής Θεραπείας και Αναγεννητικής ΙατρικήςΜε αφορμή το εξαιρετικά λυπηρό γεγονός του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, και ανεξάρτητα από τα ακριβή αίτια και από το αν αυτά σχετίζονται ή όχι με οποιαδήποτε θεραπευτική πράξη, επανέρχεται ένα ιδιαίτερα σοβαρό ζήτημα:
Η εφαρμογή και προβολή θεραπευτικών προσεγγίσεων χωρίς επαρκή επιστημονική τεκμηρίωση για τη συγκεκριμένη ένδειξη.
Η Ελληνική Εταιρεία Γονιδιακής Θεραπείας και Αναγεννητικής Ιατρικής έχει επανειλημμένα τοποθετηθεί επί του θέματος, τόσο με την ημερίδα «Αλήθειες και Μύθοι για τις Κυτταρικές Θεραπείες», που πραγματοποιήθηκε στις 27 Απριλίου 2026 με στόχο την έγκυρη ενημέρωση του κοινού, όσο και με επίσημες έγγραφες παρεμβάσεις προς τις αρμόδιες αρχές σχετικά με ανάλογες πρακτικές.
Είναι ιδιαίτερα λυπηρό να διαπιστώνουμε ότι εξακολουθούν να προβάλλονται στο κοινό παρεμβάσεις με όρους όπως «αναγεννητικές» ή «αντιγηραντικές», χωρίς πάντα να είναι σαφές αν είναι αδειοδοτημένες, ποια είναι η επιστημονική τεκμηρίωση, η εγκεκριμένη ένδειξη και τα δεδομένα ασφάλειας.
Η προστασία και η ενημέρωση των ασθενών και του κοινού απαιτεί υπευθυνότητα, διαφάνεια και τεκμηριωμένη Ιατρική
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