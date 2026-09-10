Πέγκυ Ζήνα για Γιώργο Μαζωνάκη: Ήξερα ότι θα φύγεις σαν ροκ σταρ απότομα, σιγά μην μας προετοίμαζες για την αυλαία, τώρα ας σωπάσουμε

Στην αρχή της ανάρτησής της, η τραγουδίστρια περιέγραψε πώς πληροφορήθηκε την είδηση του θανάτου του. Όπως έγραψε, έμαθε για την κατάσταση του Γιώργου Μαζωνάκη πριν γίνει η επίσημη ανακοίνωση, ενώ αρχικά δεν μπορούσε να πιστέψει ότι είχε φύγει από τη ζωή. Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στη δική τους γνωριμία και τη μοναδική συνεργασία που είχαν κάνει όταν εκείνη ήταν 19 ετών και εκείνος 22, θυμούμενη την εικόνα που είχε κρατήσει από εκείνον στα πρώτα βήματα της καριέρας του.



Πιο αναλυτικά, σημείωσε:

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Ο Γιώργος Μαζωνάκης έφυγε από τη ζωή μετά από ανακοπή που υπέστη ενώ βρισκόταν σε κλινική στο Κολωνάκι. Το περιστατικό συνέβη το απόγευμα της Τετάρτης, όταν ο τραγουδιστής μετέβη στην κλινική Stem Cell, στην οδό Καρνεάδου 11, όπου είχε προγραμματίσει ραντεβού για θεραπεία πλασμαφαίρεσης.



Κατά τη διαδικασία τοποθέτησης φλεβοκαθετήρα, ο Γιώργος Μαζωνάκης φέρεται να αισθάνθηκε έντονο πόνο στο στήθος και στη συνέχεια υπέστη ανακοπή. Η κλινική ειδοποίησε το ΕΚΑΒ, ενημερώνοντας τους διασώστες ότι ο τραγουδιστής είχε υποστεί καρδιακό επεισόδιο. Η κλήση πραγματοποιήθηκε στις 16:21.



Στις 16:28, επτά λεπτά μετά την κλήση, έφτασε στην κλινική διασώστης του ΕΚΑΒ με μοτοσικλέτα και ξεκίνησε άμεσα προσπάθειες καρδιοαναπνευστικής αναζωογόνησης (ΚΑΡΠΑ). Λίγο αργότερα έφτασε στο σημείο και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε τον Γιώργο Μαζωνάκη και τον μετέφερε στο πλησιέστερο εφημερεύον νοσοκομείο, το «Ελπίς». Η άφιξή του στο νοσοκομείο έγινε στις 16:45. Στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών συνεχίστηκαν οι προσπάθειες καρδιοαναπνευστικής αναζωογόνησης, χωρίς αποτέλεσμα. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, η κατάστασή του ήταν μη αναστρέψιμη και ο θάνατός του διαπιστώθηκε και τυπικά στις 17:40.



Τα τελευταία λεπτά της ζωής του Γιώργου Μαζωνάκη στην κλινική Stem Cell,



Σύμφωνα με όσα υποστήριξε, ο καλλιτέχνης είχε επισκεφθεί την κλινική από το απόγευμα της Τρίτης, προκειμένου να υποβληθεί σε έναν πρώτο έλεγχο. Κατά τον έλεγχο αυτό, όπως ανέφερε, διαπιστώθηκε ότι ο οργανισμός του ήταν αρκετά επιβαρυμένος, ενώ στη συζήτηση που ακολούθησε η γιατρός υποστήριξε ότι ο τραγουδιστής δυσκολευόταν ακόμη και να μιλήσει.



Όπως κατέθεσε η Ιωάννα Γάκα, κατά την επίσκεψή του την Τρίτη ο Γιώργος Μαζωνάκης τη ρώτησε τι θα μπορούσε να κάνει άμεσα, καθώς τις επόμενες ημέρες επρόκειτο να παρευρεθεί σε μία εκδήλωση και επιθυμούσε να βελτιώσει γρήγορα την κατάσταση της υγείας του.



Η γιατρός ανέφερε ακόμη ότι του πρότεινε μια διαδικασία καθαρισμού του αίματος με ειδικό μηχάνημα, ενώ, σύμφωνα με την κατάθεσή της, τον ενημέρωσε ότι η συγκεκριμένη θεραπεία δεν έχει παρενέργειες και αντενδείξεις. Όπως υποστήριξε, ο τραγουδιστής συμφώνησε να προχωρήσει στη διαδικασία.

».Ο Γιώργος Μαζωνάκης έφυγε από τη ζωή μετά από ανακοπή που υπέστη ενώ βρισκόταν σε κλινική στο Κολωνάκι. Το περιστατικό συνέβη το απόγευμα της Τετάρτης, όταν ο τραγουδιστής μετέβη στην κλινική Stem Cell, στην οδό Καρνεάδου 11, όπου είχε προγραμματίσει ραντεβού για θεραπεία πλασμαφαίρεσης.Κατά τη διαδικασία τοποθέτησης φλεβοκαθετήρα, ο Γιώργος Μαζωνάκης φέρεται να αισθάνθηκε έντονο πόνο στο στήθος και στη συνέχεια υπέστη ανακοπή. Η κλινική ειδοποίησε το ΕΚΑΒ, ενημερώνοντας τους διασώστες ότι ο τραγουδιστής είχε υποστεί καρδιακό επεισόδιο. Η κλήση πραγματοποιήθηκε στις 16:21.Στις 16:28, επτά λεπτά μετά την κλήση, έφτασε στην κλινική διασώστης του ΕΚΑΒ με μοτοσικλέτα και ξεκίνησε άμεσα προσπάθειες καρδιοαναπνευστικής αναζωογόνησης (ΚΑΡΠΑ). Λίγο αργότερα έφτασε στο σημείο και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε τον Γιώργο Μαζωνάκη και τον μετέφερε στο πλησιέστερο εφημερεύον νοσοκομείο, το «Ελπίς». Η άφιξή του στο νοσοκομείο έγινε στις 16:45. Στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών συνεχίστηκαν οι προσπάθειες καρδιοαναπνευστικής αναζωογόνησης, χωρίς αποτέλεσμα. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, η κατάστασή του ήταν μη αναστρέψιμη και ο θάνατός του διαπιστώθηκε και τυπικά στις 17:40.Τα τελευταία λεπτά της ζωής του Γιώργου Μαζωνάκη στην κλινική Stem Cell, περιέγραψε στους αστυνομικούς η γιατρός της κλινικής, Ιωάννα Γάκα, κατά την κατάθεσή της Σύμφωνα με όσα υποστήριξε, ο καλλιτέχνης είχε επισκεφθεί την κλινική από το απόγευμα της Τρίτης, προκειμένου να υποβληθεί σε έναν πρώτο έλεγχο. Κατά τον έλεγχο αυτό, όπως ανέφερε, διαπιστώθηκε ότι ο οργανισμός του ήταν αρκετά επιβαρυμένος, ενώ στη συζήτηση που ακολούθησε η γιατρός υποστήριξε ότι ο τραγουδιστής δυσκολευόταν ακόμη και να μιλήσει.Όπως κατέθεσε η Ιωάννα Γάκα, κατά την επίσκεψή του την Τρίτη ο Γιώργος Μαζωνάκης τη ρώτησε τι θα μπορούσε να κάνει άμεσα, καθώς τις επόμενες ημέρες επρόκειτο να παρευρεθεί σε μία εκδήλωση και επιθυμούσε να βελτιώσει γρήγορα την κατάσταση της υγείας του.Η γιατρός ανέφερε ακόμη ότι του πρότεινε μια διαδικασία καθαρισμού του αίματος με ειδικό μηχάνημα, ενώ, σύμφωνα με την κατάθεσή της, τον ενημέρωσε ότι η συγκεκριμένη θεραπεία δεν έχει παρενέργειες και αντενδείξεις. Όπως υποστήριξε, ο τραγουδιστής συμφώνησε να προχωρήσει στη διαδικασία.