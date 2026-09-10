Πέγκυ Ζήνα για Γιώργο Μαζωνάκη: Ήξερα ότι θα φύγεις σαν ροκ σταρ απότομα, σιγά μην μας προετοίμαζες για την αυλαία, τώρα ας σωπάσουμε
Πέγκυ Ζήνα για Γιώργο Μαζωνάκη: Ήξερα ότι θα φύγεις σαν ροκ σταρ απότομα, σιγά μην μας προετοίμαζες για την αυλαία, τώρα ας σωπάσουμε
Έζησες στα άκρα όπως ήθελες, Μαζώ μου θα σε θυμάμαι με αγάπη και προσεύχομαι η ψυχή σου να βρει τη γαλήνη της, σημείωσε η τραγουδίστρια
Το δικό της «αντίο» στον Γιώργο Μαζωνάκη είπε η Πέγκυ Ζήνα, εκφράζοντας την αίσθηση που είχε πως ο καλλιτέχνης θα έφευγε ξαφνικά από τη ζωή, σαν ροκ σταρ, όπως τον χαρακτήρισε.
Μετά την είδηση θανάτου του τραγουδιστή, την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου, σε ηλικία 54 ετών από ανακοπή, πρόσωπα από τον καλλιτεχνικό χώρο, αλλά και θαυμαστές του τον αποχαιρετούν με αναρτήσεις στα social media. Ανάμεσά τους και η Πέγκυ Ζήνα, η οποία προχώρησε την Πέμπτη σε μία δημοσίευση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, συνοδεύοντας μία φωτογραφία του Γιώργου Μαζωνάκη με ένα μακροσκελές κείμενο.
Μεταξύ άλλων, η τραγουδίστρια αναφέρθηκε τόσο στον τρόπο με τον οποίο πληροφορήθηκε τον θάνατό του όσο και στις αναμνήσεις που διατηρεί από τη γνωριμία και τη συνεργασία τους.
Μιλώντας για τη σχέση της με τα τραγούδια του Γιώργου Μαζωνάκη, αλλά και για όσα πίστευε ότι έκρυβε πίσω από τη δημόσια εικόνα του, η Πέγκυ Ζήνα αναφέρθηκε στην ευαισθησία του, ενώ παράλληλα εξήρε τις καλλιτεχνικές επιλογές που έκανε καθ’ όλη τη διάρκεια της πορείας του. Όπως έγραψε, θεωρεί ότι έχει μια ιδιαίτερη θέση στο ελληνικό τραγούδι και πως έζησε τη ζωή και την καριέρα του με τον δικό του τρόπο.
«Πάντα τραγουδούσα τα τραγούδια σου και συνεχίζω (το ξέρετε εσείς). Από ένστικτο ένιωθα πάντα ότι τα τραύματά σου προσπαθούσες να τα διαχειριστείς. Ήσουν εύθραυστος. Την καριέρα σου όμως... Φανταστικό ρεπερτόριο, τόλμησες στίχους ψαγμένους, μουσικούς δρόμους και παραγωγές προχωρημένες πάντα και styling που δίχαζε και εντυπωσίαζε για τα ελληνικά δεδομένα. Στο βάθος το ήξερα ότι θα φύγεις σαν ροκ σταρ απότομα. Σιγά μην μας προετοίμαζες για την αυλαία και το φινάλε. Περνάνε οι ώρες κι ο πάγος λιώνει και γίνεται δάκρυ. Και τώρα ας σωπάσουμε. Άφησες τα τραγούδια σου για πάντα. Έζησες στα άκρα όπως ήθελες. Μαζώ μου θα σε θυμάμαι με αγάπη προσεύχομαι να βρει τη γαλήνη της η ψυχή σου. Κοντά στον Θεό που πίστευες και στην Αρίθα που αγαπούσες τόσο. Καλό ταξίδι στο φως» σημείωσε.
Δείτε την ανάρτησή της
Στην αρχή της ανάρτησής της, η τραγουδίστρια περιέγραψε πώς πληροφορήθηκε την είδηση του θανάτου του. Όπως έγραψε, έμαθε για την κατάσταση του Γιώργου Μαζωνάκη πριν γίνει η επίσημη ανακοίνωση, ενώ αρχικά δεν μπορούσε να πιστέψει ότι είχε φύγει από τη ζωή. Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στη δική τους γνωριμία και τη μοναδική συνεργασία που είχαν κάνει όταν εκείνη ήταν 19 ετών και εκείνος 22, θυμούμενη την εικόνα που είχε κρατήσει από εκείνον στα πρώτα βήματα της καριέρας του.
Πιο αναλυτικά, σημείωσε: «Δύο τη νύχτα. Αρχίζω να το συνειδητοποιώ. Από μια περίεργη σύμπτωση το έμαθα πριν ανακοινωθεί τη στιγμή της μεταφοράς στο Ελπίς από φιλικό μου πρόσωπο. Είπα όχι, όχι θα τον συνεφέρουν στο νοσοκομείο σίγουρα, ράδιο αρβύλα είναι, για τους σταρς όλο σενάρια βγάζουν. Είδηση. Τέλος. Πάγος. Ζάλη από χίλιες σκέψεις. Αδράνεια. Από τη γενιά μας ο πρώτος που έφυγε. Ένιωσα κενό. Ένα κενό που δεν θα καλυφθεί. Δεν ήμασταν φίλοι, μια φορά δουλέψαμε μαζί στα 19 μου. Εσύ 22 στον πρώτο σου δίσκο και τις 2 μεγάλες σου επιτυχίες. Πέρασα πολύ όμορφα. Χαιρόμασταν πολύ για σένα. Η Ελένη ο Στάθης κι εγώ που σε συνοδεύαμε. Ένα κουκλί ξανθό με βαριά φωνή που έλεγε Διονυσίου και με ανατρεπτικό ντύσιμο. Αστέρι. Δεν έχω άλλες προσωπικές στιγμές να θυμάμαι, χαθήκαμε. Σε καμάρωσα αρκετές φορές. Κι εσύ ερχόσουν».
Ο Γιώργος Μαζωνάκης έφυγε από τη ζωή μετά από ανακοπή που υπέστη ενώ βρισκόταν σε κλινική στο Κολωνάκι. Το περιστατικό συνέβη το απόγευμα της Τετάρτης, όταν ο τραγουδιστής μετέβη στην κλινική Stem Cell, στην οδό Καρνεάδου 11, όπου είχε προγραμματίσει ραντεβού για θεραπεία πλασμαφαίρεσης.
Κατά τη διαδικασία τοποθέτησης φλεβοκαθετήρα, ο Γιώργος Μαζωνάκης φέρεται να αισθάνθηκε έντονο πόνο στο στήθος και στη συνέχεια υπέστη ανακοπή. Η κλινική ειδοποίησε το ΕΚΑΒ, ενημερώνοντας τους διασώστες ότι ο τραγουδιστής είχε υποστεί καρδιακό επεισόδιο. Η κλήση πραγματοποιήθηκε στις 16:21.
Στις 16:28, επτά λεπτά μετά την κλήση, έφτασε στην κλινική διασώστης του ΕΚΑΒ με μοτοσικλέτα και ξεκίνησε άμεσα προσπάθειες καρδιοαναπνευστικής αναζωογόνησης (ΚΑΡΠΑ). Λίγο αργότερα έφτασε στο σημείο και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε τον Γιώργο Μαζωνάκη και τον μετέφερε στο πλησιέστερο εφημερεύον νοσοκομείο, το «Ελπίς». Η άφιξή του στο νοσοκομείο έγινε στις 16:45. Στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών συνεχίστηκαν οι προσπάθειες καρδιοαναπνευστικής αναζωογόνησης, χωρίς αποτέλεσμα. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, η κατάστασή του ήταν μη αναστρέψιμη και ο θάνατός του διαπιστώθηκε και τυπικά στις 17:40.
Τα τελευταία λεπτά της ζωής του Γιώργου Μαζωνάκη στην κλινική Stem Cell, περιέγραψε στους αστυνομικούς η γιατρός της κλινικής, Ιωάννα Γάκα, κατά την κατάθεσή της.
Σύμφωνα με όσα υποστήριξε, ο καλλιτέχνης είχε επισκεφθεί την κλινική από το απόγευμα της Τρίτης, προκειμένου να υποβληθεί σε έναν πρώτο έλεγχο. Κατά τον έλεγχο αυτό, όπως ανέφερε, διαπιστώθηκε ότι ο οργανισμός του ήταν αρκετά επιβαρυμένος, ενώ στη συζήτηση που ακολούθησε η γιατρός υποστήριξε ότι ο τραγουδιστής δυσκολευόταν ακόμη και να μιλήσει.
Όπως κατέθεσε η Ιωάννα Γάκα, κατά την επίσκεψή του την Τρίτη ο Γιώργος Μαζωνάκης τη ρώτησε τι θα μπορούσε να κάνει άμεσα, καθώς τις επόμενες ημέρες επρόκειτο να παρευρεθεί σε μία εκδήλωση και επιθυμούσε να βελτιώσει γρήγορα την κατάσταση της υγείας του.
Η γιατρός ανέφερε ακόμη ότι του πρότεινε μια διαδικασία καθαρισμού του αίματος με ειδικό μηχάνημα, ενώ, σύμφωνα με την κατάθεσή της, τον ενημέρωσε ότι η συγκεκριμένη θεραπεία δεν έχει παρενέργειες και αντενδείξεις. Όπως υποστήριξε, ο τραγουδιστής συμφώνησε να προχωρήσει στη διαδικασία.
Μετά την είδηση θανάτου του τραγουδιστή, την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου, σε ηλικία 54 ετών από ανακοπή, πρόσωπα από τον καλλιτεχνικό χώρο, αλλά και θαυμαστές του τον αποχαιρετούν με αναρτήσεις στα social media. Ανάμεσά τους και η Πέγκυ Ζήνα, η οποία προχώρησε την Πέμπτη σε μία δημοσίευση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, συνοδεύοντας μία φωτογραφία του Γιώργου Μαζωνάκη με ένα μακροσκελές κείμενο.
Μεταξύ άλλων, η τραγουδίστρια αναφέρθηκε τόσο στον τρόπο με τον οποίο πληροφορήθηκε τον θάνατό του όσο και στις αναμνήσεις που διατηρεί από τη γνωριμία και τη συνεργασία τους.
Μιλώντας για τη σχέση της με τα τραγούδια του Γιώργου Μαζωνάκη, αλλά και για όσα πίστευε ότι έκρυβε πίσω από τη δημόσια εικόνα του, η Πέγκυ Ζήνα αναφέρθηκε στην ευαισθησία του, ενώ παράλληλα εξήρε τις καλλιτεχνικές επιλογές που έκανε καθ’ όλη τη διάρκεια της πορείας του. Όπως έγραψε, θεωρεί ότι έχει μια ιδιαίτερη θέση στο ελληνικό τραγούδι και πως έζησε τη ζωή και την καριέρα του με τον δικό του τρόπο.
«Πάντα τραγουδούσα τα τραγούδια σου και συνεχίζω (το ξέρετε εσείς). Από ένστικτο ένιωθα πάντα ότι τα τραύματά σου προσπαθούσες να τα διαχειριστείς. Ήσουν εύθραυστος. Την καριέρα σου όμως... Φανταστικό ρεπερτόριο, τόλμησες στίχους ψαγμένους, μουσικούς δρόμους και παραγωγές προχωρημένες πάντα και styling που δίχαζε και εντυπωσίαζε για τα ελληνικά δεδομένα. Στο βάθος το ήξερα ότι θα φύγεις σαν ροκ σταρ απότομα. Σιγά μην μας προετοίμαζες για την αυλαία και το φινάλε. Περνάνε οι ώρες κι ο πάγος λιώνει και γίνεται δάκρυ. Και τώρα ας σωπάσουμε. Άφησες τα τραγούδια σου για πάντα. Έζησες στα άκρα όπως ήθελες. Μαζώ μου θα σε θυμάμαι με αγάπη προσεύχομαι να βρει τη γαλήνη της η ψυχή σου. Κοντά στον Θεό που πίστευες και στην Αρίθα που αγαπούσες τόσο. Καλό ταξίδι στο φως» σημείωσε.
Δείτε την ανάρτησή της
Στην αρχή της ανάρτησής της, η τραγουδίστρια περιέγραψε πώς πληροφορήθηκε την είδηση του θανάτου του. Όπως έγραψε, έμαθε για την κατάσταση του Γιώργου Μαζωνάκη πριν γίνει η επίσημη ανακοίνωση, ενώ αρχικά δεν μπορούσε να πιστέψει ότι είχε φύγει από τη ζωή. Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στη δική τους γνωριμία και τη μοναδική συνεργασία που είχαν κάνει όταν εκείνη ήταν 19 ετών και εκείνος 22, θυμούμενη την εικόνα που είχε κρατήσει από εκείνον στα πρώτα βήματα της καριέρας του.
Πιο αναλυτικά, σημείωσε: «Δύο τη νύχτα. Αρχίζω να το συνειδητοποιώ. Από μια περίεργη σύμπτωση το έμαθα πριν ανακοινωθεί τη στιγμή της μεταφοράς στο Ελπίς από φιλικό μου πρόσωπο. Είπα όχι, όχι θα τον συνεφέρουν στο νοσοκομείο σίγουρα, ράδιο αρβύλα είναι, για τους σταρς όλο σενάρια βγάζουν. Είδηση. Τέλος. Πάγος. Ζάλη από χίλιες σκέψεις. Αδράνεια. Από τη γενιά μας ο πρώτος που έφυγε. Ένιωσα κενό. Ένα κενό που δεν θα καλυφθεί. Δεν ήμασταν φίλοι, μια φορά δουλέψαμε μαζί στα 19 μου. Εσύ 22 στον πρώτο σου δίσκο και τις 2 μεγάλες σου επιτυχίες. Πέρασα πολύ όμορφα. Χαιρόμασταν πολύ για σένα. Η Ελένη ο Στάθης κι εγώ που σε συνοδεύαμε. Ένα κουκλί ξανθό με βαριά φωνή που έλεγε Διονυσίου και με ανατρεπτικό ντύσιμο. Αστέρι. Δεν έχω άλλες προσωπικές στιγμές να θυμάμαι, χαθήκαμε. Σε καμάρωσα αρκετές φορές. Κι εσύ ερχόσουν».
Ο Γιώργος Μαζωνάκης έφυγε από τη ζωή μετά από ανακοπή που υπέστη ενώ βρισκόταν σε κλινική στο Κολωνάκι. Το περιστατικό συνέβη το απόγευμα της Τετάρτης, όταν ο τραγουδιστής μετέβη στην κλινική Stem Cell, στην οδό Καρνεάδου 11, όπου είχε προγραμματίσει ραντεβού για θεραπεία πλασμαφαίρεσης.
Κατά τη διαδικασία τοποθέτησης φλεβοκαθετήρα, ο Γιώργος Μαζωνάκης φέρεται να αισθάνθηκε έντονο πόνο στο στήθος και στη συνέχεια υπέστη ανακοπή. Η κλινική ειδοποίησε το ΕΚΑΒ, ενημερώνοντας τους διασώστες ότι ο τραγουδιστής είχε υποστεί καρδιακό επεισόδιο. Η κλήση πραγματοποιήθηκε στις 16:21.
Στις 16:28, επτά λεπτά μετά την κλήση, έφτασε στην κλινική διασώστης του ΕΚΑΒ με μοτοσικλέτα και ξεκίνησε άμεσα προσπάθειες καρδιοαναπνευστικής αναζωογόνησης (ΚΑΡΠΑ). Λίγο αργότερα έφτασε στο σημείο και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε τον Γιώργο Μαζωνάκη και τον μετέφερε στο πλησιέστερο εφημερεύον νοσοκομείο, το «Ελπίς». Η άφιξή του στο νοσοκομείο έγινε στις 16:45. Στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών συνεχίστηκαν οι προσπάθειες καρδιοαναπνευστικής αναζωογόνησης, χωρίς αποτέλεσμα. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, η κατάστασή του ήταν μη αναστρέψιμη και ο θάνατός του διαπιστώθηκε και τυπικά στις 17:40.
Τα τελευταία λεπτά της ζωής του Γιώργου Μαζωνάκη στην κλινική Stem Cell, περιέγραψε στους αστυνομικούς η γιατρός της κλινικής, Ιωάννα Γάκα, κατά την κατάθεσή της.
Σύμφωνα με όσα υποστήριξε, ο καλλιτέχνης είχε επισκεφθεί την κλινική από το απόγευμα της Τρίτης, προκειμένου να υποβληθεί σε έναν πρώτο έλεγχο. Κατά τον έλεγχο αυτό, όπως ανέφερε, διαπιστώθηκε ότι ο οργανισμός του ήταν αρκετά επιβαρυμένος, ενώ στη συζήτηση που ακολούθησε η γιατρός υποστήριξε ότι ο τραγουδιστής δυσκολευόταν ακόμη και να μιλήσει.
Όπως κατέθεσε η Ιωάννα Γάκα, κατά την επίσκεψή του την Τρίτη ο Γιώργος Μαζωνάκης τη ρώτησε τι θα μπορούσε να κάνει άμεσα, καθώς τις επόμενες ημέρες επρόκειτο να παρευρεθεί σε μία εκδήλωση και επιθυμούσε να βελτιώσει γρήγορα την κατάσταση της υγείας του.
Η γιατρός ανέφερε ακόμη ότι του πρότεινε μια διαδικασία καθαρισμού του αίματος με ειδικό μηχάνημα, ενώ, σύμφωνα με την κατάθεσή της, τον ενημέρωσε ότι η συγκεκριμένη θεραπεία δεν έχει παρενέργειες και αντενδείξεις. Όπως υποστήριξε, ο τραγουδιστής συμφώνησε να προχωρήσει στη διαδικασία.
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