Ο Κωνσταντίνος Αργυρός ανέβασε βίντεο από το γυμναστήριο, η προπόνηση που έκανε
Ο Κωνσταντίνος Αργυρός ανέβασε βίντεο από το γυμναστήριο, η προπόνηση που έκανε
«Lock in», έγραψε ο τραγουδιστής
Ένα βίντεο από το γυμναστήριο ανέβασε ο Κωνσταντίνος Αργυρός, δείχνοντας στους followers του την προπόνηση που έκανε.
Ο τραγουδιστής στα πλάνα που μοιράστηκε στον προσωπικό του λογαριασμό στο TikTok, παρουσιάζεται με ένα μαύρο γιλέκο, χρησιμοποιώντας αλτήρες αλλά και όργανα γυμναστικής, εστιάζοντας στις ασκήσεις για τα χέρια του.
«Lock in», έγραψε ο Κωνσταντίνος Αργυρός στη λεζάντα της ανάρτησής του, δείχνοντας πως είναι απόλυτα αφοσιωμένος στη γυμναστική του, ενώ στο βίντεο επέλεξε να ακούγεται το τραγούδι του με τίτλο «Champ».
Δείτε το βίντεο
Ο τραγουδιστής στα πλάνα που μοιράστηκε στον προσωπικό του λογαριασμό στο TikTok, παρουσιάζεται με ένα μαύρο γιλέκο, χρησιμοποιώντας αλτήρες αλλά και όργανα γυμναστικής, εστιάζοντας στις ασκήσεις για τα χέρια του.
«Lock in», έγραψε ο Κωνσταντίνος Αργυρός στη λεζάντα της ανάρτησής του, δείχνοντας πως είναι απόλυτα αφοσιωμένος στη γυμναστική του, ενώ στο βίντεο επέλεξε να ακούγεται το τραγούδι του με τίτλο «Champ».
Δείτε το βίντεο
@argiros_konstantinos lock in #workout #gym ♬ original sound - Argiros Konstantinos OFFICIAL
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