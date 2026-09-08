Ο Σουηδός superstar Axwell ξεσήκωσε με Κωνσταντίνο Αργυρό στο ΟΑΚΑ
Ο Σουηδός superstar Axwell ξεσήκωσε με Κωνσταντίνο Αργυρό στο ΟΑΚΑ
Ο διεθνούς φήμης DJ «πάντρεψε» τους ηλεκτρονικούς ήχους με το υπερεπιτυχημένο ζεϊμπέκικο «Αθήνα Μου» του Κωνσταντίνου Αργυρού
Μία από τις πιο αναπάντεχες και «εκρηκτικές» στιγμές έζησαν οι θεατές του Primer Festival στο ΟΑΚΑ, καθώς ο Σουηδός superstar Axwell έπαιξε στα sets του Κωνσταντίνο Αργυρό, ξαφνιάζοντας τους πάντες.
Ο διεθνούς φήμης DJ και παραγωγός Axwell, μέλος των εμβληματικών Swedish House Mafia, επιφύλασσε μια τεράστια έκπληξη για το ελληνικό κοινό, καθώς στο αποκορύφωμα της εμφάνισής του «πάντρεψε» τους ηλεκτρονικούς ήχους με το υπερεπιτυχημένο ζεϊμπέκικο «Αθήνα Μου» του Κωνσταντίνου Αργυρού, που κυκλοφόρησε από την Panik Records το 2020.
Το κοινό άρχισε να τραγουδά το «Αθήνα Μου», ενώ το στιγμιότυπο κυκλοφόρησε στα social media και έγινε μία από τις viral στιγμές του φετινού Primer Music Festival.
Η επιλογή του Axwell επιβεβαίωσε για ακόμα μια φορά τη διεθνή απήχηση της μουσικής του Κωνσταντίνου Αργυρού, τη στιγμή που κάνει sold out εμφανίσεις σε εμβληματικούς χώρους ανά τον κόσμο και το πρόσφατο album του «Καμπάνες» έγινε το πρώτο ελληνόφωνο album που κατέκτησε το no1 στο Sales Chart του αμερικανικού Billboard.
Δείτε βίντεο
Ο διεθνούς φήμης DJ και παραγωγός Axwell, μέλος των εμβληματικών Swedish House Mafia, επιφύλασσε μια τεράστια έκπληξη για το ελληνικό κοινό, καθώς στο αποκορύφωμα της εμφάνισής του «πάντρεψε» τους ηλεκτρονικούς ήχους με το υπερεπιτυχημένο ζεϊμπέκικο «Αθήνα Μου» του Κωνσταντίνου Αργυρού, που κυκλοφόρησε από την Panik Records το 2020.
Το κοινό άρχισε να τραγουδά το «Αθήνα Μου», ενώ το στιγμιότυπο κυκλοφόρησε στα social media και έγινε μία από τις viral στιγμές του φετινού Primer Music Festival.
Η επιλογή του Axwell επιβεβαίωσε για ακόμα μια φορά τη διεθνή απήχηση της μουσικής του Κωνσταντίνου Αργυρού, τη στιγμή που κάνει sold out εμφανίσεις σε εμβληματικούς χώρους ανά τον κόσμο και το πρόσφατο album του «Καμπάνες» έγινε το πρώτο ελληνόφωνο album που κατέκτησε το no1 στο Sales Chart του αμερικανικού Billboard.
Δείτε βίντεο
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