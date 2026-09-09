ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Έκρηξη σε υδροηλεκτρικό σταθμό στην Ελβετία, αναφορές για πολλούς τραυματίες

Μπέσσυ Αργυράκη: Κάναμε με την κόρη μου βίντεο με τίτλο «εξηγώ στη μαμά μου γιατί δεν παντρεύομαι», έμεινα με το στόμα ανοιχτό με αυτά που άκουγα
GALA
Μπέσσυ Αργυράκη Εβελίνα Νικόλιζα Γάμος

Μπέσσυ Αργυράκη: Κάναμε με την κόρη μου βίντεο με τίτλο «εξηγώ στη μαμά μου γιατί δεν παντρεύομαι», έμεινα με το στόμα ανοιχτό με αυτά που άκουγα

Η κόρη μου είχε μία σχέση και αυτός ξέχασε να της πει ότι ήταν παντρεμένος, είπε η τραγουδίστρια για την Εβελίνα Νικόλιζα

Μπέσσυ Αργυράκη: Κάναμε με την κόρη μου βίντεο με τίτλο «εξηγώ στη μαμά μου γιατί δεν παντρεύομαι», έμεινα με το στόμα ανοιχτό με αυτά που άκουγα
Ιωάννα Μαρίνου
7 ΣΧΟΛΙΑ
Σε βίντεο που συμμετείχε με την κόρη της, Εβελίνα Νικόλιζα με τίτλο «εξηγώ στη μαμά μου γιατί δεν παντρεύομαι», αναφέρθηκε η Μπέσσυ Αργυράκη, δηλώνοντας πως έμεινε έκπληκτη με όσα άκουσε.

Το πρωί της Τετάρτης 9 Σεπτεμβρίου, η τραγουδίστρια ήταν καλεσμένη στην εκπομπή «Νωρίς Νωρίς» και μεταξύ άλλων μίλησε για τα δύο παιδιά της και την αλλαγή της στάσης της σχετικά με το πότε θα δημιουργήσουν τη δική τους οικογένεια.

Αναφερόμενη στην απόφασή της να σταματήσει να πιέζει τα παιδιά της να κάνουν το επόμενο βήμα στην προσωπική τους ζωή, η Μπέσσυ Αργυράκη εξήγησε ότι η κόρη της, της έδωσε την ευκαιρία να ακούσει μέσα από ένα βίντεο στο κανάλι της στο YouTube, τους λόγους για τους οποίους δεν επιθυμεί να παντρευτεί, αποκαλύπτοντας πως όσα άκουσε την άφησαν άφωνη.

Πιο συγκεκριμένα, η τραγουδίστρια σχολίασε ότι ανάμεσα σε όσα έμαθε για την προσωπική ζωή της Εβελίνας Νικόλιζα και της προκάλεσαν έκπληξη, ήταν το γεγονός ότι είχε σχέση με έναν άντρα, που είχε ξεχάσει να της αναφέρει ότι ήταν παντρεμένος: «Σταμάτησα να πιέζω τα παιδιά μου να κάνουν οικογένεια, γιατί σκέφτηκα ότι αν δεν βρουν τον άνθρωπό τους πώς θα κάνουν οικογένεια; Με φώναξε και η κόρη μου και κάναμε ένα βίντεο στο κανάλι της στο YouTube που λέει "Εξηγώ στη μαμά μου γιατί δεν παντρεύομαι" και εκεί ήταν η πρώτη φορά που δεν άνοιξα το στόμα μου, έμεινα με το στόμα ανοιχτό με αυτά που άκουγα. Το ένα πιο τρομερό που άκουσα και θυμάμαι, είναι ότι είχε μία πολύ ωραία σχέση που αυτός ξέχασε να της πει ότι ήταν παντρεμένος. Ξεχνιούνται αυτά τα πράγματα; Οι σχέσεις των ανθρώπων σήμερα είναι προβληματικές».

Δείτε το βίντεο



Δείτε το βίντεο της Εβελίνας Νικόλιζα με τη μητέρα της

ΕΞΗΓΩ ΣΤΗ ΜΑΜΑ ΜΟΥ ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΠΑΝΤΡΕΥΟΜΑΙ!
Ιωάννα Μαρίνου
7 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Plastic Free Greece 2026: Μύκονος

Plastic Free Greece 2026: Μύκονος

Στο νησί που το ελληνικό καλοκαίρι συναντά το πολυτελές lifestyle και οι κοσμικές παραλίες συνυπάρχουν με πιο ήσυχες γωνιές, συνεχίστηκε το διάστημα 1 με 3 Ιουλίου το φετινό πρόγραμμα Plastic Free Greece, με τέσσερις δράσεις καθαρισμού που έφεραν το πρόβλημα στην επιφάνεια (και στις σωστές του διαστάσεις).

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Back to School με πλάνο

Back to School με πλάνο

Δείτε Επίσης