Μπέσσυ Αργυράκη: Κάναμε με την κόρη μου βίντεο με τίτλο «εξηγώ στη μαμά μου γιατί δεν παντρεύομαι», έμεινα με το στόμα ανοιχτό με αυτά που άκουγα
Μπέσσυ Αργυράκη: Κάναμε με την κόρη μου βίντεο με τίτλο «εξηγώ στη μαμά μου γιατί δεν παντρεύομαι», έμεινα με το στόμα ανοιχτό με αυτά που άκουγα
Η κόρη μου είχε μία σχέση και αυτός ξέχασε να της πει ότι ήταν παντρεμένος, είπε η τραγουδίστρια για την Εβελίνα Νικόλιζα
Σε βίντεο που συμμετείχε με την κόρη της, Εβελίνα Νικόλιζα με τίτλο «εξηγώ στη μαμά μου γιατί δεν παντρεύομαι», αναφέρθηκε η Μπέσσυ Αργυράκη, δηλώνοντας πως έμεινε έκπληκτη με όσα άκουσε.
Το πρωί της Τετάρτης 9 Σεπτεμβρίου, η τραγουδίστρια ήταν καλεσμένη στην εκπομπή «Νωρίς Νωρίς» και μεταξύ άλλων μίλησε για τα δύο παιδιά της και την αλλαγή της στάσης της σχετικά με το πότε θα δημιουργήσουν τη δική τους οικογένεια.
Αναφερόμενη στην απόφασή της να σταματήσει να πιέζει τα παιδιά της να κάνουν το επόμενο βήμα στην προσωπική τους ζωή, η Μπέσσυ Αργυράκη εξήγησε ότι η κόρη της, της έδωσε την ευκαιρία να ακούσει μέσα από ένα βίντεο στο κανάλι της στο YouTube, τους λόγους για τους οποίους δεν επιθυμεί να παντρευτεί, αποκαλύπτοντας πως όσα άκουσε την άφησαν άφωνη.
Πιο συγκεκριμένα, η τραγουδίστρια σχολίασε ότι ανάμεσα σε όσα έμαθε για την προσωπική ζωή της Εβελίνας Νικόλιζα και της προκάλεσαν έκπληξη, ήταν το γεγονός ότι είχε σχέση με έναν άντρα, που είχε ξεχάσει να της αναφέρει ότι ήταν παντρεμένος: «Σταμάτησα να πιέζω τα παιδιά μου να κάνουν οικογένεια, γιατί σκέφτηκα ότι αν δεν βρουν τον άνθρωπό τους πώς θα κάνουν οικογένεια; Με φώναξε και η κόρη μου και κάναμε ένα βίντεο στο κανάλι της στο YouTube που λέει "Εξηγώ στη μαμά μου γιατί δεν παντρεύομαι" και εκεί ήταν η πρώτη φορά που δεν άνοιξα το στόμα μου, έμεινα με το στόμα ανοιχτό με αυτά που άκουγα. Το ένα πιο τρομερό που άκουσα και θυμάμαι, είναι ότι είχε μία πολύ ωραία σχέση που αυτός ξέχασε να της πει ότι ήταν παντρεμένος. Ξεχνιούνται αυτά τα πράγματα; Οι σχέσεις των ανθρώπων σήμερα είναι προβληματικές».
Δείτε το βίντεο
Δείτε το βίντεο της Εβελίνας Νικόλιζα με τη μητέρα της
Το πρωί της Τετάρτης 9 Σεπτεμβρίου, η τραγουδίστρια ήταν καλεσμένη στην εκπομπή «Νωρίς Νωρίς» και μεταξύ άλλων μίλησε για τα δύο παιδιά της και την αλλαγή της στάσης της σχετικά με το πότε θα δημιουργήσουν τη δική τους οικογένεια.
Αναφερόμενη στην απόφασή της να σταματήσει να πιέζει τα παιδιά της να κάνουν το επόμενο βήμα στην προσωπική τους ζωή, η Μπέσσυ Αργυράκη εξήγησε ότι η κόρη της, της έδωσε την ευκαιρία να ακούσει μέσα από ένα βίντεο στο κανάλι της στο YouTube, τους λόγους για τους οποίους δεν επιθυμεί να παντρευτεί, αποκαλύπτοντας πως όσα άκουσε την άφησαν άφωνη.
Πιο συγκεκριμένα, η τραγουδίστρια σχολίασε ότι ανάμεσα σε όσα έμαθε για την προσωπική ζωή της Εβελίνας Νικόλιζα και της προκάλεσαν έκπληξη, ήταν το γεγονός ότι είχε σχέση με έναν άντρα, που είχε ξεχάσει να της αναφέρει ότι ήταν παντρεμένος: «Σταμάτησα να πιέζω τα παιδιά μου να κάνουν οικογένεια, γιατί σκέφτηκα ότι αν δεν βρουν τον άνθρωπό τους πώς θα κάνουν οικογένεια; Με φώναξε και η κόρη μου και κάναμε ένα βίντεο στο κανάλι της στο YouTube που λέει "Εξηγώ στη μαμά μου γιατί δεν παντρεύομαι" και εκεί ήταν η πρώτη φορά που δεν άνοιξα το στόμα μου, έμεινα με το στόμα ανοιχτό με αυτά που άκουγα. Το ένα πιο τρομερό που άκουσα και θυμάμαι, είναι ότι είχε μία πολύ ωραία σχέση που αυτός ξέχασε να της πει ότι ήταν παντρεμένος. Ξεχνιούνται αυτά τα πράγματα; Οι σχέσεις των ανθρώπων σήμερα είναι προβληματικές».
Δείτε το βίντεο
Δείτε το βίντεο της Εβελίνας Νικόλιζα με τη μητέρα της
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