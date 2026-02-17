Μπέσσυ Αργυράκη για Εβελίνα Νικόλιζα: Βρέθηκε κάποιος στη ζωή της που ξέχασε να της πει ότι ήταν παντρεμένος
Μπέσσυ Αργυράκη για Εβελίνα Νικόλιζα: Βρέθηκε κάποιος στη ζωή της που ξέχασε να της πει ότι ήταν παντρεμένος
Η τραγουδίστρια μίλησε για την προσωπική ζωή της κόρης της και εξήγησε γιατί δεν την πιέζει πια να παντρευτεί και να κάνει παιδί
Για την προσωπική ζωή της κόρης της μίλησε η Μπέσσυ Αργυράκη, επισημαίνοντας πως πλέον έχει σταματήσει να την πιέζει να παντρευτεί και να κάνει παιδί, καθώς της έχει εξηγήσει τις καταστάσεις που έχει αντιμετωπίσει με τους συντρόφους της και δεν θέλει να γίνει μητέρα χωρίς να έχει βρεθεί ο κατάλληλος για εκείνη. Η τραγουδίστρια αναφέρθηκε σε έναν από τους άντρες που είχε γνωρίσει η Εβελίνα Νικόλιζα, ο οποίος είχε "ξεχάσει" να της πει πως ήταν παντρεμένος.
Η Μπέσσυ Αργυράκη τόνισε μιλώντας στην εκπομπή «Happy Day» το πρωί της Τρίτης 17 Φεβρουαρίου πως αυτό που την ενδιαφέρει είναι και τα δύο παιδιά της να κάνουν αυτό που αγαπούν και να είναι χαρούμενα γενικότερα.
Αρχικά, η τραγουδίστρια επισήμανε για τα παιδιά της: «Κουράστηκα να πιέζω. Ας κάνουν ό,τι θέλουν. Η ζωή δεν είναι απαραίτητα ότι πρέπει να είσαι παντρεμένος για να είσαι ευτυχισμένος. Μπορούν να κάνουν τη ζωή τους, αυτό που αγαπάνε και αυτό θα είναι και η δική μου χαρά, να νιώθω ότι αυτό που κάνουν καθημερινά είναι αυτό που θέλουν» και έπειτα πρόσθεσε για την Εβελίνα Νικόλιζα αναλυτικότερα: «Τα' πα, τα ξαναείπα, βγάλαμε ένα βιντεάκι μέσα από το κανάλι της που έλεγε "εξηγώ στη μαμά μου γιατί δεν παντρεύομαι" και εκεί εξηγεί πώς βρέθηκε κάποιος που τελικά ξέχασε να της πει ότι ήταν παντρεμένος και τέτοια πράγματα. Οπότε πώς να της πω "κάνε παιδάκι" από τη στιγμή που δεν βρέθηκε ο κατάλληλος σύντροφος».
Δείτε το βίντεο
Το βίντεο που έκανε η Εβελίνα Νικόλιζα όπου «εξηγεί στη μαμά της γιατί δεν παντρεύεται»
Το βίντεο για το οποίο μιλάει η Μπέσσυ Αργυράκη κατά το οποίο η Εβελίνα Νικόλιζα της εξηγεί γιατί δεν παντρεύεται ανέβηκε στο Youtube τον Μάρτιο του 2024. Σε αυτό η ίδια αναφέρεται σε διάφορα σκηνικά που αφορούν στην προσωπική της ζωή τα οποία την απογοήτευσαν. Σχετικά με το πρόσωπο που είχε ξεχάσει να της πει πως ήταν παντρεμένο, ανέφερε: «Ήρθε μία περίπτωση ενός τύπου που δεν μπόρεσε να προχωρήσει γιατί ήταν πάρα πολύ ξεχασιάρης. Είχε ξεχάσει να μου πει ότι ήταν παντρεμένος. Κι ενώ μιλάμε και κανονίζουμε να βρεθούμε, μια μέρα μέσα στον ύπνο μου τσεκάρω τα μηνύματα στο Instagram και μου έχει στείλει "Καλημέρα το ξέρεις ότι είναι παντρεμένος;". Λέω "Ποιος;". "Ο τάδε, είμαι η γυναίκα του". Με έλουσε κρύος ιδρώτας. Το λύσαμε με την κοπέλα, γίναμε και φίλες στο Instagram. Εντωμεταξύ κατακουκλάρα, θα σας έπεφτε το σαγόνι αν τη βλέπατε. Εκείνον τον μπλόκαρα».
Η Μπέσσυ Αργυράκη τόνισε μιλώντας στην εκπομπή «Happy Day» το πρωί της Τρίτης 17 Φεβρουαρίου πως αυτό που την ενδιαφέρει είναι και τα δύο παιδιά της να κάνουν αυτό που αγαπούν και να είναι χαρούμενα γενικότερα.
Αρχικά, η τραγουδίστρια επισήμανε για τα παιδιά της: «Κουράστηκα να πιέζω. Ας κάνουν ό,τι θέλουν. Η ζωή δεν είναι απαραίτητα ότι πρέπει να είσαι παντρεμένος για να είσαι ευτυχισμένος. Μπορούν να κάνουν τη ζωή τους, αυτό που αγαπάνε και αυτό θα είναι και η δική μου χαρά, να νιώθω ότι αυτό που κάνουν καθημερινά είναι αυτό που θέλουν» και έπειτα πρόσθεσε για την Εβελίνα Νικόλιζα αναλυτικότερα: «Τα' πα, τα ξαναείπα, βγάλαμε ένα βιντεάκι μέσα από το κανάλι της που έλεγε "εξηγώ στη μαμά μου γιατί δεν παντρεύομαι" και εκεί εξηγεί πώς βρέθηκε κάποιος που τελικά ξέχασε να της πει ότι ήταν παντρεμένος και τέτοια πράγματα. Οπότε πώς να της πω "κάνε παιδάκι" από τη στιγμή που δεν βρέθηκε ο κατάλληλος σύντροφος».
Δείτε το βίντεο
Το βίντεο που έκανε η Εβελίνα Νικόλιζα όπου «εξηγεί στη μαμά της γιατί δεν παντρεύεται»
Το βίντεο για το οποίο μιλάει η Μπέσσυ Αργυράκη κατά το οποίο η Εβελίνα Νικόλιζα της εξηγεί γιατί δεν παντρεύεται ανέβηκε στο Youtube τον Μάρτιο του 2024. Σε αυτό η ίδια αναφέρεται σε διάφορα σκηνικά που αφορούν στην προσωπική της ζωή τα οποία την απογοήτευσαν. Σχετικά με το πρόσωπο που είχε ξεχάσει να της πει πως ήταν παντρεμένο, ανέφερε: «Ήρθε μία περίπτωση ενός τύπου που δεν μπόρεσε να προχωρήσει γιατί ήταν πάρα πολύ ξεχασιάρης. Είχε ξεχάσει να μου πει ότι ήταν παντρεμένος. Κι ενώ μιλάμε και κανονίζουμε να βρεθούμε, μια μέρα μέσα στον ύπνο μου τσεκάρω τα μηνύματα στο Instagram και μου έχει στείλει "Καλημέρα το ξέρεις ότι είναι παντρεμένος;". Λέω "Ποιος;". "Ο τάδε, είμαι η γυναίκα του". Με έλουσε κρύος ιδρώτας. Το λύσαμε με την κοπέλα, γίναμε και φίλες στο Instagram. Εντωμεταξύ κατακουκλάρα, θα σας έπεφτε το σαγόνι αν τη βλέπατε. Εκείνον τον μπλόκαρα».
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα