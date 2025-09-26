Μπέσσυ Αργυράκη για Εβελίνα Νικόλιζα: Στενοχωριέμαι ως μάνα, όταν ακούω άσχημα σχόλια για το παιδί μου
Ξέρω ότι δεν έχει πειράξει ούτε μυρμήγκι, δήλωσε η τραγουδίστρια για την κόρη της
Τη δυσαρέσκειά της με τα αρνητικά σχόλια που κατά καιρούς έχουν ακουστεί για την Εβελίνα Νικόλιζα, εξέφρασε η Μπέσσυ Αργυράκη, δηλώνοντας πως η κόρη της δεν έχει βλάψει κανέναν.
Η τραγουδίστρια ανέφερε σε συνέντευξή της στην εκπομπή «Breakfast@Star», η οποία προβλήθηκε την Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου, ότι παρά τις προσπάθειές της να μην επηρεάζεται από την αρνητική κριτική που αφορά στην Εβελίνα Νικόλιζα, δεν το καταφέρνει πάντα με επιτυχία.
«Όταν ακούς άσχημα σχόλια για το παιδί σου και ξέρεις ότι δεν έχει πειράξει ούτε μυρμήγκι, σίγουρα θα στενοχωρηθώ σαν μάνα. Από την άλλη δεν μπορώ να το αποφύγω», είπε.
Στη συνέχεια, η Μπέσσυ Αργυράκη σχολίασε την απόφαση της κόρης της να απέχει φέτος από την τηλεόραση και να ασχοληθεί με το κανάλι της στο YouTube, λέγοντας: «Είναι πιο χαλαρή και τη βλέπουμε και εμείς περισσότερο τώρα. Δεν ήθελε να ασχοληθεί συνειδητά με το κομμάτι της τηλεόρασης κι ασχολείται με το YouTube. Δείχνει χαρούμενη από εκεί και πέρα θα δείξει ο χρόνος».
