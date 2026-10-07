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Μια έγκυος και δύο παιδιά νεκροί μετά από κατάρρευση κτιρίου στο Νέο Δελχί, δείτε βίντεο
Μέχρι στιγμής έχουν διασωθεί 11 άνθρωποι, εκ των οποίων οι οκτώ τραυματίες
Μέχρι στιγμής έχουν διασωθεί 11 άνθρωποι, εκ των οποίων οι οκτώ τραυματίες μεταφέρθηκαν στο Rajiv Gandhi Super Speciality Hospital για νοσηλεία. Μεταξύ των τραυματιών βρίσκεται και ένα παιδί περίπου τριών ετών.
Μεταξύ των νεκρών είναι μια 21χρονη γυναίκα, η Gulfisha, η οποία ήταν περίπου τεσσάρων μηνών έγκυος, καθώς και δύο παιδιά. Το ένα ήταν ένα κορίτσι 12 ετών, ενώ η ταυτότητα του δεύτερου παιδιού δεν έχει γίνει ακόμη γνωστή.
STORY | Few suspected trapped after portion of building collapses in Delhi's Seemapuri A few people are suspected to be trapped after the front portion of a building collapsed in northeast Delhi's Seemapuri area on Wednesday, an officer said. The Delhi Fire Service (DFS) received a call regarding the collapse at 3.30 pm and rushed fire tenders to the spot. Some people might be trapped in the debris, he said. READ: https://t.co/uhxX1jGFU2 VIDEO |— Press Trust of India (@PTI_News) October 7, 2026
Συγγενείς των θυμάτων περιέγραψαν τις δραματικές στιγμές μετά την κατάρρευση. Σύμφωνα με τοπικές μαρτυρίες, η 21χρονη είχε καταφέρει να τηλεφωνήσει ενώ βρισκόταν κάτω από τα συντρίμμια και ανέφερε ότι δυσκολευόταν να αναπνεύσει.
Οι διασώστες επιχειρούν με τη βοήθεια βαρέων μηχανημάτων, ενώ κάτοικοι της περιοχής συμμετείχαν στις πρώτες προσπάθειες απομάκρυνσης των συντριμμιών. Τμήματα του κτιρίου κατέρρευσαν πάνω σε δύο γειτονικά κτίσματα, προκαλώντας ζημιές.
STORY | Few suspected trapped after portion of building collapses in Delhi's Seemapuri A few people are suspected to be trapped after the front portion of a building collapsed in northeast Delhi's Seemapuri area on Wednesday, an officer said. The Delhi Fire Service (DFS) received a call regarding the collapse at 3.30 pm and rushed fire tenders to the spot. Some people might be trapped in the debris, he said. READ: https://t.co/uhxX1jGFU2 VIDEO |— Press Trust of India (@PTI_News) October 7, 2026
Το κτίριο είχε ανεγερθεί σε οικόπεδο περίπου 25 τετραγωνικών γιάρδων, ενώ οι Αρχές ερευνούν τα αίτια της κατάρρευσης. Κάτοικοι υποστήριξαν ότι το κτίριο είχε παρουσιάσει ρωγμές μετά τις σεισμικές δονήσεις που έγιναν αισθητές στην ευρύτερη περιοχή του Δελχί την προηγούμενη νύχτα. Ωστόσο, οι αρμόδιες Αρχές έχουν ξεκαθαρίσει ότι η ακριβής αιτία θα διαπιστωθεί μετά την ολοκλήρωση της έρευνας.
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