Η κρυφή αιτία που οι διακοπές δεν σε ξεκουράζουν όσο νομίζεις.
O Στίβεν Σβάρτσμαν της Blackstone χόρεψε με τις «Καμπάνες» του Κωνσταντίνου Αργυρού στην Κεφαλονιά, δείτε βίντεο
O Στίβεν Σβάρτσμαν της Blackstone χόρεψε με τις «Καμπάνες» του Κωνσταντίνου Αργυρού στην Κεφαλονιά, δείτε βίντεο
Στην παρέα του Αμερικανού επιχειρηματία ήταν και η Σίλια Κριθαριώτη
Με τις «Καμπάνες» του Κωνσταντίνου Αργυρού διασκέδασε ο πρόεδρος και CEO της Blackstone, Στίβεν Σβάρτσμαν, στην Κεφαλονιά.
Την Πέμπτη 30 Ιουλίου, ο καλλιτέχνης βρέθηκε σε ένα πάρτι, που πραγματοποιήθηκε στο Φισκάρδο. Μεταξύ των καλεσμένων ήταν και η Σίλια Κριθαριώτη, η οποία δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram βίντεο από τη βραδιά.
Ο Κωνσταντίνος Αργυρός τραγούδησε επιτυχίες του, μεταξύ των οποίων ήταν και το ομότιτλο κομμάτι από το νέο άλμπουμ του «Καμπάνες». Ο Αμερικανός επιχειρηματίας έδειχνε να διασκεδάζει με το τραγούδι του Έλληνα καλλιτέχνη, χορεύοντας στους ρυθμούς του.
Δείτε βίντεο
Την Πέμπτη 30 Ιουλίου, ο καλλιτέχνης βρέθηκε σε ένα πάρτι, που πραγματοποιήθηκε στο Φισκάρδο. Μεταξύ των καλεσμένων ήταν και η Σίλια Κριθαριώτη, η οποία δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram βίντεο από τη βραδιά.
Ο Κωνσταντίνος Αργυρός τραγούδησε επιτυχίες του, μεταξύ των οποίων ήταν και το ομότιτλο κομμάτι από το νέο άλμπουμ του «Καμπάνες». Ο Αμερικανός επιχειρηματίας έδειχνε να διασκεδάζει με το τραγούδι του Έλληνα καλλιτέχνη, χορεύοντας στους ρυθμούς του.
Δείτε βίντεο
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