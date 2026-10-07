«Σπίτι του τρόμου» στη Καλιφόρνια: Ζευγάρι κατηγορείται ότι κακοποιούσε στην έπαυλή του τουλάχιστον 14 παιδιά που γεννήθηκαν από παρένθετες μητέρες

Ο 66χρονος Γκουοτζούν Σουάν και η 39χρονη Σίλβια Ζανγκ διατηρούσαν εταιρεία παρένθετης μητρότητας και είχαν πει σε τουλάχιστον δύο γυναίκες να γίνουν παρένθετες μητέρες με την πρόφαση ότι η Ζανγκ αδυνατούσε να συλλάβει

παρεμπόδιση μάρτυρα.



Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με το BBC, ο 66χρονος Γκουοτζούν Σουάν και η 39χρονη Σίλβια Ζανγκ, οι οποίοι παρουσιάζονται ως ζευγάρι από τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, συνελήφθησαν την Τρίτη (6/10) στην συνωμοσία με σκοπό να υποβάλουν 15 από τα 16 παιδιά που ζούσαν στο σπίτι τους σε επαναλαμβανόμενη σωματική κακοποίηση, αφού πέρυσι 21 παιδιά είχαν αφαιρεθεί από την επιμέλειά τους. Ωστόσο, όπως ανέφερε το cbsnews, το ζευγάρι αρνήθηκε τις κατηγορίες και δήλωσε αθώο στο δικαστήριο της Πασαντίνα.



Ο αριθμός των παιδιών που φέρεται να υπέστησαν αυτή την φρικτή κακοποίηση είναι πρωτοφανής», δήλωσε σε ανακοίνωσή του ο Εισαγγελέας του Λος Άντζελες, Νέιθαν Τζ. Χόχμαν.



A couple in California, accused of being at the center of a child abuse and surrogacy scandal involving at least 21 children, were arrested Tuesday. Guojun Xuan and Silvia Zhang are being charged with multiple counts, including conspiracy to commit child abuse and dissuading a witness. — CBS Mornings (@CBSMornings) October 7, 2026 Σύμφωνα με τη καταγγελία, το ζευγάρι διατηρούσε εταιρεία παρένθετης μητρότητας και κατηγορείται ότι είπε ψέματα σε τουλάχιστον δύο γυναίκες ότι η Ζανγκ δεν μπορούσε να συλλάβει προκειμένου να τις πείσει να κυοφορήσουν παιδιά για λογαριασμό του ζευγαριού. Μέχρι τον Μάιο του 2025, η Ζανγκ είχε μία λίστα, στην οποία καταγράφονταν 21 παιδιά, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που γεννήθηκαν από παρένθετες μητέρες.







Ο δικηγόρος του ζευγαριού, Μίτσελ Κρεμς, δήλωσε ότι η κατηγορία αποτελεί «παραποίηση των γεγονότων» με βάση τα αποδεικτικά στοιχεία που έχει εξετάσει, όπως μετέδωσε το CBS News στο Λος Άντζελες.



«Σπίτι του τρόμου με 32 κάμερες» Το προσωπικό του νοσοκομείου ενημέρωσε τις Αρχές, και όταν η Αστυνομία έφτασε στο σπίτι τους, ανακάλυψε τρία διαφορετικά δωμάτια, τα οποία ονομάζονταν «κέντρα μάθησης», ήταν υπό την επίβλεψη πολλών νταντάδων και ο Χόχμαν περιέγραψε ως «σπίτι του τρόμου».



Κλείσιμο 32 κάμερες που ενεργοποιούνταν με κίνηση, οι οποίες χρησιμοποιούνταν από το ζευγάρι για να παρακολουθούν την πειθαρχία που επέβαλαν οι νταντάδες στα παιδιά. Βίντεο φέρεται να δείχνει τις νταντάδες να δέρνουν, να χαστουκίζουν ή να χτυπούν τα παιδιά.



California couple arrested on child abuse charges in surrogacy investigation, police say https://t.co/CxsU3gFaqo — The Washington Times (@WashTimes) October 6, 2026 Μία από τις χτύπησε ένα βρέφος ηλικίας δύο μηνών στο κεφάλι δύο ημέρες πριν μεταφερθεί στο νοσοκομείο. Ο Κρεμς δήλωσε ότι η Λι απολύθηκε αμέσως.



Η 58χρονη Λι είχε κατηγορηθεί στο παρελθόν για ένα κακούργημα κακοποίησης παιδιού υπό συνθήκες που ενδέχεται να προκαλέσουν σοβαρό σωματικό τραυματισμό ή θάνατο. Ο Χόχμαν ανέφερε ότι η Λι ήταν φυγάς, με ένταλμα σύλληψης ύψους 105.000 δολαρίων.



Σοκ έχει προκαλέσει η υπόθεση ενός ζευγαριού στη Καλιφόρνια, το οποίο κατηγορείται για την κακοποίηση τουλάχιστον 14 παιδιών που γεννήθηκαν από παρένθετες μητέρες - μερικά από τα οποία ήταν μόλις δύο μηνών - καθώς και γιαΠιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με το BBC, ο 66χρονος Γκουοτζούν Σουάν και η 39χρονη Σίλβια Ζανγκ, οι οποίοι παρουσιάζονται ως ζευγάρι από τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, συνελήφθησαν την Τρίτη (6/10) στην έπαυλή τους στην Αρκάντια στην Καλιφόρνια . Κατηγορούνται για, αφού πέρυσι 21 παιδιά είχαν αφαιρεθεί από την επιμέλειά τους. Ωστόσο, όπως ανέφερε το cbsnews, το ζευγάρι αρνήθηκε τις κατηγορίες και δήλωσε αθώο στο δικαστήριο της Πασαντίνα.», δήλωσε σε ανακοίνωσή του ο Εισαγγελέας του Λος Άντζελες, Νέιθαν Τζ. Χόχμαν.Σύμφωνα με τη καταγγελία, το ζευγάρι διατηρούσε εταιρεία παρένθετης μητρότητας και κατηγορείται ότι. Μέχρι τον Μάιο του 2025, η Ζανγκ είχε μία λίστα, στην οποία καταγράφονταν 21 παιδιά, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που γεννήθηκαν από παρένθετες μητέρες.Αξιωματούχοι υποστήριξαν ότι η έρευνα ξεκίνησε εκείνο τον μήνα, όταν η Ζανγκ μετέφερε στο νοσοκομείο ένα αγοράκι δύο μηνών με τραύμα στο κεφάλι, ισχυριζόμενη στο ιατρικό προσωπικό ότι το μωρό είχε πέσει από ένα κρεβάτι.Ο δικηγόρος του ζευγαριού, Μίτσελ Κρεμς, δήλωσε ότι η κατηγορία αποτελεί «» με βάση τα αποδεικτικά στοιχεία που έχει εξετάσει, όπως μετέδωσε το CBS News στο Λος Άντζελες.Το προσωπικό του νοσοκομείου ενημέρωσε τις Αρχές, και όταν η Αστυνομία έφτασε στο σπίτι τους, ανακάλυψε τρία διαφορετικά δωμάτια, τα οποία ονομάζονταν «», ήταν υπό την επίβλεψη πολλώνκαι ο Χόχμαν περιέγραψε ως «».Η έπαυλη φέρεται να διέθετε, οι οποίες χρησιμοποιούνταν από το ζευγάρι για να παρακολουθούν την πειθαρχία που επέβαλαν οι νταντάδες στα παιδιά. Βίντεο φέρεται να δείχνει τις νταντάδες να δέρνουν, να χαστουκίζουν ή να χτυπούν τα παιδιά.Μία από τις νταντάδες , η Τσούνμεϊ Λι, κατηγορείται ότιστο κεφάλι δύο ημέρες πριν μεταφερθεί στο νοσοκομείο. Ο Κρεμς δήλωσε ότι η Λι απολύθηκε αμέσως.Η 58χρονη Λι είχε κατηγορηθεί στο παρελθόν για ένα κακούργημα κακοποίησης παιδιού υπό συνθήκες που ενδέχεται να προκαλέσουν σοβαρό σωματικό τραυματισμό ή θάνατο. Ο Χόχμαν ανέφερε ότι η Λι ήταν φυγάς, με

Τον Ιούλιο του 2025 οι Αρχές μπούκαραν για πρώτη φορά στην έπαυλη του ζευγαριού και εντόπισαν 21 παιδιά, τα οποία έθεσαν υπό κρατική επιμέλεια. Σύμφωνα με το Αστυνομικό Τμήμα της Αρκάντια η ηλικία των παιδιών κυμαινόταν από δύο μηνών έως 13 ετών, αλλά τα περισσότερα ήταν μεταξύ ενός και τριών ετών. Δεκαπέντε από τα 21 παιδιά αφαιρέθηκαν από το σπίτι του ζευγαριού, ενώ άλλα έξι ζούσαν σε άλλο χώρο και τέθηκαν επίσης αργότερα υπό κρατική προστασία.



«Στοχοποιείται επειδή έχει μια πολυμελή οικογένεια» Ο Κρεμς δήλωσε ότι ο πελάτης του, ο Σουάν, είναι αθώος και «στοχοποιείται επειδή άσκησε το συνταγματικό του δικαίωμα να έχει μια πολυμελή οικογένεια».



Οι ερευνητές εκτιμούν ότι οι παρένθετες μητέρες προέρχονταν από διάφορα μέρη των ΗΠΑ και δεν γνώριζαν ότι κυοφορούσαν ταυτόχρονα έμβρυα για λογαριασμό του ζευγαριού.



Η δικηγόρος δύο παρένθετων μητέρων, Μελίσα Μπρίσμαν, δήλωσε ότι: «Είναι υπέροχα νέα το γεγονός ότι οι άνθρωποι θα λογοδοτήσουν για τις πράξεις τους και ότι θα υπάρξουν συνέπειες σε περίπτωση κατάχρησης του συστήματος της παρένθετης μητρότητας».



Σε περίπτωση που το ζευγάρι κριθεί ένοχο, ο Σουάν ενδέχεται να καταδικαστεί σε μέγιστη ποινή φυλάκισης 17 ετών και τεσσάρων μηνών, ενώ η Ζανγκ σε 11 ετών και οκτώ μηνών. Η νταντά αντιμετωπίζει ποινή έως 12 ετών.