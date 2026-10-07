Στη φάκα των «Αδιάφθορων» κύκλωμα λαθρεμπορίας καυσίμων στις Κυκλάδες με αρχηγό 80χρονο, συνελήφθη τελωνειακός

Συνελήφθησαν επτά άτομα - Το κύκλωμα λειτουργούσε ουσιαστικά με ένα σύστημα παράνομων μεταγγίσεων αφορολόγητου ναυτιλιακού πετρελαίου

σύλληψη επτά ατόμων, μεταξύ των οποίων και ένας υπάλληλος Τελωνείου, σε νησί των 13 περιπτώσεις λαθρεμπορίας καυσίμων και τουλάχιστον 15 περιπτώσεις δωροληψίας τελωνειακών υπαλλήλων, ενώ κατά τη διάρκεια ελέγχου εντοπίστηκαν να έχουν μεταγγιστεί παράνομα 3.650 λίτρα ναυτιλιακού καυσίμου.



Όπως προέκυψε από την έρευνα των «παράνομες μεταγγίσεις ατελών καυσίμων μεταξύ σκαφών, ανά τακτά, μη προκαθορισμένα χρονικά διαστήματα και με συγκεκριμένη μεθοδολογία.



εύκαμπτου σωλήνα και ειδικής αντλίας, μετέφεραν ποσότητες πετρελαίου από σκάφη που δικαιούνταν φορολογική απαλλαγή σε άλλα σκάφη για τα οποία δεν συνέτρεχαν οι αντίστοιχες προϋποθέσεις. Με τον τρόπο αυτό αποφεύγονταν η καταβολή του αναλογούντος Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης και του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας, με αποτέλεσμα την αποκόμιση παράνομου περιουσιακού οφέλους.



Ως εγκέφαλος της οργάνωσης φέρεται ένας 80χρονος που είχε κεντρικό ρόλο στις εταιρείες που διαχειρίζονταν τέσσερα επαγγελματικά τουριστικά και ένα αλιευτικό σκάφος, στις οποίες είχαν τοποθετηθεί σε καίριες θέσεις μέλη της οικογένειάς του.



Παράλληλα κεντρικό ρόλο είχε και ένας 50χρονος κυβερνήτης σκάφους, ο οποίος είχε αναλάβει σημαντικό μέρος του επιχειρησιακού συντονισμού, δίνοντας οδηγίες στα λοιπά μέλη και καθορίζοντας τον χρόνο και τις ποσότητες των παράνομων μεταγγίσεων καυσίμων. Στην οργάνωση εμπλέκεται και ένας 28χρονος κυβερνήτης έτερου σκάφους, ο οποίος συμμετείχε στην εκτέλεση των προγραμματισμένων μεταγγίσεων, ενεργώντας κατόπιν οδηγιών του 50χρονου.



Τέλος για την υπόθεση κατηγορούνται ένας 42χρονος, μέλος πληρώματος, που συμμετείχε στην πραγματοποίηση και στον συντονισμό παράνομων μεταγγίσεων καυσίμων, από κοινού με τον 50χρονο, μία 53χρονη που είχε αναλάβει τη διοικητική, γραμματειακή και οικονομική διαχείριση των εταιρειών και ενημερωνόταν για τους ανεφοδιασμούς των σκαφών, συμπεριλαμβανομένων των παράτυπων και ένας 63χρονος, κυβερνήτης σκάφους, ο οποίος λάμβανε από τον 50χρονο οδηγίες για τον χρόνο πραγματοποίησης των μεταγγίσεων και συμμετείχε στην εκτέλεσή τους.



καταβάλλονταν χρηματικά ποσά από 10 έως 30 ευρώ σε τελωνειακούς υπαλλήλους. Μέχρι στιγμής, έχουν διακριβωθεί τουλάχιστον 15 περιπτώσεις δωροληψίας υπαλλήλων Τελωνείου και 13 περιπτώσεις λαθρεμπορίας καυσίμων μέσω παράνομων μεταγγίσεων.



Στο πλαίσιο της αστυνομικής επιχείρησης, κλιμάκιο της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας διαπίστωσε τη διενέργεια παράνομης μετάγγισης καυσίμων μεταξύ δυο εκ των εμπλεκόμενων σκαφών, τα οποία ελλιμενίζονταν στη μαρίνα νησιού των



Άμεσα, σε συνεργασία με κλιμάκιο της Δίωξης Λαθρεμπορίας της Α.Α.Δ.Ε., πραγματοποιήθηκε έλεγχος στα σκάφη, όπου διαπιστώθηκε ότι βρισκόταν σε λειτουργία αντλία, συνδεδεμένη κατά τρόπο ώστε να μεταγγίζει ατελές ναυτιλιακό καύσιμο από τα ντεπόζιτα του ενός σκάφους προς τα ντεπόζιτα του άλλου.



Κλείσιμο είχαν μεταγγιστεί 3.650 λίτρα ναυτιλιακού καυσίμου.



Ακολούθησαν συλλήψεις των εμπλεκομένων, καθώς και έρευνες σε οικίες και σκάφη, με τη συνδρομή κλιμακίων της Α.Α.Δ.Ε. και επιθεωρητών του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής.



Κατά τους ελέγχους στα σκάφη διαπιστώθηκαν, μεταξύ άλλων, μη εγκεκριμένες μετασκευές, αναντιστοιχίες ως προς εγκατεστημένους κινητήρες και τα στοιχεία των σχετικών εγγράφων, καθώς και αντικανονικότητες σε δεξαμενές καυσίμων και στο δίκτυο πυρασφάλειας.



Μάλιστα, σύμφωνα με την αυτοψία αρμόδιων επιθεωρητών του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, σε μία περίπτωση οι αντικανονικότητες που διαπιστώθηκαν ήταν τέτοιας φύσης ώστε να ενέχουν άμεσο κίνδυνο για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας και τη ζωή των επιβαινόντων.



Εγκληματική οργάνωση που δραστηριοποιούνταν στη λαθρεμπορία καυσίμων εξάρθρωσε η Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΛ.ΑΣ., προχωρώντας στη, μεταξύ των οποίων και ένας υπάλληλος Τελωνείου, σε νησί των Κυκλάδων . Μέχρι στιγμής έχουν διακριβωθείκαυσίμων και τουλάχιστον, ενώ κατά τη διάρκεια ελέγχου εντοπίστηκαν να έχουν μεταγγιστεί παράνομαΌπως προέκυψε από την έρευνα των « Αδιάφθορων », τα μέλη της οργάνωσης προέβαιναν σε, ανά τακτά, μη προκαθορισμένα χρονικά διαστήματα και με συγκεκριμένη μεθοδολογία.Ειδικότερα, με τη χρήση, μετέφεραν ποσότητες πετρελαίου από σκάφη που δικαιούντανσε άλλα σκάφη για τα οποίαοι αντίστοιχες προϋποθέσεις. Με τον τρόπο αυτό αποφεύγονταν η καταβολή του αναλογούντοςκαι του, με αποτέλεσμα την αποκόμιση παράνομου περιουσιακού οφέλους.της οργάνωσης φέρεται έναςπου είχε κεντρικό ρόλο στις εταιρείες πουτέσσερα επαγγελματικά, στις οποίες είχαν τοποθετηθεί σε καίριες θέσεις μέλη της οικογένειάς του.Παράλληλαείχε και ένας, ο οποίος είχε αναλάβει σημαντικό μέρος του επιχειρησιακού συντονισμού, δίνοντας οδηγίες στα λοιπά μέλη και καθορίζοντας τον χρόνο και τις ποσότητες των παράνομων μεταγγίσεων καυσίμων. Στην οργάνωση εμπλέκεται και ένας, ο οποίος συμμετείχε στην εκτέλεση των προγραμματισμένων μεταγγίσεων, ενεργώντας κατόπιν οδηγιών του 50χρονου.Τέλος για την υπόθεση κατηγορούνται ένας, που συμμετείχε στην πραγματοποίηση και στον συντονισμό παράνομων μεταγγίσεων καυσίμων, από κοινού με τον, μίαπου είχε αναλάβει τηκαι ενημερωνόταν για τους, συμπεριλαμβανομένων των παράτυπων και ένας, ο οποίος λάμβανε από τονοδηγίες για τον χρόνο πραγματοποίησης των μεταγγίσεων και συμμετείχε στην εκτέλεσή τους.Παράλληλα, όπως προέκυψε από την έρευνα, κατά τη διαδικασία νόμιμων ανεφοδιασμών σκαφών. Μέχρι στιγμής, έχουν διακριβωθεί τουλάχιστονκαιν μέσω παράνομων μεταγγίσεων.Στο πλαίσιο της αστυνομικής επιχείρησης, κλιμάκιο της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας διαπίστωσε τη διενέργεια παράνομης μετάγγισης καυσίμων μεταξύ δυο εκ των εμπλεκόμενων σκαφών, τα οποία ελλιμενίζονταν στη μαρίνα νησιού των Κυκλάδων , με τη συμμετοχή τριών μελών της οργάνωσης.Άμεσα, σε συνεργασία με κλιμάκιο τηςπραγματοποιήθηκε έλεγχος στα σκάφη, όπου διαπιστώθηκε ότι βρισκόταν σε λειτουργία αντλία, συνδεδεμένη κατά τρόπο ώστε νααπό ταΚατά την καταμέτρηση που πραγματοποιήθηκε από το κλιμάκιο της Α.Α.Δ.Ε., διαπιστώθηκε ότι, μέχρι τη στιγμή του ελέγχου,Ακολούθησαν συλλήψεις των εμπλεκομένων, καθώς και έρευνες σε οικίες και σκάφη, με τη συνδρομή κλιμακίων της Α.Α.Δ.Ε. και επιθεωρητών του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής.Κατά τους ελέγχους στα σκάφη διαπιστώθηκαν, μεταξύ άλλων, μη εγκεκριμένες μετασκευές, αναντιστοιχίες ως προς εγκατεστημένους κινητήρες και τα στοιχεία των σχετικών εγγράφων, καθώς και αντικανονικότητες σε δεξαμενές καυσίμων και στο δίκτυο πυρασφάλειας.Μάλιστα, σύμφωνα με την αυτοψία αρμόδιων επιθεωρητών του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, σε μία περίπτωση οι αντικανονικότητες που διαπιστώθηκαν ήταν τέτοιας φύσης ώστε να ενέχουν άμεσο κίνδυνο για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας και τη ζωή των επιβαινόντων.

Σε βάρος των κατηγορουμένων σχηματίσθηκε δικογραφία για –κατά περίπτωση- εγκληματική οργάνωση, πλαστογραφία, έκθεση, παράβαση του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα και του Κώδικα Δημόσιου Ναυτικού Δικαίου, δωροδοκία και δωροληψία υπαλλήλου, καθώς και παραβάσεις των νομοθεσιών περί όπλων και περί αρχαιοτήτων, ενώ στην ίδια δικογραφία περιλαμβάνονται επιπλέον δύο ιδιώτες για πλαστογραφία και έκθεση, καθώς και ακόμη μία υπάλληλος του Τελωνείου για δωροληψία.



Από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν, καθώς και από την κατοχή των συλληφθέντων, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν τέσσερα πήλινα αγγεία που εμπίπτουν στη νομοθεσία περί αρχαιοτήτων, πλήθος φυσιγγίων, δύο πτυσσόμενες μεταλλικές ράβδοι, σιδερογροθιά καθώς και 102.865 ευρώ.