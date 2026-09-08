Ο Στίβι Γουόντερ γιορτάζει 50 χρόνια από την κυκλοφορία του άλμπουμ «Songs in the Key of Life» με την ανακοίνωση της περιοδείας του
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Ο Στίβι Γουόντερ γιορτάζει 50 χρόνια από την κυκλοφορία του άλμπουμ «Songs in the Key of Life» με την ανακοίνωση της περιοδείας του

Οι εμφανίσεις του μουσικού θα ξεκινήσουν τον Οκτώβρη και θα ολοκληρωθούν τον Δεκέμβριο

Ο Στίβι Γουόντερ γιορτάζει 50 χρόνια από την κυκλοφορία του άλμπουμ «Songs in the Key of Life» με την ανακοίνωση της περιοδείας του
Ιωάννα Μαρίνου
Πενήντα χρόνια από την κυκλοφορία του εμβληματικού άλμπουμ «Songs in the Key of Life» γιορτάζει ο Στίβι Γουόντερ, με την ανακοίνωση της περιοδείας του.

Σύμφωνα με το Variety, οι εμφανίσεις αναμένεται να ξεκινήσουν στις 13 Οκτωβρίου, στο Μπέρμιγχαμ και θα συνεχιστούν με στάσεις σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, όπως το Παρίσι, η Κοπεγχάγη, το Όσλο, η Στοκχόλμη, το Ανόβερο, η Κολωνία, το Άμστερνταμ και το Δουβλίνο.


Ο Στίβι Γουόντερ έχει προγραμματίσει επίσης εμφανίσεις στο Ηνωμένο Βασίλειο, σε τρεις πόλεις συγκεκριμένα, στο Λονδίνο, στο Μάντσεστερ και στη Γλασκώβη.

Το τελευταίο μέρος της περιοδείας του θα πραγματοποιηθεί στις ΗΠΑ με εμφανίσεις στη Νέα Υόρκη, στο Σικάγο, στην Ουάσινγκτον, στο Ντιτρόιτ και στο Λος Άντζελες.

Αναλυτικά οι ημερομηνίες της περιοδείας:

13 Οκτωβρίου 2026 – Utilita Arena, Μπέρμιγχαμ
15 Οκτωβρίου 2026 – Accor Arena, Παρίσι
Κλείσιμο
18 Οκτωβρίου 2026 – Royal Arena, Κοπεγχάγη
20 Οκτωβρίου 2026 – Unity Arena, Όσλο
22 Οκτωβρίου 2026 – 3Arena, Στοκχόλμη
24 Οκτωβρίου 2026 – ZAG-Arena, Ανόβερο
26 Οκτωβρίου 2026 – Lanxess Arena, Κολωνία
28 Οκτωβρίου 2026 – Ziggo Dome, Άμστερνταμ
1 Νοεμβρίου 2026 – 3Arena, Δουβλίνο
3 Νοεμβρίου 2026 – The O2, Λονδίνο
8 Νοεμβρίου 2026 – Co-op Live, Μάντσεστερ
11 Νοεμβρίου 2026 – OVO Hydro, Γλασκώβη
19 Νοεμβρίου 2026 – Madison Square Garden, Νέα Υόρκη
21 Νοεμβρίου 2026 – United Center, Σικάγο
23 Νοεμβρίου 2026 – Capital One Arena, Ουάσινγκτον
8 Δεκεμβρίου 2026 – Fox Theatre, Ντιτρόιτ
9 Δεκεμβρίου 2026 – Fox Theatre, Ντιτρόιτ
19 Δεκεμβρίου 2026 – Intuit Dome, Λος Άντζελες

Το «Songs in the Key of Life» αποτελεί ένα άλμπουμ με τεράστια σημασία για τονμουσικό, καθώς του χάρισε το τρίτο από τα τρία Grammy που έχει κερδίσει στην κατηγορία «Άλμπουμ της Χρονιάς». Παράλληλα, έχει γίνει διαμαντένιο, έχοντας ξεπεράσει τα 10 εκατομμύρια σε πωλήσεις, ενώ έχει ενταχθεί και στο National Recording Registry της Βιβλιοθήκης του Κογκρέσου των ΗΠΑ.

Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Ιωάννα Μαρίνου

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