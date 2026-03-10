Πέθανε ο σκηνοθέτης Γιώργος Πανουσόπουλος σε ηλικία 84 ετών

Η συμβολή του στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας το 2004 αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα της πολυσχιδούς του δράσης

Γιώργος Πανουσόπουλος, αφήνοντας πίσω του μια μεγάλη καλλιτεχνική κληρονομιά.



Από τις ταινίες του μέχρι τη συμμετοχή στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας το 2004, ο κορυφαίος σκηνοθέτης συνέδεσε την ελληνική εικόνα με διεθνείς παραγωγές, επηρεάζοντας γενιές κινηματογραφιστών και οπτικοακουστικών δημιουργών. Σύζυγός του ήταν η ηθοποιός Μπέτυ Λιβανού.







Επίσης η σελίδα του Φεστιβάλ ανέφερε για τον Γιώργο Πανουσόπουλο πως «Το σινεμά του είναι γεμάτο υπόκωφες επιθυμίες και συναισθηματικές εκρήξεις που στοχεύουν απευθείας στην καρδιά του θεατή. Κανείς δεν κινηματογράφησε το σώμα όπως εκείνος. Με έναν αισθησιασμό ορμητικό, χειμαρρώδη, όπως ήταν και οι κινηματογραφικές εμπειρίες που μας χάρισε. Ήταν ιδρυτής της Φιλμικής Εταιρείας και είχε συμμετάσχει ως διευθυντής φωτογραφίας στις ταινίες των φίλων του Νίκου Περάκη και Γιώργου Τσεμπερόπουλου. Οι τρεις τους ήταν η θρυλική τριάδα του νέου ελληνικού κινηματογράφου. Βραβευμένος στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, ο Γιώργος Πανουσόπουλος είχε τιμηθεί και με ειδικό βραβείο στην 46η διοργάνωση, στο πλαίσιο αφιερώματος στο έργο του, το οποίο συνοδευόταν και από μια ειδική έκδοση» καταλήγοντας πως «Αφήνει πίσω του μια σπουδαία κινηματογραφική παρακαταθήκη».



Το Φεστιβάλ εξέφρασε παράλληλα και βαθύτατα συλλυπητήρια στη σύζυγό του, στα παιδιά του, στους φίλους του και σε όλους τους ανθρώπους που τον αγάπησαν.





Ποιος ήταν ο Γιώργος Πανουσόπουλος Ο Γιώργος Πανουσόπουλος γεννήθηκε στην Αθήνα το 1942 και από νωρίς στράφηκε στην τέχνη της εικόνας. Σπούδασε κινηματογράφο και φωτογραφία στο εξωτερικό και ξεκίνησε την καριέρα του ως διευθυντής φωτογραφίας και κινηματογραφιστής.



Ο Γ. Πανουσόπουλος αφήνει πίσω του ένα σημαντικό έργο που συνέβαλε καθοριστικά στην εικόνα του ελληνικού κινηματογράφου και της οπτικοακουστικής δημιουργίας, αποτελώντας έμπνευση για νέες γενιές δημιουργών.



Ως σκηνοθέτης γύρισε «Ταξίδι του Μέλιτος» το 1979 και συνέχισε με τους εμβληματικούς «Απέναντι», το 1981. Η ταινία του “Μανία” του 1985 διαγωνίστηκε στο 36ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Βερολίνου και το «Μ’ αγαπάς;» του 1989 στο 46ο Διεθνές Φεστιβάλ της Βενετίας.



Ακολούθησαν: η «Ελεύθερη Κατάδυση» το 1995, το «Μια Μέρα τη Νύχτα» το 2001 και η «Τεστοστερόνη», το 2004.



Το «Σ’ Αυτή τη Χώρα Κανείς Δεν Ηξερε να Κλαίει», γυρισμένο το 2018, ήταν και η τελευταία του ταινία.



Πληροφορούμενη την απώλεια του Γιώργου Πανουσόπουλου, η yπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη έκανε την ακόλουθη δήλωση: «Με θλίψη πληροφορήθηκα την απώλεια του Γιώργου Πανουσόπουλου, ενός ξεχωριστού δημιουργού με πολύπλευρη παρουσία στη μεγάλη οθόνη, την τηλεόραση και τη διαφήμιση. Κινηματογραφιστής με ιδιαίτερες ευαισθησίες, μας καταλείπει ένα έργο που διακρίνεται για τη διακριτή ματιά του, τα απαράμιλλα πλάνα του, την ελευθερία στη διαχείριση στη διαχείριση των θεμάτων του, θέτοντας πάντοτε τον άνθρωπο, την εμπειρία του και τις εσωτερικές συγκρούσεις του στο στόχαστρο της κινηματογραφικής του μηχανής. Επιφανής εκπρόσωπος του Νέου Ελληνικού Κινηματογράφου, με τις πιο γνωστές μορφές του οποίου υπήρξε φίλος και συνεργάτης, δεν συμβάδισε ωστόσο από τις κυρίαρχες τάσεις του, αρθρώνοντας ένα προσωπικό ύφος, το οποίο διατρέχει ολόκληρη τη δημιουργία του.

Στη σύζυγό του Μπέτυ Λιβανού, στις κόρες του, τους πολλούς φίλους και συνεργάτες του απευθύνω ειλικρινέστατα συλλυπητήρια.»