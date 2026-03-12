Συγκίνηση στην κηδεία του Γιώργου Πανουσόπουλου, καταρρακωμένη η Μπέτυ Λιβανού
Συγκίνηση στην κηδεία του Γιώργου Πανουσόπουλου, καταρρακωμένη η Μπέτυ Λιβανού
Συγγενείς, συνάδελφοι και φίλοι αποχαιρέτησαν τον σκηνοθέτη στο Δημοτικό Κοιμητήριο Κηφισιάς - Δείτε φωτογραφίες
Οικογένεια, φίλοι και συνεργάτες συγκεντρώθηκαν στο στο Δημοτικό Κοιμητήριο Κηφισιάς για να αποχαιρετήσουν τον Γιώργο Πανουσόπουλο, έναν σπουδαίο Έλληνα σκηνοθέτη. Η χήρα του, Μπέτυ Λιβανού, ήταν καταρρακωμένη.
Ο Γιώργος Πανουσόπουλος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 84 ετών, όπως έγινε γνωστό την Τρίτη 10 Μαρτίου. Στην κηδεία του «το παρών» έδωσαν σημαντικά πρόσωπο από τον χώρο του θεάτρου και της τηλεόρασης, όπως η Λουκία Πιστιόλα, η οποία βρέθηκε εκεί σε αναπηρικό αμαξίδιο λόγω της νόσου Πάρκινσον με την οποία έχει διαγνωστεί, η Όλγα Μαλέα, ο Γιώργος Λάνθιμος και η Καρυοφυλλιά Καραμπέτη.
Δείτε φωτογραφίες
