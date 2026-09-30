Πέντε νεκροί ναυτικοί από Σομαλούς πειρατές πριν την επιχείρηση απελευθέρωσης τάνκερ, δείτε βίντεο
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Πέντε νεκροί ναυτικοί από Σομαλούς πειρατές πριν την επιχείρηση απελευθέρωσης τάνκερ, δείτε βίντεο

Το Honour 25 απελευθερώθηκε από τις δυνάμεις ασφαλείας, ενώ συνελήφθησαν 16 πειρατές – Πρώτοι θάνατοι ναυτικών εδώ και μία δεκαετία

Πέντε νεκροί ναυτικοί από Σομαλούς πειρατές πριν την επιχείρηση απελευθέρωσης τάνκερ, δείτε βίντεο
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Σομαλοί πειρατές σκότωσαν πέντε μέλη του πληρώματος του Honour 25, το οποίο είχαν καταλάβει, προτού το υπό σημαία Παλάου δεξαμενόπλοιο μεταφοράς πετρελαιοειδών απελευθερωθεί σε επιχείρηση των δυνάμεων ασφαλείας, όπως ανακοίνωσαν χθες Τρίτη οι αρχές της πολιτείας Πούντλαντ.

Πρόκειται για τους πρώτους θανάτους ναυτικών στα χέρια Σομαλών πειρατών εδώ και μια δεκαετία, επισημαίνει το πρακτορείο ειδήσεων Reuters.

Το τάνκερ Honour 25, με 17 μέλη πληρώματος, καταλήφθηκε τον Απρίλιο, εν μέσω αναζωπύρωσης των επιθέσεων από Σομαλούς πειρατές που ειδικοί αποδίδουν εν μέρει στις επιπτώσεις του πολέμου στο Ιράν, συμπεριλαμβανομένων των αυξημένων τιμών του πετρελαίου οι οποίες καθιστούν τα δεξαμενόπλοια ακόμη πιο ελκυστικούς στόχους.

Οι αρχές της σομαλικής πολιτείας Πούντλαντ ανακοίνωσαν ότι η επιχείρηση διάσωσης είχε ως αποτέλεσμα την απελευθέρωση του πλοίου και τη σύλληψη 16 πειρατών. Σημείωσαν ωστόσο ότι «πριν από την έναρξη της επιχείρησης, οι πειρατές σκότωσαν πέντε μέλη του πληρώματος: τρία από το Πακιστάν, ένα από τη Μιανμάρ κι ένα από την Ινδία».



Τέσσερις ναυτικοί, τρεις Πακιστανοί κι ένας Ινδός είναι τραυματίες, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

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Πρόκειται για τη δεύτερη επιχείρηση για την απελευθέρωση πλοίου σε διάστημα λίγων ημερών, ύστερα από εκείνη στο τάνκερ Sibu 1 το οποίο είχαν καταλάβει Σομαλοί πειρατές τον Αύγουστο.

Από το 2008 έως το 2014 Σομαλοί πειρατές σκορπούσαν τον τρόμο σε μια από τις πιο πολυσύχναστες θαλάσσιες οδούς, με τεράστιο αντίκτυπο για την παγκόσμια οικονομία και εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια να καταβάλλονται σε λύτρα.

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