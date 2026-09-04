Rolling Stones: Η ιστορία του θρυλικού συγκροτήματος έρχεται στη μεγάλη οθόνη
Rolling Stones: Η ιστορία του θρυλικού συγκροτήματος έρχεται στη μεγάλη οθόνη
Οι Μικ Τζάγκερ, Κιθ Ρίτσαρντς και Ρόνι Γουντ υπέγραψαν συμφωνία πολλών εκατομμυρίων
Συμφωνία πολλών εκατομμυρίων για τη δημιουργία βιογραφικής ταινίας έκλεισαν οι Rolling Stones. Ο frontman του συγκροτήματος, Μικ Τζάγκερ, και οι κιθαρίστες, Κιθ Ρίτσαρντς και Ρόνι Γουντ, φέρετται να υπέγραψαν συμβόλαιο με την 101 Studios. Η εταιρεία είναι περισσότερο γνωστή για τηλεοπτικές σειρές, όπως τα «Landman», «Yellowstone» και «The Agency», ενώ η συμφωνία με το συγκρότημα φέρεται να έκλεισε τον περασμένο μήνα.
Νωρίτερα φέτος, ο Μικ Τζάγκερ είχε παραδεχτεί ότι έχει σκεφτεί το ενδεχόμενο μιας βιογραφικής ταινίας και είχε εκφράσει την επιθυμία να τον υποδυθεί ένας ηθοποιός γύρω στα 20 στην περίοδο κατά την οποία έγινε για πρώτη φορά διάσημος.
«Η ιστορία των Rolling Stones έρχεται στη μεγάλη οθόνη. Στο συγκρότημα αρέσουν πολύ όσα έχει κάνει στο παρελθόν η 101 Studios και πιστεύουν ότι βρίσκονται σε ασφαλή χέρια. Είναι ακόμη πολύ νωρίς, αλλά η συμφωνία έχει κλείσει», ανέφερε πηγή. «Δεν έχει ξεκινήσει ακόμη το κάστινγκ. Αυτή τη στιγμή οργανώνεται το πώς θα είναι και τι ύφος θα έχει η ταινία, καθώς και ποιες ιστορίες θα αφηγηθεί», πρόσθεσε η ίδια πηγή.
Μιλώντας στο E Talk, ο Μικ Τζάγκερ είχε δηλώσει στο παρελθόν: «Το έχω σκεφτεί πολύ και το πρόβλημα με το κάστινγκ είναι ότι θέλω να υπάρχει στην ταινία και η αρχή, όταν γινόμασταν διάσημοι. Δεν θέλω να αγνοηθεί αυτό το κομμάτι. Ήμουν μόλις 19, 20 ετών και συνήθως αυτό που συμβαίνει είναι να επιλέγουν κάποιον 32 ετών για να παίξει έναν 19χρονο. Δεν το θέλω αυτό. Θέλω να είναι γύρω στα 20. Τουλάχιστον στα 20 τους».
Ο 83χρονος ροκ σταρ θέλει επίσης να τον υποδυθεί ένας σχετικά άγνωστος ηθοποιός. Όπως είχε εξηγήσει: «Θα ήταν ένας αρκετά άγνωστος ηθοποιός, όχι ένας μεγάλος σταρ. Κάποιος που θα βρισκόταν στο κατώφλι της φήμης. Θα έπρεπε να έχει αυτή την ενέργεια και επίσης μια κάποια αθωότητα απέναντι στον κόσμο της showbiz, απέναντι σε όσα πρόκειται να σου συμβούν, απέναντι σε όλη αυτή την τρέλα και τη διασκέδαση».
Τον Ιούνιο, μιλώντας στο GQ για το ενδεχόμενο μιας βιογραφικής ταινίας, είχε τονίσει: «Ναι, με ενδιαφέρει. Δεν θέλω να σας αποκαλύψω πώς ακριβώς το φαντάζομαι, αλλά ξέρω πώς το βλέπω. Υπάρχουν πολλοί τρόποι να κάνεις μια βιογραφική ταινία. Τις περισσότερες φορές, όταν κάνεις μια βιογραφική ταινία, επιλέγεις ένα μικρό κομμάτι από τη ζωή κάποιου και το πλαισιώνεις με κάποια άλλα στοιχεία».
Συνεχίζοντας, είχε σημειώσει: «Πάρτε για παράδειγμα την ταινία για τον Μπομπ Ντίλαν. Εστιάζει στη στιγμή που ο Μπομπ πέρασε στον ηλεκτρικό ήχο. Πρέπει λοιπόν να σκεφτείς: σε τι ακριβώς θα εστιάσεις; Ποια είναι εκείνη η διετία που έχει πραγματικό ενδιαφέρον; Η ταινία για τον Μπομπ Ντίλαν, για παράδειγμα, κάλυπτε δύο χρόνια, ενώ εκείνη για τον Τζέιμς Μπράουν, στην οποία ήμουν παραγωγός, κάλυπτε λίγο μεγαλύτερο χρονικό διάστημα».
Φωτογραφία: Shutterstock
Νωρίτερα φέτος, ο Μικ Τζάγκερ είχε παραδεχτεί ότι έχει σκεφτεί το ενδεχόμενο μιας βιογραφικής ταινίας και είχε εκφράσει την επιθυμία να τον υποδυθεί ένας ηθοποιός γύρω στα 20 στην περίοδο κατά την οποία έγινε για πρώτη φορά διάσημος.
«Η ιστορία των Rolling Stones έρχεται στη μεγάλη οθόνη. Στο συγκρότημα αρέσουν πολύ όσα έχει κάνει στο παρελθόν η 101 Studios και πιστεύουν ότι βρίσκονται σε ασφαλή χέρια. Είναι ακόμη πολύ νωρίς, αλλά η συμφωνία έχει κλείσει», ανέφερε πηγή. «Δεν έχει ξεκινήσει ακόμη το κάστινγκ. Αυτή τη στιγμή οργανώνεται το πώς θα είναι και τι ύφος θα έχει η ταινία, καθώς και ποιες ιστορίες θα αφηγηθεί», πρόσθεσε η ίδια πηγή.
Μιλώντας στο E Talk, ο Μικ Τζάγκερ είχε δηλώσει στο παρελθόν: «Το έχω σκεφτεί πολύ και το πρόβλημα με το κάστινγκ είναι ότι θέλω να υπάρχει στην ταινία και η αρχή, όταν γινόμασταν διάσημοι. Δεν θέλω να αγνοηθεί αυτό το κομμάτι. Ήμουν μόλις 19, 20 ετών και συνήθως αυτό που συμβαίνει είναι να επιλέγουν κάποιον 32 ετών για να παίξει έναν 19χρονο. Δεν το θέλω αυτό. Θέλω να είναι γύρω στα 20. Τουλάχιστον στα 20 τους».
The Rolling Stones sign big money deal for blockbuster biopic about the band after Sam Mendes' Beatles four-parter filming commenced https://t.co/1GN6oaHMx8— Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) September 4, 2026
Τον Ιούνιο, μιλώντας στο GQ για το ενδεχόμενο μιας βιογραφικής ταινίας, είχε τονίσει: «Ναι, με ενδιαφέρει. Δεν θέλω να σας αποκαλύψω πώς ακριβώς το φαντάζομαι, αλλά ξέρω πώς το βλέπω. Υπάρχουν πολλοί τρόποι να κάνεις μια βιογραφική ταινία. Τις περισσότερες φορές, όταν κάνεις μια βιογραφική ταινία, επιλέγεις ένα μικρό κομμάτι από τη ζωή κάποιου και το πλαισιώνεις με κάποια άλλα στοιχεία».
Συνεχίζοντας, είχε σημειώσει: «Πάρτε για παράδειγμα την ταινία για τον Μπομπ Ντίλαν. Εστιάζει στη στιγμή που ο Μπομπ πέρασε στον ηλεκτρικό ήχο. Πρέπει λοιπόν να σκεφτείς: σε τι ακριβώς θα εστιάσεις; Ποια είναι εκείνη η διετία που έχει πραγματικό ενδιαφέρον; Η ταινία για τον Μπομπ Ντίλαν, για παράδειγμα, κάλυπτε δύο χρόνια, ενώ εκείνη για τον Τζέιμς Μπράουν, στην οποία ήμουν παραγωγός, κάλυπτε λίγο μεγαλύτερο χρονικό διάστημα».
Φωτογραφία: Shutterstock
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