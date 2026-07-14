Ακούραστος ο Μικ Τζάγκερ: Γράφει ήδη νέα τραγούδια λίγες μέρες μετά την κυκλοφορία του νέου άλμπουμ των Rolling Stones

Θα μπορούσε να γίνει μια τριλογία δίσκων, δήλωσε ο 82χρονος frontman του θρυλικού συγκροτήματος





Μετά την κυκλοφορία του «Foreign Tongues», ο 82χρονος frontman του θρυλικού συγκροτήματος αποκάλυψε ότι έχει ήδη αρχίσει να γράφει νέο υλικό, το οποίο ενδέχεται να οδηγήσει σε ακόμη έναν δίσκο.



«Ναι, θα μπορούσε να γίνει μια τριλογία δίσκων», δήλωσε ο Τζάγκερ σε συνέντευξή του στο NME. «Έχω ήδη αρχίσει να γράφω τραγούδια. Βέβαια, μπορεί να προορίζονται και για άλλους. Όταν γράφεις ένα τραγούδι, μερικές φορές αποφασίζεις: “Αυτό δεν είναι για μένα, αλλά θα μπορούσε να είναι για τους Chili Peppers” ή κάτι τέτοιο».







Αυτή η νοοτροπία συνέβαλε στη διαμόρφωση του «Foreign Tongues», του 25ου άλμπουμ του συγκροτήματος, το οποίο συνδυάζει τις επιρροές από τη ροκ, τα μπλουζ, τη σόουλ, τη φανκ και τη R&B μουσική που έχουν καθορίσει τον ήχο των Rolling Stones για περισσότερες από έξι δεκαετίες.







Ο Τζάγκερ ανέφερε ότι η συμμετοχή του ΜακΚάρτνεϊ στο τραγούδι «Covered in You» προέκυψε από τις ίδιες ηχογραφήσεις που έδωσαν το «Bite My Head Off» για το άλμπουμ «Hackney Diamonds» των Stones, το 2023. «Ήταν πολύ εύκολο», είπε ο Τζάγκερ. «Προφανώς γνωρίζω τον Πολ εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Δεν είναι άγνωστος, αλλά δεν είχε ξαναπαίξει μπάσο μαζί μας. Είναι κάτι διαφορετικό».



Σύμφωνα με τον Τζάγκερ, η συνεργασία με τον 84χρονο ΜακΚάρτνεϊ εξελίχθηκε χωρίς καμία δυσκολία. «Είπα στον Άντι Γουάτ: “Θα του αρέσει αυτό; Γιατί είναι ένα πανκ κομμάτι και θέλω παραμορφωμένο μπάσο. Θα είναι απλό, χωρίς περιττά πράγματα”», εξήγησε. «Και ο Πολ έκανε ακριβώς αυτό που χρειαζόταν μέσα σε περίπου δέκα λεπτά».



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Όσο για τον Μπρούνο Μαρς, ο Τζάγκερ τού ανέθεσε έναν μάλλον απρόσμενο ρόλο. «Ο Μπρούνο πέρασε από το στούντιο στο Λος Άντζελες, όταν ολοκλήρωνα τα φωνητικά, και του βάλαμε να ακούσει μερικά κομμάτια», είπε γελώντας. «Αλλά στο στούντιό μας όλοι πρέπει να δουλεύουν. Οπότε του είπα: “Πήγαινε να πάρεις μια μπίρα ή ένα μπισκότο ή οτιδήποτε άλλο και παίξε κουδούνα”».



Παρότι οι Stones συνεχίζουν να γιορτάζουν την κυκλοφορία του νέου τους άλμπουμ, ο Τζάγκερ ξεκαθάρισε ότι οι θαυμαστές δεν θα πρέπει να θεωρούν πως το συγκρότημα έχει ολοκληρώσει τις περιοδείες του. Το συγκρότημα ελπίζει να επιστρέψει στις ζωντανές εμφανίσεις την επόμενη χρονιά, αν και ο Τζάγκερ σημείωσε ότι η διαθεσιμότητα του Κιθ Ρίτσαρντς επηρέασε τον προγραμματισμό. «Ελπίζω πως όχι. Δεν νομίζω ότι θα γίνουν συναυλίες φέτος, αλλά ελπίζω να κάνουμε κάποιες του χρόνου με τους Stones», είπε.



Μπορεί οι Rolling Stones να κυκλοφόρησαν μόλις το νέο τους άλμπουμ, όμως ο Μικ Τζάγκερ έχει στραμμένο ήδη το βλέμμα του στην επόμενη μέρα.Μετά την κυκλοφορία του «Foreign Tongues», ο 82χρονος frontman του θρυλικού συγκροτήματος αποκάλυψε ότι έχει ήδη αρχίσει να γράφει νέο υλικό, το οποίο ενδέχεται να οδηγήσει σε ακόμη έναν δίσκο.«Ναι, θα μπορούσε να γίνει μια τριλογία δίσκων», δήλωσε ο Τζάγκερ σε συνέντευξή του στο NME. «Έχω ήδη αρχίσει να γράφω τραγούδια. Βέβαια, μπορεί να προορίζονται και για άλλους. Όταν γράφεις ένα τραγούδι, μερικές φορές αποφασίζεις: “Αυτό δεν είναι για μένα, αλλά θα μπορούσε να είναι για τους Chili Peppers” ή κάτι τέτοιο».Ο τραγουδιστής εξήγησε ότι συνεχίζει να γράφει ελεύθερα, ακόμη και όταν ένα τραγούδι δεν ταιριάζει απαραίτητα στον ήχο των Rolling Stones. «Είμαι πολύ ανοιχτός σε αυτό. Έχω πολύ υλικό και δεν είναι όλο κατάλληλο για τους Rolling Stones. Αυτό δεν θα πρέπει να με εμποδίζει να το γράφω. Όταν σου έρχεται μια ιδέα, απλώς τη γράφεις», εξήγησε.Αυτή η νοοτροπία συνέβαλε στη διαμόρφωση του «Foreign Tongues», του 25ου άλμπουμ του συγκροτήματος, το οποίο συνδυάζει τις επιρροές από τη ροκ, τα μπλουζ, τη σόουλ, τη φανκ και τη R&B μουσική που έχουν καθορίσει τον ήχο των Rolling Stones για περισσότερες από έξι δεκαετίες.Στον δίσκο συμμετέχουν επίσης σημαντικά πρόσωπα της μουσικής σκηνής, μεταξύ των οποίων ο Ρόμπερτ Σμιθ των Cure, ο Πολ ΜακΚάρτνεϊ, ο Μπρούνο Μαρς και ο ντράμερ των Red Hot Chili Peppers, Τσαντ Σμιθ.Ο Τζάγκερ ανέφερε ότι η συμμετοχή του ΜακΚάρτνεϊ στο τραγούδι «Covered in You» προέκυψε από τις ίδιες ηχογραφήσεις που έδωσαν το «Bite My Head Off» για το άλμπουμ «Hackney Diamonds» των Stones, το 2023. «Ήταν πολύ εύκολο», είπε ο Τζάγκερ. «Προφανώς γνωρίζω τον Πολ εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Δεν είναι άγνωστος, αλλά δεν είχε ξαναπαίξει μπάσο μαζί μας. Είναι κάτι διαφορετικό».Σύμφωνα με τον Τζάγκερ, η συνεργασία με τον 84χρονο ΜακΚάρτνεϊ εξελίχθηκε χωρίς καμία δυσκολία. «Είπα στον Άντι Γουάτ: “Θα του αρέσει αυτό; Γιατί είναι ένα πανκ κομμάτι και θέλω παραμορφωμένο μπάσο. Θα είναι απλό, χωρίς περιττά πράγματα”», εξήγησε. «Και ο Πολ έκανε ακριβώς αυτό που χρειαζόταν μέσα σε περίπου δέκα λεπτά».Όσο για τον Μπρούνο Μαρς, ο Τζάγκερ τού ανέθεσε έναν μάλλον απρόσμενο ρόλο. «Ο Μπρούνο πέρασε από το στούντιο στο Λος Άντζελες, όταν ολοκλήρωνα τα φωνητικά, και του βάλαμε να ακούσει μερικά κομμάτια», είπε γελώντας. «Αλλά στο στούντιό μας όλοι πρέπει να δουλεύουν. Οπότε του είπα: “Πήγαινε να πάρεις μια μπίρα ή ένα μπισκότο ή οτιδήποτε άλλο και παίξε κουδούνα”».Παρότι οι Stones συνεχίζουν να γιορτάζουν την κυκλοφορία του νέου τους άλμπουμ, ο Τζάγκερ ξεκαθάρισε ότι οι θαυμαστές δεν θα πρέπει να θεωρούν πως το συγκρότημα έχει ολοκληρώσει τις περιοδείες του. Το συγκρότημα ελπίζει να επιστρέψει στις ζωντανές εμφανίσεις την επόμενη χρονιά, αν και ο Τζάγκερ σημείωσε ότι η διαθεσιμότητα του Κιθ Ρίτσαρντς επηρέασε τον προγραμματισμό. «Ελπίζω πως όχι. Δεν νομίζω ότι θα γίνουν συναυλίες φέτος, αλλά ελπίζω να κάνουμε κάποιες του χρόνου με τους Stones», είπε.

Ο frontman αναφέρθηκε επίσης στη διαχρονική μουσική προσέγγιση του συγκροτήματος, εξηγώντας ότι οι Rolling Stones δεν ενδιαφέρθηκαν ποτέ να παραμείνουν εγκλωβισμένοι σε έναν μόνο ήχο. «Όταν ξεκινήσαμε, οι Stones ήταν ένα μπλουζ συγκρότημα», είπε ο Τζάγκερ. «Ο Μπράιαν Τζόουνς ήταν πραγματικά φανατικός οπαδός της αυθεντικότητας, αλλά δεν νομίζω ότι ο Κιθ κι εγώ ήμασταν ποτέ έτσι. Αγαπούσαμε τα μπλουζ, αλλά πάντα μας άρεσαν όλα τα είδη ποπ μουσικής».



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