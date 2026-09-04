Η Τζένιφερ Άνιστον μοιράστηκε τη συμβουλή της Ντόλι Πάρτον που έχει πάντα στο μυαλό της
Η Τζένιφερ Άνιστον μοιράστηκε τη συμβουλή της Ντόλι Πάρτον που έχει πάντα στο μυαλό της
Η ηθοποιός μίλησε για την «αγαπημένη της φίλη» και πρώην συνεργάτιδά της, που πέθανε σε ηλικία 80 ετών
Στη σχέση της με την Ντόλι Παρτον και τη συμβουλή που της είχε δώσει, και πάντα κρατάει στο μυαλό της, αναφέρθηκε η Τζένιφερ Άνιστον.
Η ηθοποιός μίλησε την Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου κατά τη διάρκεια εκδήλωσης στη Νέα Υόρκη για την σταρ της κάντρι, που έφυγε από τη ζωή στις 25 Αυγούστου σε ηλικία 80 ετών, έπειτα «από σύντομη μάχη με τον καρκίνο». Πιο αναλυτικά, αποκάλυψε τα λόγια της «αγαπημένης φίλης» της, Ντόλι Πάρτον, όταν ρωτήθηκε ποια είναι η καλύτερη συμβουλή που θα μπορούσε να δώσει.
Μιλώντας για την τραγουδίστρια, είπε: «Έλεγε: “Κυνήγησα μερικά ουράνια τόξα και έπιασα κάποια, και έπιασα και μερικά ακόμη”. Οπότε θα έλεγα απλώς να κυνηγήσετε τα όνειρά σας και να πιάσετε μερικά ουράνια τόξα. Κυνηγήστε τα ουράνια τόξα».
Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε με αφορμή την κυκλοφορία του νέου βιβλίου του συντρόφου της Άνιστον, Τζιμ Κέρτις, με τίτλο «The Book of Possibility».
Η ηθοποιός και η Ντόλι Πάρτον είχαν συνεργαστεί στην ταινία «Dumplin’» του 2018, στην οποία πρωταγωνίστησε η Ντανιέλ ΜακΝτόναλντ ως μια έφηβη που δεν αισθανόταν ότι ανήκει στο περιβάλλον της και αποφασίζει να λάβει μέρος σε διαγωνισμό ομορφιάς. Η βραβευμένη με Emmy Άνιστον υποδύθηκε τη μητέρα της, η οποία στο παρελθόν είχε κερδίσει διαγωνισμό ομορφιάς, ενώ η Πάρτον συνέβαλε στο soundtrack της ταινίας.
Η σταρ της κάντρι ηχογράφησε μαζί με τη Λίντα Πέρι το τραγούδι «Girl in the Movies» για την κωμωδία-δράμα, το οποίο ήταν υποψήφιο για Grammy και Χρυσή Σφαίρα.
Ακούστε το «Girl in the Movies»
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Η ηθοποιός μίλησε την Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου κατά τη διάρκεια εκδήλωσης στη Νέα Υόρκη για την σταρ της κάντρι, που έφυγε από τη ζωή στις 25 Αυγούστου σε ηλικία 80 ετών, έπειτα «από σύντομη μάχη με τον καρκίνο». Πιο αναλυτικά, αποκάλυψε τα λόγια της «αγαπημένης φίλης» της, Ντόλι Πάρτον, όταν ρωτήθηκε ποια είναι η καλύτερη συμβουλή που θα μπορούσε να δώσει.
Μιλώντας για την τραγουδίστρια, είπε: «Έλεγε: “Κυνήγησα μερικά ουράνια τόξα και έπιασα κάποια, και έπιασα και μερικά ακόμη”. Οπότε θα έλεγα απλώς να κυνηγήσετε τα όνειρά σας και να πιάσετε μερικά ουράνια τόξα. Κυνηγήστε τα ουράνια τόξα».
Jennifer Aniston Reveals the Advice from Late Collaborator Dolly Parton That She Lives By https://t.co/VoARwZBbBc— People (@people) September 3, 2026
Η ηθοποιός και η Ντόλι Πάρτον είχαν συνεργαστεί στην ταινία «Dumplin’» του 2018, στην οποία πρωταγωνίστησε η Ντανιέλ ΜακΝτόναλντ ως μια έφηβη που δεν αισθανόταν ότι ανήκει στο περιβάλλον της και αποφασίζει να λάβει μέρος σε διαγωνισμό ομορφιάς. Η βραβευμένη με Emmy Άνιστον υποδύθηκε τη μητέρα της, η οποία στο παρελθόν είχε κερδίσει διαγωνισμό ομορφιάς, ενώ η Πάρτον συνέβαλε στο soundtrack της ταινίας.
Η σταρ της κάντρι ηχογράφησε μαζί με τη Λίντα Πέρι το τραγούδι «Girl in the Movies» για την κωμωδία-δράμα, το οποίο ήταν υποψήφιο για Grammy και Χρυσή Σφαίρα.
Ακούστε το «Girl in the Movies»
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
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