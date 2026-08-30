Ο Βινς Γκιλ τραγούδησε συγκινημένος το «I Will Always Love You» προς τιμήν της Ντόλι Πάρτον, δείτε βίντεο
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Ντόλι Πάρτον Αφιέρωση

Ο Βινς Γκιλ τραγούδησε συγκινημένος το «I Will Always Love You» προς τιμήν της Ντόλι Πάρτον, δείτε βίντεο

Οι δύο καλλιτέχνες είχαν κυκλοφορήσει ένα ντουέτο του τραγουδιού το 1995 και την ίδια χρονιά το ερμήνευσαν μαζί στα CMA Awards

Ο Βινς Γκιλ τραγούδησε συγκινημένος το «I Will Always Love You» προς τιμήν της Ντόλι Πάρτον, δείτε βίντεο
Γεωργία Κοτζιά
Τη μνήμη της φίλης και συνεργάτιδάς του, Ντόλι Πάρτον, τίμησε ο Βινς Γκιλ, λίγες ημέρες μετά τον θάνατό της σε ηλικία 80 ετών, τραγουδώντας το I Will Always Love You» σε live εμφάνισή του.

Ο τραγουδιστής πραγματοποίησε μία συναυλία στο Midland Theatre του Κάνσας Σίτι την Πέμπτη 27 Αυγούστου και σύμφωνα με το People, αποκάλυψε ότι εκείνος και η οικογένειά του ήταν συντετριμμένοι όταν πληροφορήθηκαν τον θάνατο της σταρ της κάντρι μουσικής, προτού ανακοινώσει στο κοινό ότι θα ερμήνευε το τραγούδι που έγινε παγκοσμίως γνωστό από τη Γουίτνεϊ Χιούστον, με τους δύο καλλιτέχνες να έχουν κυκλοφορήσει τη δική τους εκδοχή.

Όπως αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες, σε ορισμένα σημεία, ο Γκιλ δεν κατάφερε να συγκρατήσει τη συγκίνησή του. Βίντεο που κατέγραψαν θαυμαστές δείχνουν τον κόσμο να τον αποθεώνει στο τέλος της ερμηνείας του.

Δείτε βίντεο

Country music legend Vince Gill playing tribute to his friend Dolly Parton 8-27-26 Kansas City.



Ο Γκιλ είχε αποχαιρετήσει δημόσια την Πάρτον μέσω Instagram αρχικά, δημοσιεύοντας ένα απόσπασμα από την κοινή τους εμφάνιση στα CMA Awards του 1995, όπου είχαν ερμηνεύσει το «I Will Always Love You».

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«Είμαστε όλοι συντετριμμένοι εδώ στο σπίτι μας», έγραψε στη λεζάντα. «Ένας από τους πιο όμορφους ήχους που έχω ακούσει ποτέ ήταν όταν η Ντόλι κι εγώ τραγουδήσαμε την τελευταία νότα του “I Will Always Love You”, τη χρονιά που το ερμηνεύσαμε στα CMA Awards».

Γεωργία Κοτζιά

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