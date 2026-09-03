Βίκυ Καγιά: Η αστραφτερή εμφάνισή της στο Φεστιβάλ Βενετίας, περπάτησε στο κόκκινο χαλί με μπλε δημιουργία και ασορτί γόβες
Βίκυ Καγιά: Η αστραφτερή εμφάνισή της στο Φεστιβάλ Βενετίας, περπάτησε στο κόκκινο χαλί με μπλε δημιουργία και ασορτί γόβες
Πολλά χρόνια αξέχαστων στιγμών στο κόκκινο χαλί της Βενετίας, έγραψε το μοντέλο
Μία εντυπωσιακή εμφάνιση με μπλε αστραφτερό σύνολο και ασορτί γόμες επέλεξε η Βίκυ Καγιά για να φωτογραφηθεί στο κόκκινο χαλί του 83ου Φεστιβάλ Βενετίας.
Το μοντέλο ταξίδεψε στην ιταλική πόλη και την Τρίτη 2 Σεπτεμβρίου έδωσε το «παρών» στην κινηματογραφική διοργάνωση, φορώντας για την περίσταση δημιουργία του οίκου Armani.
Το σύνολο αποτελούνταν από ένα παντελόνι με διαφάνειες από τούλι, με φαρδιά γραμμή και άνοιγμα στο μπροστινό μέρος, που δημιουργούσε την εντύπωση μακριάς φούστας. Το συνδύασε με στράπλες σε ίδιο χρώμα και υφή. Η Βίκυ Καγιά ολοκλήρωσε το σύνολό της με μυτερές γόβες, ενώ για χτένισμα προτίμησε σινιόν με χωρίστρα στο πλάι και διακριτικό μακιγιάζ.
Σε βίντεο που ανάρτησε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, αναφέρθηκε στις αναμνήσεις που έχει δημιουργήσει όλα αυτά τα χρόνια στο κόκκινο χαλί της Βενετίας, γράφοντας: «Πολλά χρόνια αξέχαστων στιγμών στο κόκκινο χαλί της Βενετίας».
Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Το μοντέλο ταξίδεψε στην ιταλική πόλη και την Τρίτη 2 Σεπτεμβρίου έδωσε το «παρών» στην κινηματογραφική διοργάνωση, φορώντας για την περίσταση δημιουργία του οίκου Armani.
Το σύνολο αποτελούνταν από ένα παντελόνι με διαφάνειες από τούλι, με φαρδιά γραμμή και άνοιγμα στο μπροστινό μέρος, που δημιουργούσε την εντύπωση μακριάς φούστας. Το συνδύασε με στράπλες σε ίδιο χρώμα και υφή. Η Βίκυ Καγιά ολοκλήρωσε το σύνολό της με μυτερές γόβες, ενώ για χτένισμα προτίμησε σινιόν με χωρίστρα στο πλάι και διακριτικό μακιγιάζ.
Σε βίντεο που ανάρτησε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, αναφέρθηκε στις αναμνήσεις που έχει δημιουργήσει όλα αυτά τα χρόνια στο κόκκινο χαλί της Βενετίας, γράφοντας: «Πολλά χρόνια αξέχαστων στιγμών στο κόκκινο χαλί της Βενετίας».
Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
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