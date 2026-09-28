Συνελήφθησαν η σύζυγος και η κόρη του «Φίτο», αρχηγού της ισχυρότερης συμμορίας του Ισημερινού

Μητέρα και κόρη κατηγορούνται για ξέπλυμα χρήματος -- ποσού 25 και πλέον εκατομμυρίων δολαρίων.

«Οι αρχές του Ισημερινού διενεργούν έρευνα σε βάρος τους για τη χρήση εταιρειών-βιτρινών ώστε να ξεπλένουν το χρήμα της οργάνωσης (σ.σ. Λος Τσονέρος)» και «θα τις στείλω με χαρά μου στον φίλο μου, τον πρόεδρο (σ.σ. του Ισημερινού Ντανιέλ) Νομπόα, για να λογοδοτήσουν ενώπιον της δικαιοσύνης», ανέφερε μέσω X ο κολομβιανός πρόεδρος.

«Έτσι γίνεται, Αμπελάρδο: μαζί και με αποτελέσματα», του απάντησε ο ομόλογός του, επίσης μέσω X, διευκρινίζοντας πως άρχισε η διαδικασία μεταγωγής τους στη χώρα.

Η Λος Τσονέρος έχει χαρακτηριστεί «τρομοκρατική» οργάνωση από τις ΗΠΑ και φέρεται να έχει σχέση με το ισχυρό μεξικανικό καρτέλ των ναρκωτικών Σιναλόα