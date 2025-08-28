Η Βίκυ Καγιά περπάτησε στο κόκκινο χαλί του Φεστιβάλ Βενετίας - Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Η Βίκυ Καγιά περπάτησε στο κόκκινο χαλί του Φεστιβάλ Βενετίας - Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Το μοντέλο επέλεξε ένα μακρύ στράπλες φόρεμα στην τελετή έναρξης
Στο κόκκινο χαλί του 82ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου Βενετίας περπάτησε η Βίκυ Καγιά, το οποίο άνοιξε αυλαία την Τετάρτη 27 Αυγούστου. Το μοντέλο έκανε μια εντυπωσιακή εμφάνιση, ανάμεσα στις λαμπερές παρουσίες που έδωσαν το «παρών».
Η Βίκυ Καγιά βρέθηκε στην τελετή έναρξης του φεστιβάλ, καθώς και στην πρεμιέρα της ταινίας «La Grazia», σκηνοθετημένης από τον βραβευμένο με Όσκαρ Πάολο Σορεντίνο.
Μέσα από φωτογραφίες και βίντεο που ανάρτησε η ίδια στα social media αποκαλύφθηκε η ενδυματολογική της επιλογή: ένα στράπλες μακρύ φόρεμα σε ασημί χρώμα, το οποίο συνδύασε με μαύρα πέδιλα.Το look της ολοκληρώθηκε με διακριτικά κοσμήματα, ενώ τα μαλλιά της ήταν πιασμένα σε κότσο.
Σε δημοσίευση που έκανε το μοντέλο στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram έγραψε: «Νιώθω βαθιά ευγνωμοσύνη που μοιράζομαι ξανά αυτές τις στιγμές με την Armani beauty, μια παράδοση πολύ αγαπημένη σε εμένα. Σας ευχαριστώ που με φιλοξενήσατε στη βραδιά έναρξης του 82ου Φεστιβάλ Βενετίας».
Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Η Βίκυ Καγιά βρέθηκε στην τελετή έναρξης του φεστιβάλ, καθώς και στην πρεμιέρα της ταινίας «La Grazia», σκηνοθετημένης από τον βραβευμένο με Όσκαρ Πάολο Σορεντίνο.
Μέσα από φωτογραφίες και βίντεο που ανάρτησε η ίδια στα social media αποκαλύφθηκε η ενδυματολογική της επιλογή: ένα στράπλες μακρύ φόρεμα σε ασημί χρώμα, το οποίο συνδύασε με μαύρα πέδιλα.Το look της ολοκληρώθηκε με διακριτικά κοσμήματα, ενώ τα μαλλιά της ήταν πιασμένα σε κότσο.
Σε δημοσίευση που έκανε το μοντέλο στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram έγραψε: «Νιώθω βαθιά ευγνωμοσύνη που μοιράζομαι ξανά αυτές τις στιγμές με την Armani beauty, μια παράδοση πολύ αγαπημένη σε εμένα. Σας ευχαριστώ που με φιλοξενήσατε στη βραδιά έναρξης του 82ου Φεστιβάλ Βενετίας».
Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Ειδήσεις σήμερα:
ΗΠΑ: Ο 23χρονος τρανς δράστης του μακελειού στη Μινεάπολη έγραφε πάνω στα όπλα της επίθεσης «πού είναι ο Θεός σας;»
Ινδός ο 35χρονος οδηγός που τράκαρε την Αφροδίτη Λατινοπούλου στην Κηφισίας και εγκατέλειψε το σημείο
Τροχαίο δυστύχημα με δύο 16χρονους νεκρούς στην Καστοριά - Οι γονείς αναζητούσαν τα παιδιά όλο το βράδυ
ΗΠΑ: Ο 23χρονος τρανς δράστης του μακελειού στη Μινεάπολη έγραφε πάνω στα όπλα της επίθεσης «πού είναι ο Θεός σας;»
Ινδός ο 35χρονος οδηγός που τράκαρε την Αφροδίτη Λατινοπούλου στην Κηφισίας και εγκατέλειψε το σημείο
Τροχαίο δυστύχημα με δύο 16χρονους νεκρούς στην Καστοριά - Οι γονείς αναζητούσαν τα παιδιά όλο το βράδυ
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα