Η Βίκυ Καγιά περπάτησε στο κόκκινο χαλί του Φεστιβάλ Βενετίας - Δείτε βίντεο και φωτογραφίες

βρέθηκε στην τελετή έναρξης του φεστιβάλ, καθώς και στην πρεμιέρα της ταινίας «La Grazia», σκηνοθετημένης από τον βραβευμένο με Όσκαρ Πάολο Σορεντίνο.



Μέσα από φωτογραφίες και βίντεο που ανάρτησε η ίδια στα social media αποκαλύφθηκε η ενδυματολογική της επιλογή: ένα στράπλες μακρύ φόρεμα σε ασημί χρώμα, το οποίο συνδύασε με μαύρα πέδιλα.Το look της ολοκληρώθηκε με διακριτικά κοσμήματα, ενώ τα μαλλιά της ήταν πιασμένα σε κότσο.



Σε δημοσίευση που έκανε το μοντέλο στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram έγραψε: «Νιώθω βαθιά ευγνωμοσύνη που μοιράζομαι ξανά αυτές τις στιγμές με την Armani beauty, μια παράδοση πολύ αγαπημένη σε εμένα. Σας ευχαριστώ που με φιλοξενήσατε στη βραδιά έναρξης του 82ου Φεστιβάλ Βενετίας».





