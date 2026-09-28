Ιράν: Ποινική δίωξη κατά θεατρικής εταιρείας επειδή ηθοποιός ακούμπησε το κεφάλι της στο στήθος συμπρωταγωνιστή της, βίντεο
ΚΟΣΜΟΣ
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Ιράν: Ποινική δίωξη κατά θεατρικής εταιρείας επειδή ηθοποιός ακούμπησε το κεφάλι της στο στήθος συμπρωταγωνιστή της, βίντεο

Οι αρχές του Ιράν... είδαν στη σκηνή «παραβίαση των κοινωνικών κανόνων» της Ισλαμικής Δημοκρατίας - Τι απαντά η παραγωγή

Ιράν: Ποινική δίωξη κατά θεατρικής εταιρείας επειδή ηθοποιός ακούμπησε το κεφάλι της στο στήθος συμπρωταγωνιστή της, βίντεο
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Ποινική υπόθεση άνοιξαν οι εισαγγελικές αρχές του Ιράν σε βάρος θεατρικής εταιρείας, μετά από βίντεο που κατέγραψε θεατής και στο οποίο εμφανίζεται μια ηθοποιός να ακουμπά το κεφάλι της στο στήθος του άνδρα συμπρωταγωνιστή της κατά τη διάρκεια θεατρικής παράστασης στην Τεχεράνη.

Οι αρχές έκριναν ότι η συγκεκριμένη σκηνή παραβιάζει τους «κοινωνικούς κανόνες» της Ισλαμικής Δημοκρατίας, όπου η δημόσια σωματική επαφή μεταξύ ανδρών και γυναικών που δεν έχουν συγγενική σχέση απαγορεύεται, ακόμη και στο πλαίσιο καλλιτεχνικών παραστάσεων.

Η επίμαχη σκηνή προέρχεται από το θεατρικό έργο «Τεχεράνη Παρίσι Τεχεράνη», το οποίο αφηγείται την ιστορία της Σάρα, μιας νεαρής γυναίκας που ταξιδεύει από την Τεχεράνη στο Παρίσι και επιστρέφει στη συνέχεια στο Ιράν, αναζητώντας εκδίκηση για τη δολοφονία του πατέρα της.

Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκεται η σκηνή στην οποία η ηθοποιός Φατεμέ Μασουντιφάρ εμφανίζεται να γέρνει προς τον συμπρωταγωνιστή της Μεχρντάντ Σεντιγκιάν, ενώ εκείνος φαίνεται να τοποθετεί το χέρι του πάνω από το κεφάλι της.

Η σκηνή από το θεατρικό:

Η απάντηση της παραγωγής

Η εταιρεία παραγωγής της παράστασης υποστήριξε ότι το βίντεο που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και τραβήχτηκε από θεατή με κινητό τηλέφωνο δεν αποτυπώνει με ακρίβεια τη σκηνή, καθώς η γωνία λήψης δημιουργεί την εντύπωση ότι οι δύο ηθοποιοί βρίσκονται πιο κοντά από την πραγματική τους θέση πάνω στη σκηνή.

Παράλληλα, η παραγωγή ανέφερε ότι οι δύο χαρακτήρες που εμφανίζονται στη συγκεκριμένη σκηνή είναι αδέλφια μέσα στην ιστορία του έργου, γεγονός που, σύμφωνα με την ίδια, σημαίνει ότι η επαφή μεταξύ τους δεν παραβιάζει τις προβλέψεις του ισλαμικού νόμου.

Όπως ανέφερε η εταιρεία, η αγκαλιά αποτελεί μέρος μιας δραματικής στιγμής κατά την οποία οι χαρακτήρες βρίσκονται αντιμέτωποι με μια κρίση στην εξέλιξη της ιστορίας.

Νέα δίωξη κατά καλλιτεχνών

Η υπόθεση έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά νομικών ενεργειών που έχουν κινηθεί τα τελευταία χρόνια στο Ιράν κατά καλλιτεχνών για παραβιάσεις των θρησκευτικών νόμων της χώρας.

Μόλις λίγες ημέρες νωρίτερα, εφετείο στην πόλη Κομ επικύρωσε τις καταδίκες της τραγουδίστριας Παραστού Αχμαντί και επτά ακόμη μουσικών για διαδικτυακή συναυλία που είχε μεταδοθεί μέσω YouTube τον Δεκέμβριο του 2024, στην οποία η ίδια εμφανίστηκε χωρίς να φορά χιτζάμπ.

Οι κατηγορούμενοι καταδικάστηκαν σε 74 μαστιγώματα ο καθένας, ενώ τους επιβλήθηκε επίσης απαγόρευση για δύο χρόνια να πραγματοποιούν εμφανίσεις ή να ταξιδεύουν.
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