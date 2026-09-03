Τζένιφερ Άνιστον και Τζιμ Κέρτις: Η «βαθιά φοβία» της ηθοποιού που τη βοηθά να ξεπεράσει ο σύντροφός της και το πρόβλημα υγείας του

Η 57χρονη ηθοποιός πήρε συνέντευξη από τον 50χρονο σύντροφό της στη Νέα Υόρκη, με αφορμή την κυκλοφορία του νέου βιβλίου του







Η ηθοποιός και ο σύντροφός της εμφανίστηκαν μαζί την Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου στη Νέα Υόρκη, με την Άνιστον να παίρνει συνέντευξη από τον 50χρονο συγγραφέα με αφορμή την κυκλοφορία του νέου βιβλίου του, «The Book of Possibility».



υπνωτιστής ανέβηκαν στη σκηνή του Kaufmann Concert Hall στο 92NY Residence, μπροστά σε ένα κατάμεστο θέατρο. Σύμφωνα με φωτογραφίες και βίντεο που εξασφάλισε η Daily Mail, το κοινό είχε την ευκαιρία να παρακολουθήσει από κοντά τη χημεία και τα πειράγματα μεταξύ του ζευγαριού.



Μετά την περίπου 30λεπτη συζήτησή τους, η Άνιστον δέχτηκε ερωτήσεις από το κοινό και αποκάλυψε μια «βαθιά φοβία» που προσπαθεί να ξεπεράσει, με τη βοήθεια και της συγκεκριμένης εκδήλωσης, την οποία ανέλαβε να συντονίσει. Όταν ρωτήθηκε ποια «δυνατότητά της» επιλέγει να εξερευνήσει σήμερα, η ηθοποιός απάντησε: «Επιλέγω να ξεπεράσω έναν πολύ, πολύ βαθύ φόβο για τη δημόσια ομιλία».







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«Δεν λέω εδώ ότι αν ο γιατρός σου πει να κάνεις κάτι, πρέπει να σηκωθείς και να φύγεις» εξήγησε αναφερόμενος στην αντιμετώπιση μιας σοβαρής διάγνωσης και πρόσθεσε: «Αυτό που λέω είναι ότι δεν χρειάζεται να ζεις ως θύμα. Δεν χρειάζεται να ζεις μέσα στον πόνο σου. Μπορεί να γίνει η δύναμή σου». Ο ίδιος ανέφερε ότι ο τρόπος για να αντιμετωπίσει κάποιος μια σοβαρή περιπέτεια υγείας είναι να «την αποδεχτεί και να την αγαπήσει».



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Για τη φοβία που αντιμετωπίζει η Τζένιφερ Άνιστον και τη στήριξη που λαμβάνει από τον σύντροφό της, Τζιμ Κέρτις , μίλησε η ηθοποιός, με τον συγγραφέα και υπνωτιστή να αναφέρεται στην παρουσίαση του βιβλίου του σε ένα πρόβλημα υγείας του.Η ηθοποιός και ο σύντροφός της εμφανίστηκαν μαζί την Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου στη Νέα Υόρκη, με την Άνιστον να παίρνει συνέντευξη από τον 50χρονο συγγραφέα με αφορμή την κυκλοφορία του νέου βιβλίου του, «The Book of Possibility».Η 57χρονη σταρ της σειράς «Friends» και ο 50χρονος συγγραφέας καιανέβηκαν στη σκηνή του Kaufmann Concert Hall στο 92NY Residence, μπροστά σε ένα κατάμεστο θέατρο. Σύμφωνα με φωτογραφίες και βίντεο που εξασφάλισε η Daily Mail, το κοινό είχε την ευκαιρία να παρακολουθήσει από κοντά τη χημεία και τα πειράγματα μεταξύ του ζευγαριού.Μετά την περίπου 30λεπτη συζήτησή τους, η Άνιστον δέχτηκε ερωτήσεις από το κοινό και αποκάλυψε μια «βαθιά φοβία» που προσπαθεί να ξεπεράσει, με τη βοήθεια και της συγκεκριμένης εκδήλωσης, την οποία ανέλαβε να συντονίσει. Όταν ρωτήθηκε ποια «δυνατότητά της» επιλέγει να εξερευνήσει σήμερα, η ηθοποιός απάντησε: «Επιλέγω να ξεπεράσω έναν πολύ, πολύ βαθύ φόβο για τη δημόσια ομιλία».Σε άλλη ερώτηση σχετικά με τον τρόπο που διαχειρίζεται το άγχος, η Τζένιφερ Άνιστον απάντησε: «Νομίζω ότι τα πηγαίνω πολύ καλά. Βαθιές αναπνοές και διαλογισμός». Στη συνέχεια τόνισε: «Πραγματικά. Είναι πέντε βαθιές, βαθιές αναπνοές. Συγκεντρώσου. Πάρε μια στιγμή».Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, ο Τζιμ Κέρτις μίλησε και για τις προσωπικές δυσκολίες που αντιμετώπισε σε νεαρή ηλικία. Όπως αποκάλυψε, στις αρχές των 20 του οι γιατροί εντόπισαν βλάβες στον νωτιαίο μυελό του, με αποτέλεσμα να υποστεί μερική παράλυση και χρόνια νευρική βλάβη.«Δεν λέω εδώ ότι αν ο γιατρός σου πει να κάνεις κάτι, πρέπει να σηκωθείς και να φύγεις» εξήγησε αναφερόμενος στην αντιμετώπιση μιας σοβαρής διάγνωσης και πρόσθεσε: «Αυτό που λέω είναι ότι δεν χρειάζεται να ζεις ως θύμα. Δεν χρειάζεται να ζεις μέσα στον πόνο σου. Μπορεί να γίνει η δύναμή σου». Ο ίδιος ανέφερε ότι ο τρόπος για να αντιμετωπίσει κάποιος μια σοβαρή περιπέτεια υγείας είναι να «την αποδεχτεί και να την αγαπήσει».

Ωστόσο, παραδέχτηκε ότι για χρόνια δεν ήταν ειλικρινής σχετικά με τον λόγο για τον οποίο δυσκολεύεται να περπατήσει. «Έλεγα ότι είχα ένα ατύχημα με μηχανή», παραδέχτηκε ο Κέρτις και συμπλήρωσε: «Ντρεπόμουν τόσο πολύ που αντιμετώπιζα ένα ιατρικό θέμα. Ότι ήμουν κατά κάποιον τρόπο "σπασμένος". Πίστευα ότι ένα ατύχημα με μηχανή ήταν τουλάχιστον λίγο πιο ανδροπρεπές». Όπως είπε, χρειάστηκαν περίπου 25 χρόνια για να μπορέσει να «ξεπεράσει» αυτές τις ανασφάλειες, μέσα από τη «αποδοχή και την αγάπη για τον εαυτό του».



Στο τέλος της συζήτησης, η Άνιστον ευχαρίστησε το κοινό και αγκάλιασε θερμά τον σύντροφό της μπροστά στους παρευρισκόμενους, προτού αποχωρήσουν από τη σκηνή.



Η ηθοποιός είχε κάνει για πρώτη φορά επίσημη τη σχέση τους στα social media τον περασμένο Νοέμβριο, με αφορμή τα γενέθλια του Κέρτις. Τότε είχε δημοσιεύσει μια ασπρόμαυρη φωτογραφία στην οποία τον αγκαλιάζει και είχε γράψει στη λεζάντα: «Χρόνια πολλά, αγάπη μου. Πολύτιμε μου».



Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock