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O Άντριου Γκάρφιλντ επιμένει στην ιδέα ενός γκέι Spider-Man: Οποιοσδήποτε μπορεί να φορέσει αυτή τη στολή
O Άντριου Γκάρφιλντ επιμένει στην ιδέα ενός γκέι Spider-Man: Οποιοσδήποτε μπορεί να φορέσει αυτή τη στολή
Ο ηθοποιός, που έχει υποδυθεί τον διάσημο υπερήρωα, επανήλθε σε παλαιότερες δηλώσεις του για μία διαφορετική προσέγγιση του χαρακτήρα
Την ιδέα ενός γκέι Spider-Μan υπερασπίστηκε και πάλι ο Άντριου Γκάρφιλντ. Ο υποψήφιος για Όσκαρ ηθοποιός, που είχε υποδυθεί στο παρελθόν τον διάσημο υπερήρωα, επανήλθε σε παλαιότερες δηλώσεις του, σύμφωνα με τις οποίες θα μπορούσε να εξερευνά τη σεξουαλικότητά του.
Ο Άντριου Γκάρφιλντ ενσάρκωσε τον ήρωα της Marvel στις ταινίες «The Amazing Spider-Man» το 2012 και «The Amazing Spider-Man 2» το 2014, ενώ επέστρεψε στον ρόλο το 2021, συμμετέχοντας μαζί με τον Τομ Χόλαντ και τον Τόμπι Μαγκουάιρ στο πολυσυμπαντικό «Spider-Man: No Way Home».
Το 2013 ο Γκάρφιλντ είχε δηλώσει στο Entertainment Weekly ότι θα μπορούσε να υπάρξει μια διαφορετική προσέγγιση για τον χαρακτήρα. «Αστειευόμουν, αλλά όχι εντελώς, σχετικά με τη MJ. Σκεφτόμουν: “Κι αν η MJ ήταν άνδρας;” Γιατί να μη δούμε τον Πίτερ να εξερευνά τη σεξουαλικότητά του; Δεν θα ήταν καν κάτι πρωτοποριακό. Γιατί λοιπόν να μην μπορεί να είναι γκέι; Γιατί να μην του αρέσουν τα αγόρια;», είχε πει τότε.
Μάλιστα, είχε και μια ιδέα για το ποιος θα μπορούσε να υποδυθεί μια ανδρική εκδοχή της MJ: τον Μάικλ Μπ. Τζόρνταν. «Έχω πάθει εμμονή με τον Μάικλ Μπ. Τζόρνταν από το “The Wire”. Έχει απίστευτο χάρισμα και είναι πολύ ταλαντούχος», είχε δηλώσει.
Σε νέα συνέντευξη που παραχώρησε στο ίδιο μέσο, ο ηθοποιός διευκρίνισε ότι ακόμη και σήμερα πιστεύει στην πρόταση που είχε κάνει παλαιότερα. «Ήταν μια πράξη επαναστατικότητας για την οποία ένιωθα πάθος. Εξακολουθώ να πιστεύω ότι οποιοσδήποτε μπορεί να φορέσει αυτή τη στολή», δήλωσε.
«Αυτός είναι ο λόγος που είναι ένας τόσο αγαπητός χαρακτήρας σε ολόκληρο τον κόσμο, ένας από τους πιο αγαπημένους στην ιστορία της μυθοπλασίας. Δεν βλέπεις χρώμα δέρματος, δεν βλέπεις φύλο, δεν βλέπεις σεξουαλικότητα. Ο καθένας μπορεί να προβάλει τον εαυτό του σε αυτή τη στολή», τόνισε.
Στη συνέχεια, ο Άντριου Γκάρφιλντ εξήγησε ότι του αρέσει η ιδέα ενός χώρου όπου «όλοι γίνονται αποδεκτοί και όλοι συμπεριλαμβάνονται» και ότι από αυτή τη λογική προέκυψε και η σκέψη του για τον Spider-Man.
«Ήταν απλώς ένας τρόπος να πω: “Γιατί όχι;”. Και αν έχεις πολύ έντονη άποψη προς τη μία ή την άλλη κατεύθυνση, ίσως αυτό λέει κάτι περισσότερο για εσένα», κατέληξε.
Ο Άντριου Γκάρφιλντ ενσάρκωσε τον ήρωα της Marvel στις ταινίες «The Amazing Spider-Man» το 2012 και «The Amazing Spider-Man 2» το 2014, ενώ επέστρεψε στον ρόλο το 2021, συμμετέχοντας μαζί με τον Τομ Χόλαντ και τον Τόμπι Μαγκουάιρ στο πολυσυμπαντικό «Spider-Man: No Way Home».
Το 2013 ο Γκάρφιλντ είχε δηλώσει στο Entertainment Weekly ότι θα μπορούσε να υπάρξει μια διαφορετική προσέγγιση για τον χαρακτήρα. «Αστειευόμουν, αλλά όχι εντελώς, σχετικά με τη MJ. Σκεφτόμουν: “Κι αν η MJ ήταν άνδρας;” Γιατί να μη δούμε τον Πίτερ να εξερευνά τη σεξουαλικότητά του; Δεν θα ήταν καν κάτι πρωτοποριακό. Γιατί λοιπόν να μην μπορεί να είναι γκέι; Γιατί να μην του αρέσουν τα αγόρια;», είχε πει τότε.
Μάλιστα, είχε και μια ιδέα για το ποιος θα μπορούσε να υποδυθεί μια ανδρική εκδοχή της MJ: τον Μάικλ Μπ. Τζόρνταν. «Έχω πάθει εμμονή με τον Μάικλ Μπ. Τζόρνταν από το “The Wire”. Έχει απίστευτο χάρισμα και είναι πολύ ταλαντούχος», είχε δηλώσει.
Andrew Garfield says he still believes a gay Spider-Man could happen.— DiscussingFilm (@DiscussingFilm) September 1, 2026
“I just still believe that anyone can be in that suit… You don’t see skin color, you don’t see gender, you don’t see sexuality. Anyone can project themselves into that suit”
(Source: https://t.co/Nx4r8uONTC) pic.twitter.com/EmAPVaDxh7
«Αυτός είναι ο λόγος που είναι ένας τόσο αγαπητός χαρακτήρας σε ολόκληρο τον κόσμο, ένας από τους πιο αγαπημένους στην ιστορία της μυθοπλασίας. Δεν βλέπεις χρώμα δέρματος, δεν βλέπεις φύλο, δεν βλέπεις σεξουαλικότητα. Ο καθένας μπορεί να προβάλει τον εαυτό του σε αυτή τη στολή», τόνισε.
Στη συνέχεια, ο Άντριου Γκάρφιλντ εξήγησε ότι του αρέσει η ιδέα ενός χώρου όπου «όλοι γίνονται αποδεκτοί και όλοι συμπεριλαμβάνονται» και ότι από αυτή τη λογική προέκυψε και η σκέψη του για τον Spider-Man.
«Ήταν απλώς ένας τρόπος να πω: “Γιατί όχι;”. Και αν έχεις πολύ έντονη άποψη προς τη μία ή την άλλη κατεύθυνση, ίσως αυτό λέει κάτι περισσότερο για εσένα», κατέληξε.
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