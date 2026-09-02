Ρηματική διακοίνωση της Άγκυρας στην Αθήνα για το Αιγαίο: «Μαξιμαλιστικές αξιώσεις, δεν δεχόμαστε τετελεσμένα»

Σύμφωνα με την εφημερίδα Millyiet, η Άγκυρα διαβίβασε στις ελληνικές αρχές ρηματική διακοίνωση, στην οποία διατυπώνει τις θέσεις και τις αντιρρήσεις της για τρεις ελληνικές πρωτοβουλίες στο Αιγαίο





Σύμφωνα με την Άγκυρα διαβίβασε στις ελληνικές αρχές ρηματική διακοίνωση, στην οποία διατυπώνει συνολικά τις θέσεις και τις αντιρρήσεις της για τις τρεις ελληνικές πρωτοβουλίες και επισημαίνει ότι δεν θα επιτραπεί καμία δραστηριότητα που, κατά την τουρκική πλευρά, θα μπορούσε να μεταβάλει το status quo στο Αιγαίο.







Η Αθήνα, σύμφωνα με την τουρκική πλευρά, επιχείρησε να δημιουργήσει τετελεσμένα σε σχέση με περιοχές του Αιγαίου που χαρακτηρίζονται ως αμφισβητούμενες, καθώς και με νησίδες και βραχονησίδες που η Άγκυρα περιγράφει ως «γεωγραφικούς σχηματισμούς».



Σύμφωνα με πληροφορίες από διπλωματικές πηγές, τις οποίες επικαλείται η Millyiet, η Τουρκία διαβίβασε στις ελληνικές αρχές τη διακοίνωση, στην οποία παρουσιάζει συνολικά τις θέσεις και τις αντιρρήσεις της για τις τελευταίες ελληνικές πρωτοβουλίες και επαναλαμβάνει ότι δεν θα επιτραπεί καμία δραστηριότητα που θα μπορούσε να μεταβάλει το status quo στο Αιγαίο.



«Μαξιμαλιστικές αξιώσεις» Στη νότα, η Τουρκία επισημαίνει τις διασυνοριακές περιβαλλοντικές και άλλες επιπτώσεις των συγκεκριμένων πρωτοβουλιών, ενώ χαρακτηρίζει απαράδεκτη την προβολή «μαξιμαλιστικών αξιώσεων» υπό τον μανδύα του περιβαλλοντικού και τομεακού χωροταξικού σχεδιασμού.



Σύμφωνα με τις πληροφορίες που επικαλείται η τουρκική εφημερίδα, η Άγκυρα αναφέρει στη διακοίνωση ότι τα αποτελέσματα που ενδέχεται να προκύψουν από μονομερή βήματα που σχεδιάζει η Ελλάδα δεν θα επηρεάσουν τα δικαιώματα και τα συμφέροντά της ούτε τη φυσική νομική κατάσταση. Η Τουρκία υπενθυμίζει επίσης ότι το διεθνές δίκαιο ενθαρρύνει τη συνεργασία σε κλειστές και ημίκλειστες θάλασσες.



Με τη συγκεκριμένη διπλωματική νότα, η Άγκυρα έστειλε για ακόμη μία φορά προς την Ελλάδα, χώρα-σύμμαχο στο ΝΑΤΟ, το μήνυμα ότι «είμαι και εγώ παρούσα στο Αιγαίο».



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Παράλληλα, η Τουρκία επανέλαβε την πάγια θέση της ότι τα θαλάσσια σύνορα στο Αιγαίο μπορούν να καθοριστούν μόνο μέσω συμφωνίας που θα λαμβάνει υπόψη όλες τις σχετικές συνθήκες και θα βασίζεται στην αρχή της δικαιοσύνης και της επιείκειας.



Με αυτόν τον τρόπο, η Άγκυρα επανέλαβε για ακόμη μία φορά ότι «κανείς δεν μπορεί να χαράζει τα σύνορα στο Αιγαίο κατά το δοκούν».



Από την πλευρά της Αθήνας, πάντως, διπλωματικές πηγές αναφέρουν πως δεν υπάρχει λόγος σχολιασμού στη συγκεκριμένη διακοίνωση της Άγκυρας.



Τουρκία προειδοποίησε την Ελλάδα για τρεις πρωτοβουλίες που ανέλαβε εντός του Αυγούστου στο Αιγαίο και τις οποίες η Άγκυρα θεωρεί ότι αποσκοπούν στη δημιουργία τετελεσμένων.Σύμφωνα με την εφημερίδα Millyiet , ηδιαβίβασε στις ελληνικές αρχές ρηματική διακοίνωση, στην οποία διατυπώνει συνολικά τις θέσεις και τις αντιρρήσεις της για τις τρεις ελληνικές πρωτοβουλίες και επισημαίνει ότι δεν θα επιτραπεί καμία δραστηριότητα που, κατά την τουρκική πλευρά, θα μπορούσε να μεταβάλει το status quo στο Αιγαίο.Η Ελλάδα είχε ανακοινώσει στις 7 Αυγούστου το Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τον Τουρισμό, στις 19 Αυγούστου το Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και στις 28 Αυγούστου το Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τη Βιομηχανία και την Εφοδιαστική Αλυσίδα.Η Αθήνα, σύμφωνα με την τουρκική πλευρά, επιχείρησε να δημιουργήσει τετελεσμένα σε σχέση με περιοχές του Αιγαίου που χαρακτηρίζονται ως αμφισβητούμενες, καθώς και με νησίδες και βραχονησίδες που η Άγκυρα περιγράφει ως «γεωγραφικούς σχηματισμούς».Σύμφωνα με πληροφορίες από διπλωματικές πηγές, τις οποίες επικαλείται η, η Τουρκία διαβίβασε στις ελληνικές αρχές τη διακοίνωση, στην οποία παρουσιάζει συνολικά τις θέσεις και τις αντιρρήσεις της για τις τελευταίες ελληνικές πρωτοβουλίες και επαναλαμβάνει ότι δεν θα επιτραπεί καμία δραστηριότητα που θα μπορούσε να μεταβάλει το status quo στο Αιγαίο.Στη νότα, η Τουρκία επισημαίνει τις διασυνοριακές περιβαλλοντικές και άλλες επιπτώσεις των συγκεκριμένων πρωτοβουλιών, ενώ χαρακτηρίζει απαράδεκτη την προβολήυπό τον μανδύα του περιβαλλοντικού και τομεακού χωροταξικού σχεδιασμού.Σύμφωνα με τις πληροφορίες που επικαλείται η τουρκική εφημερίδα, η Άγκυρα αναφέρει στη διακοίνωση ότι τα αποτελέσματα που ενδέχεται να προκύψουν από μονομερή βήματα που σχεδιάζει η Ελλάδα δεν θα επηρεάσουν τα δικαιώματα και τα συμφέροντά της ούτε τη φυσική νομική κατάσταση. Η Τουρκία υπενθυμίζει επίσης ότι το διεθνές δίκαιο ενθαρρύνει τη συνεργασία σε κλειστές και ημίκλειστες θάλασσες.Με τη συγκεκριμένη διπλωματική νότα, η Άγκυρα έστειλε για ακόμη μία φορά προς την Ελλάδα, χώρα-σύμμαχο στο ΝΑΤΟ, το μήνυμα ότι «είμαι και εγώ παρούσα στο Αιγαίο».Στη διακοίνωση καταγράφεται επίσης ότι δεν θα γίνουν αποδεκτά τυχόν τετελεσμένα που θα επιχειρηθεί να δημιουργηθούν σε γεωγραφικούς σχηματισμούς στο Αιγαίο, των οποίων η κυριαρχία δεν έχει παραχωρηθεί στην Ελλάδα μέσω διεθνών συνθηκών.Παράλληλα, η Τουρκία επανέλαβε την πάγια θέση της ότι τα θαλάσσια σύνορα στο Αιγαίο μπορούν να καθοριστούν μόνο μέσω συμφωνίας που θα λαμβάνει υπόψη όλες τις σχετικές συνθήκες και θα βασίζεται στην αρχή της δικαιοσύνης και της επιείκειας.Με αυτόν τον τρόπο, η Άγκυρα επανέλαβε για ακόμη μία φορά ότι «κανείς δεν μπορεί να χαράζει τα σύνορα στο Αιγαίο κατά το δοκούν».Από την πλευρά της Αθήνας, πάντως, διπλωματικές πηγές αναφέρουν πως δεν υπάρχει λόγος σχολιασμού στη συγκεκριμένη διακοίνωση της Άγκυρας.

Η Αθήνα είχε επίσης επιδώσει διακοίνωση για τα θαλάσσια πάρκα Τα πρώτα θαλάσσια εθνικά πάρκα της Τουρκίας, το Θαλάσσιο Εθνικό Πάρκο Φετιγιέ-Κας και το Θαλάσσιο Εθνικό Πάρκο Βόρειου Αιγαίου, ιδρύθηκαν με προεδρικές αποφάσεις που υπογράφηκαν στις 15 Αυγούστου και δημοσιεύθηκαν στην Επίσημη Εφημερίδα της Τουρκίας στις 16 Αυγούστου.



Μετά τις συγκεκριμένες αποφάσεις, η Αθήνα επέδωσε με τη σειρά της διπλωματική νότα στην Τουρκία σχετικά με τα θαλάσσια πάρκα.



Η ελληνική πλευρά υποστήριξε ότι οι συντεταγμένες που ανακοινώθηκαν βρίσκονται εκτός των ελληνικών χωρικών υδάτων, αλλά επικαλύπτουν περιοχές που η Ελλάδα θεωρεί ότι ανήκουν στην υφαλοκρηπίδα της.