Βρετανίδα δασκάλα ασέλγησε σε 16χρονο μαθητή ενώ έβλεπαν το τουρνουά του Γουίμπλεντον: Τον αποπλάνησε και ζητούσε να την αποκαλεί δεσποινίς

Η 30χρονη οδηγήθηκε σε δίκη και αρνείται τις κατηγορίες - Ο 16χρονος είπε ενώπιον του δικαστηρίου ότι «παρασύρθηκε» από την 30χρονη, αλλά εκείνη την εποχή το θεωρούσε «υπέροχο»





Η 30χρονη Μπρόνγουεν Τζέιμς δικάζεται στο βασιλικό δικαστήριο του Ουίντσεστερ για τέσσερις κατηγορίες για σεξουαλική επαφή με τον έφηβο, τις οποίες αρνείται. Ισχυρίζεται ότι ο νεαρός «υποκινήθηκε» από έναν άλλο μαθητή να προβεί στις κατηγορίες εναντίον της.







Ο 16χρονος είπε ενώπιον του δικαστηρίου ότι «παρασύρθηκε» από την Τζέιμς, αλλά εκείνη την εποχή το θεωρούσε «υπέροχο». Στην αστυνομία είχε καταθέσει πως «πάντα φλέρταραν στα μαθήματα» πριν συναντηθούν στο αυτοκίνητο της δασκάλας. Μάλιστα, τον είχε πλησιάσει στην τάξη και τον ρώτησε με «πού ήσουν χθες το βράδυ;»



Ήθελε να την αποκαλεί «δεσποινίς» Ο νεαρός είπε ότι είχε σεξουαλική επαφή στο σπίτι της 30χρονης και πρόσθεσε: «Εκείνη τη στιγμή ήμουν συγκλονισμένος, ήταν υπέροχο, αλλά, κοιτάζοντας πίσω, ήταν λάθος».







Ο νεαρός πρόσθεσε ότι στην τάξη η Τζέιμς, την οποία περιέγραψε ως «αρκετά ελκυστική», του έβαζε κρυφά ηλεκτρονικά τσιγάρα μέσα στις εργασίες του και είπε επίσης ότι της άρεσε να την αποκαλεί «δεσποινίς» όταν ήταν μόνοι τους. Είπε: «Είναι λίγο περίεργη, αλλά το δέχτηκα, ήταν λίγο ύποπτο, αλλά δεν με ένοιαζε». Κατέθεσε επίσης πώς η Τζέιμς του είχε πει ότι τον αγαπούσε. «Νόμιζα ότι νοιαζόταν για μένα», συμπλήρωσε.



Το κατηγορητήριο Ο εισαγγελέας Έντουαρντ Κάλβερ είπε ενώπιον του δικαστηρίου: «Πρόκειται για μια υπόθεση που αφορά μια καθηγήτρια η οποία εκμεταλλεύτηκε τη θέση της ως εκπαιδευτικού για να εμπλακεί σε σεξουαλική δραστηριότητα με έναν από τους μαθητές της. Τον φλέρταρε. Αντάλλαξε μηνύματα μαζί του. Τον πήγε στο σπίτι της. Και είχε σεξουαλική επαφή μαζί του. Την εποχή που έγιναν οι καταγγελίες αυτές, ο καταγγέλλων ήταν 16 ετών, μαθητής στο σχολείο Bitterne Park του Σαουθάμπτον. Η Τζέιμς ήταν η καθηγήτρια φυσικής αγωγής του, έχοντας προσληφθεί στο Bitterne Park τον Σεπτέμβριο του 2019. Ο ίδιος αναφέρει ότι η κυρία Τζέιμς επέτρεπε στους μαθητές να χρησιμοποιούν τα κινητά τους κατά τη διάρκεια των μαθημάτων».



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Στη συνέχεια, σύμφωνα με την εισαγγελία, η Τζέιμς πήγε τον 16χρονο στο σπίτι της και: «άρχισαν να βλέπουν τηλεόραση, πριν αρχίσουν να φιλιούνται και να αγγίζονται. Εκείνη έβγαλε τα ρούχα της και μετά έβγαλε κι εκείνος τα δικά του». Ο εισαγγελέας ανέφερε πως δεν χρησιμοποιήθηκαν προφυλάξεις ενώ «ο 16χρονος μαθητής ένιωθε συγκλονισμένος και ενθουσιασμένος εκείνη τη στιγμή».



«Αντάλλαζαν μηνύματα καθημερινά και εκείνη του έλεγε ότι τον νοιαζόταν. Συζήτησαν μάλιστα το ενδεχόμενο να συγκατοικήσουν. Είπε στον 16χρονο ότι τον αγαπούσε και ήθελε να φύγει μαζί του. Το σχολείο έμαθε για το θέμα όταν ένας μαθητής έδειξε σε έναν καθηγητή κάποια μηνύματα. Τα μηνύματα υπονοούσαν μια σχέση με σεξουαλικό χαρακτήρα. Ο (καταγγέλλων) αναφερόταν στα μηνύματα ως “αριθμός 8” ως πρόσχημα, καθώς ήταν ο όγδοος άνδρας ή νεαρός με τον οποίο είχε κοιμηθεί. Η φωτογραφία της ήταν ορατή στην οθόνη του τηλεφώνου».



Η Τζέιμς κλήθηκε αργότερα σε ανάκριση από την αστυνομία, ανέφερε ο κ. Κάλβερ και συνέχισε: «Ως αποτέλεσμα, η Τζέιμς ανακρίθηκε από την αστυνομία υπό προειδοποίηση σχετικά με αυτές τις κατηγορίες, αν και αρκετό καιρό αργότερα. Σε αυτή την ανάκριση, η δεσποινίς Τζέιμς κλήθηκε να απαντήσει σε ερωτήσεις σχετικά με τις κατηγορίες που αφορούσαν τον (καταγγέλλοντα)».



Σε δίκη οδηγήθηκε μία 30χρονη δασκάλα φυσικής αγωγής που ασέλγησε σε 16χρονο μαθητή στο σπίτι της, ενώ παρακολουθούσαν το τουρνουά του Γουίμπλεντον στη Βρετανία Η 30χρονη Μπρόνγουεν Τζέιμς δικάζεται στο βασιλικό δικαστήριο του Ουίντσεστερ για τέσσερις κατηγορίες για σεξουαλική επαφή με τον έφηβο, τις οποίες αρνείται. Ισχυρίζεται ότι ο νεαρός «υποκινήθηκε» από έναν άλλο μαθητή να προβεί στις κατηγορίες εναντίον της.Η Τζέιμς οργάνωνε τις συναντήσεις με τον μαθητή του σχολείο Bitterne Park του Σαουθάμπτον μέσω Snapchat και τον έπαιρνε με το αυτοκίνητό της, ώστε να φιλιούνται μέσα στο αυτοκίνητο, σύμφωνα με την Daily Mail . Σύμφωνα με τα όσα αναφέρθηκαν στο δικαστήριο, η 30χρονη «αγαπούσε» τον έφηβο και «ήθελε να φύγει μακριά» μαζί του. Οι εισαγγελείς αναφέρουν ότι η Τζέιμς είχε αποθηκεύσει σαν επαφή τον 16χρονο ως «Νούμερο 8», υπονοώντας ότι ήταν «ο όγδοος άνδρας ή νεαρός με τον οποίο είχε κοιμηθεί».Ο 16χρονος είπε ενώπιον του δικαστηρίου ότι «παρασύρθηκε» από την Τζέιμς, αλλά εκείνη την εποχή το θεωρούσε «υπέροχο». Στην αστυνομία είχε καταθέσει πως «πάντα φλέρταραν στα μαθήματα» πριν συναντηθούν στο αυτοκίνητο της δασκάλας. Μάλιστα, τον είχε πλησιάσει στην τάξη και τον ρώτησε με «πού ήσουν χθες το βράδυ;»Ο νεαρός είπε ότι είχε σεξουαλική επαφή στο σπίτι της 30χρονης και πρόσθεσε: «Εκείνη τη στιγμή ήμουν συγκλονισμένος, ήταν υπέροχο, αλλά, κοιτάζοντας πίσω, ήταν λάθος».Περιγράφοντας την πρώτη φορά στο σπίτι της, είπε: «Ερχόταν προς το μέρος μου στον καναπέ, με το κεφάλι της στην αγκαλιά μου, βλέποντας τηλεόραση, το σκυλί της ήταν επίσης εκεί, απλά χαλαρώναμε, και τότε έσκυψα για ένα φιλί. Φιλιόμασταν, μετά τα πράγματα προχώρησαν, της είπα “να πάμε πάνω;”, εκείνη είπε “ναι” και κάναμε σεξ. Γδύθηκε και γδύθηκα και εγώ και έτσι εξελίχθηκαν τα πράγματα».Ο νεαρός πρόσθεσε ότι στην τάξη η Τζέιμς, την οποία περιέγραψε ως «αρκετά ελκυστική», του έβαζε κρυφά ηλεκτρονικά τσιγάρα μέσα στις εργασίες του και είπε επίσης ότι της άρεσε να την αποκαλεί «δεσποινίς» όταν ήταν μόνοι τους. Είπε: «Είναι λίγο περίεργη, αλλά το δέχτηκα, ήταν λίγο ύποπτο, αλλά δεν με ένοιαζε». Κατέθεσε επίσης πώς η Τζέιμς του είχε πει ότι τον αγαπούσε. «Νόμιζα ότι νοιαζόταν για μένα», συμπλήρωσε.Ο εισαγγελέας Έντουαρντ Κάλβερ είπε ενώπιον του δικαστηρίου: «Πρόκειται για μια υπόθεση που αφορά μια καθηγήτρια η οποία εκμεταλλεύτηκε τη θέση της ως εκπαιδευτικού για να εμπλακεί σε σεξουαλική δραστηριότητα με έναν από τους μαθητές της. Τον φλέρταρε. Αντάλλαξε μηνύματα μαζί του. Τον πήγε στο σπίτι της. Και είχε σεξουαλική επαφή μαζί του. Την εποχή που έγιναν οι καταγγελίες αυτές, ο καταγγέλλων ήταν 16 ετών, μαθητής στο σχολείο Bitterne Park του Σαουθάμπτον. Η Τζέιμς ήταν η καθηγήτρια φυσικής αγωγής του, έχοντας προσληφθεί στο Bitterne Park τον Σεπτέμβριο του 2019. Ο ίδιος αναφέρει ότι η κυρία Τζέιμς επέτρεπε στους μαθητές να χρησιμοποιούν τα κινητά τους κατά τη διάρκεια των μαθημάτων».«Προσπάθησε να την προσθέσει στο Snapchat. Αρχικά αρνήθηκε τις προσπάθειές του να την προσθέσει στο Snapchat, αλλά στη συνέχεια αποφάσισε να το κάνει. Άρχισαν να ανταλλάσσουν μηνύματα. Τα μηνύματα απέκτησαν ερωτικό χαρακτήρα. Οι δύο συναντήθηκαν. Φιλήθηκαν μέσα στο αυτοκίνητο».Στη συνέχεια, σύμφωνα με την εισαγγελία, η Τζέιμς πήγε τον 16χρονο στο σπίτι της και: «άρχισαν να βλέπουν τηλεόραση, πριν αρχίσουν να φιλιούνται και να αγγίζονται. Εκείνη έβγαλε τα ρούχα της και μετά έβγαλε κι εκείνος τα δικά του». Ο εισαγγελέας ανέφερε πως δεν χρησιμοποιήθηκαν προφυλάξεις ενώ «ο 16χρονος μαθητής ένιωθε συγκλονισμένος και ενθουσιασμένος εκείνη τη στιγμή».«Αντάλλαζαν μηνύματα καθημερινά και εκείνη του έλεγε ότι τον νοιαζόταν. Συζήτησαν μάλιστα το ενδεχόμενο να συγκατοικήσουν. Είπε στον 16χρονο ότι τον αγαπούσε και ήθελε να φύγει μαζί του. Το σχολείο έμαθε για το θέμα όταν ένας μαθητής έδειξε σε έναν καθηγητή κάποια μηνύματα. Τα μηνύματα υπονοούσαν μια σχέση με σεξουαλικό χαρακτήρα. Ο (καταγγέλλων) αναφερόταν στα μηνύματα ως “αριθμός 8” ως πρόσχημα, καθώς ήταν ο όγδοος άνδρας ή νεαρός με τον οποίο είχε κοιμηθεί. Η φωτογραφία της ήταν ορατή στην οθόνη του τηλεφώνου».Η Τζέιμς κλήθηκε αργότερα σε ανάκριση από την αστυνομία, ανέφερε ο κ. Κάλβερ και συνέχισε: «Ως αποτέλεσμα, η Τζέιμς ανακρίθηκε από την αστυνομία υπό προειδοποίηση σχετικά με αυτές τις κατηγορίες, αν και αρκετό καιρό αργότερα. Σε αυτή την ανάκριση, η δεσποινίς Τζέιμς κλήθηκε να απαντήσει σε ερωτήσεις σχετικά με τις κατηγορίες που αφορούσαν τον (καταγγέλλοντα)».

Στο δικαστήριο αναφέρθηκε ότι συνοδευόταν από δικηγόρο και δεν απάντησε σε καμία ερώτηση, αλλά αντ’ αυτού διάβασε μια προετοιμασμένη δήλωση. Ισχυρίστηκε ότι ο νεαρός δεν είχε πάει ποτέ στο σπίτι της και ότι δεν είχε ποτέ σεξουαλική σχέση μαζί του.



Είπε ότι είχε λάβει μήνυμα από έναν άγνωστο αριθμό, ο οποίος αποδείχθηκε ότι ήταν ο ίδιος, και υπαινίχθηκε ότι τον «υποκίνησε» ένας άλλος μαθητής να προβεί σε αυτές τις κατηγορίες. Είπε ότι «σοκαρίστηκε» από τη συνομιλία και στη συνέχεια μπλόκαρε τον αριθμό του.



Ωστόσο, ο εισαγγελέας ανέφερε ότι υπήρχαν φωτογραφίες του εφήβου με τον σκύλο της Τζέιμς στη διεύθυνσή της. Συνέχισε: «Ίσως θα θέλατε να σκεφτείτε πώς θα ένιωθε ένας έφηβος που μιλάει μέσω βίντεο σε αστυνομικό για το ότι είχε σεξουαλικές σχέσεις με τη δασκάλα του. Το βασικό ζήτημα στην υπόθεση είναι απλώς αν αυτό που η Τζέιμς ισχυρίστηκε ότι συνέβη, όντως συνέβη ή όχι. Η εισαγγελία υποστηρίζει ότι, ανεξάρτητα από τον λόγο ή το συνδυασμό κινήτρων που οδήγησαν την Τζέιμς να ενεργήσει όπως ενήργησε, αυτή όχι μόνο συμπεριφέρθηκε με τρόπο αντιεπαγγελματικό αλλά και δεν αναγνώρισε κανένα όριο, εκμεταλλευόμενη τη θέση της για να εμπλακεί σε σεξουαλική δραστηριότητα με έναν από τους νεαρούς μαθητές της».



Η Τζέιμς αρνείται τις κατηγορίες. Η δίκη συνεχίζεται.