Έβρεξε... δισ. στη Θεσσαλονίκη όπου ο Αλέξης Τσίπρας παρουσίασε το οικονομικό του πρόγραμμα: «Tίναξε την μπάνκα» απαντά η κυβέρνηση
Έβρεξε... δισ. στη Θεσσαλονίκη όπου ο Αλέξης Τσίπρας παρουσίασε το οικονομικό του πρόγραμμα: «Tίναξε την μπάνκα» απαντά η κυβέρνηση
Στα 13 δισ. υπολογίζουν το κόστος των μέτρων που πρότεινε ο πρώην πρωθυπουργός στο οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης - «Ξυπνά τις πιο άσχημες μνήμες στη μεσαία τάξη ο «πατριωτικός φόρος», είπε ο Παύλος Μαρινάκης - Πυρά και από το ΠΑΣΟΚ
Σε διασταυρούμενα πυρά, τόσο από την κυβέρνηση, όσο και από το ΠΑΣΟΚ βρέθηκε ο Αλέξης Τσίπρας μετά την ανακοίνωση του οικονομικού προγράμματος της ΕΛΑΣ, στη Θεσσαλονίκη.
Ο πρώην πρωθυπουργός υποσχέθηκε κατώτατο μισθό στα 1.000 ευρώ, μισθολογικές αυξήσεις από 300 ως 500 ευρώ σε εκπαιδευτικούς, γιατρούς και νοσηλευτές, αλλά και επίδομα 500 ευρώ μηνιαίως στους φοιτητές που σπουδάζουν στα περιφερειακά πανεπιστήμια μακριά από τα σπίτια τους, ενώ μίλησε και για μείωση του ΦΠΑ στο 6% για τα βασικά προϊόντα και αύξηση του μεταφορικού ισοδύναμου, με συνολικό καθαρό κόστος, όπως υπολογίζει το οικονομικό του επιτελείο στα 5,5 δισ. ευρώ.
Ως αντιστάθμισμα, πρότεινε έναν μηχανισμό «δίκαιης φορολόγησης», όπως είπε, που αφορά «το 1% των οικονομικά ισχυρότερων Ελλήνων, την αύξηση του φόρου στα μερίσματα και την φορολόγηση των τραπεζικών κερδών, με το οικονομικό επιτελείο της ΕΛΑΣ να υπολογίζει την απόδοσή του στα 2 δισ. ευρώ.
Σημειώνεται ότι στους πίνακες που παρουσίασε η ΕΛΑΣ μετά την ολοκλήρωση της ομιλίας του Αλέξη Τσίπρα, το υπερπλεόνασμα των 5,6 δισ ευρώ - που σύμφωνα με τους δημοσιονομικούς κανόνες της Ε.Ε μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνον για την αποπληρωμή δημοσίου χρέους - χρησιμοποιείται σχεδόν ολόκληρο (απομένουν μόλις 74 εκατομμύρια ευρώ σύμφωνα με τα στελέχη του κόμματος Τσίπρα) για την χρηματοδότηση του κοινωνικού προγράμματος που παρουσίασε ο πρώην πρωθυπουργός.
Επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα έκανε και το ΠΑΣΟΚ, κατηγορώντας τον ότι «επέστρεψε στον τόπο του εγκλήματος με νέες αυταπάτες». Ωστόσο, το ΠΑΣΟΚ καταλογίζει παράλληλα στον πρώην πρωθυπουργό ότι έκανε copy paste το 80% του προγράμματος του ΠΑΣΟΚ και ότι αντέγραψε την περυσινή ομιλία Ανδρουλάκη στη ΔΕΘ...
• Απαλλαγή από το κόστος εισιτηρίων στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς για τους κατοίκους της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, πλην των τουριστών. Εκτιμώμενο ετήσιο κόστος 0,2 δισ. ευρώ.
• Κατάργηση τέλους επιτηδεύματος για τα νομικά πρόσωπα. Εκτιμώμενο ετήσιο κόστος 0,2 δισ. ευρώ.
• Ενάμισι δισεκατομμύριο τον χρόνο από το εθνικό σκέλος των δημοσίων επενδύσεων για το Εθνικό Ταμείο Σύγκλισης. Εκτιμώμενο ετήσιο κόστος 1,5 δισ. ευρώ, καθώς Θα απαιτηθεί επιπλέον αύξηση των ορίων του Εθνικού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.
• Διπλασιασμός της έκπτωσης φόρου για τις οικογένειες με παιδιά. Εκτιμώμενο ετήσιο κόστος 1 δισ. ευρώ.
• Κατάργηση της προκαταβολής φόρου για τις ατομικές επιχειρήσεις. Εκτιμώμενο εφάπαξ κόστος 0,8 δισ. ευρώ.
Ο πρώην πρωθυπουργός υποσχέθηκε κατώτατο μισθό στα 1.000 ευρώ, μισθολογικές αυξήσεις από 300 ως 500 ευρώ σε εκπαιδευτικούς, γιατρούς και νοσηλευτές, αλλά και επίδομα 500 ευρώ μηνιαίως στους φοιτητές που σπουδάζουν στα περιφερειακά πανεπιστήμια μακριά από τα σπίτια τους, ενώ μίλησε και για μείωση του ΦΠΑ στο 6% για τα βασικά προϊόντα και αύξηση του μεταφορικού ισοδύναμου, με συνολικό καθαρό κόστος, όπως υπολογίζει το οικονομικό του επιτελείο στα 5,5 δισ. ευρώ.
Ως αντιστάθμισμα, πρότεινε έναν μηχανισμό «δίκαιης φορολόγησης», όπως είπε, που αφορά «το 1% των οικονομικά ισχυρότερων Ελλήνων, την αύξηση του φόρου στα μερίσματα και την φορολόγηση των τραπεζικών κερδών, με το οικονομικό επιτελείο της ΕΛΑΣ να υπολογίζει την απόδοσή του στα 2 δισ. ευρώ.
Σημειώνεται ότι στους πίνακες που παρουσίασε η ΕΛΑΣ μετά την ολοκλήρωση της ομιλίας του Αλέξη Τσίπρα, το υπερπλεόνασμα των 5,6 δισ ευρώ - που σύμφωνα με τους δημοσιονομικούς κανόνες της Ε.Ε μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνον για την αποπληρωμή δημοσίου χρέους - χρησιμοποιείται σχεδόν ολόκληρο (απομένουν μόλις 74 εκατομμύρια ευρώ σύμφωνα με τα στελέχη του κόμματος Τσίπρα) για την χρηματοδότηση του κοινωνικού προγράμματος που παρουσίασε ο πρώην πρωθυπουργός.
Στα 13 δισ. ευρώ το σύνολο του ετήσιου κόστους λέει η κυβέρνηση«Χάσαμε τον λογαριασμό, τα μέτρα που παρουσίασε ο κ. Τσίπρας παραβιάζουν κάθε ευρωπαϊκό κανόνα για τα όρια των δημοσιονομικών δαπανών και παραπέμπουν ευθέως στις περιπέτειες της δικής του περιόδου με τα μέτρα λιτότητας του αχρείαστου τρίτου μνημονίου, την υπερφορολόγηση και εξόντωση τόσο της μεσαίας τάξης όσο και των οικονομικά αδύναμων» σχολίαζαν πηγές του υπουργείου Οικονομικών - και προχώρησαν σε έναν πρώτο υπολογισμό σχεδόν του συνόλου των μέτρων που πρότεινε, βγάζοντας ένα σύνολο ετήσιου κόστους γύρω στα 13 δισ. ευρώ. Μάλιστα, τα ίδια στελέχη καλούσαν τον κ. Τσίπρα να προωθήσει το πρόγραμμά του για κοστολόγηση στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. «Τίναξε την μπάνκα στον αέρα» είπε από την πλευρά του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, οποίος έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην «πατριωτική εισφορά» που προτείνει ο πρώην πρωθυπουργός για τους οικονομικά ισχυρούς, κάτι που - όπως είπε - ξυπνά τις πιο άσχημες μνήμες στη μεσαία τάξη.
Επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα έκανε και το ΠΑΣΟΚ, κατηγορώντας τον ότι «επέστρεψε στον τόπο του εγκλήματος με νέες αυταπάτες». Ωστόσο, το ΠΑΣΟΚ καταλογίζει παράλληλα στον πρώην πρωθυπουργό ότι έκανε copy paste το 80% του προγράμματος του ΠΑΣΟΚ και ότι αντέγραψε την περυσινή ομιλία Ανδρουλάκη στη ΔΕΘ...
Πως κοστολογεί τα μέτρα η κυβέρνηση• Αύξηση της τάξης των 500 ευρώ κατά μέσο όρο, για τους ιατρούς και τους νοσηλευτές του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Εκτιμώμενο ετήσιο κόστος 0,63 δισ. ευρώ για 86.881 ιατρούς, νοσηλευτές και παραϊατρικό προσωπικό.
• Απαλλαγή από το κόστος εισιτηρίων στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς για τους κατοίκους της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, πλην των τουριστών. Εκτιμώμενο ετήσιο κόστος 0,2 δισ. ευρώ.
• Κατάργηση τέλους επιτηδεύματος για τα νομικά πρόσωπα. Εκτιμώμενο ετήσιο κόστος 0,2 δισ. ευρώ.
• Ενάμισι δισεκατομμύριο τον χρόνο από το εθνικό σκέλος των δημοσίων επενδύσεων για το Εθνικό Ταμείο Σύγκλισης. Εκτιμώμενο ετήσιο κόστος 1,5 δισ. ευρώ, καθώς Θα απαιτηθεί επιπλέον αύξηση των ορίων του Εθνικού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.
• Διπλασιασμός της έκπτωσης φόρου για τις οικογένειες με παιδιά. Εκτιμώμενο ετήσιο κόστος 1 δισ. ευρώ.
• Κατάργηση της προκαταβολής φόρου για τις ατομικές επιχειρήσεις. Εκτιμώμενο εφάπαξ κόστος 0,8 δισ. ευρώ.
• Μείωση της προκαταβολής φόρου για τα νομικά πρόσωπα. Εκτιμώμενο εφάπαξ κόστος 2,1 δισ. ευρώ για μείωση από το 80% στο 50%.
• Αύξηση των μισθών των εκπαιδευτικών 300 ευρώ το μήνα. Εκτιμώμενο ετήσιο κόστος 0,8 δισ. ευρώ για 182.340 εκπαιδευτικούς. Σημειώνεται ότι στο δείκτη πρωτογενών δαπανών με τον οποίο αξιολογείται η χώρα προσμετράται η μικτή συνολική δαπάνη.
• Πρόσληψη 30.000 νέων εκπαιδευτικών. Εκτιμώμενο ετήσιο κόστος 0,57 δισ. ευρώ.
• Κάθε φοιτητής περιφερειακού πανεπιστημίου που σπουδάζει μακριά από τον τόπο του θα λαμβάνει φοιτητική υποτροφία 500 ευρώ τον μήνα, για δέκα μήνες τον χρόνο για 80.000 φοιτητές. Εκτιμώμενο ετήσιο κόστος 0,4 δισ. ευρώ.
• Μείωση ΦΠΑ στο 6% για τα βασικά είδη διατροφής και υγιεινής. Εκτιμώμενο ετήσιο κόστος 1,8 δισ. ευρώ για μείωση στο 6% των τροφίμων (εκτός από μη αλκοολούχα ποτά) και ειδών υγιεινής-απορρυπαντικά.
• Χτίζουμε 50.000 νέες προσιτές στεγαστικές επιλογές μέσα σε τέσσερα χρόνια. Εκτιμώμενο ετήσιο κόστος 1,5 δισ. ευρώ. Υπολογισμός με 1.500 ευρώ το τ.μ. για 50.000 κατοικίες των 80 τ.μ. Συνολικό κόστος στην τετραετία 6 δισ. ευρώ.
• Απόδοση του συνόλου του τέλους ανθεκτικότητας στους Δήμους. Εκτιμώμενο ετήσιο κόστος 0,59 δισ. ευρώ. Το ποσό έχει ήδη δεσμευτεί με εγκεκριμένα έργα και αποζημιώσεις που πρέπει να πληρωθούν μέσω του Προγράμματος Φυσικών Καταστροφών εντός της επόμενης τριετίας, το μεγαλύτερο μέρος των οποίων γίνεται μέσω χρηματοδότησης Δήμων και Περιφερειών. Συνεπώς η απόδοση επιπλέον ποσού στους δήμους από ήδη ενταγμένα έργα αποτελεί πρόσθετη δαπάνη.
• Αύξηση των επενδυτικών πόρων που διαθέτει το Πράσινο Ταμείο στους Δήμους. Εκτιμώμενο ετήσιο κόστος 0,16 δισ. ευρώ.
• Νέος Φιλόδημος με χρήση 250 εκατ. από το Εθνικό ΠΔΕ και 450 εκατ. από δάνεια της ΕΤΕΠ ετησίως, σύνολο 700 εκατ. το έτος και 3,5 δισ. ευρώ την πενταετία. Εκτιμώμενο ετήσιο κόστος 0,7 δισ. ευρώ. Το Εθνικό ΠΔΕ έχει ήδη προκαθορισμένα όρια κατανομής για Περιφέρειες, Δήμους και έργα υποδομών μέσω των Υπουργείων. Επιπλέον 250 εκατ. σημαίνει αύξηση των ορίων του ΠΔΕ και άρα επιπλέον δαπάνη. Επίσης ο δανεισμός από την ΕΤΕΠ δεν αποτελεί δημοσιονομικό έσοδο (είναι χρηματοοικονομικό), ενώ η δαπάνη του Δήμου μετρά στον στόχο πρωτογενών δαπανών και στο πρωτογενές αποτέλεσμα.
Επιπλέον στα ανωτέρω δεν περιλαμβάνονται πολλά άλλα ασαφή που ανακοίνωσε όπως το κόστος της ελάχιστης εγγυημένης ποσότητα ενέργειας σε σταθερή προσιτή τιμή για κάθε νοικοκυριό, του μεταφορικού ισοδύναμου για τη νησιωτικότητα, την εγγύηση φροντίδας για 140.000 ανθρώπους με άνοια, την απαλλαγή από τέλος συμμετοχής στα φάρμακα για συνταξιούχους, το ψηφιακό πορτοφόλι πολιτισμού κ.α.
Απαντώντας στα κυβερνητικά πυρά, η ΕΛΑΣ υποστηρίζει ότι η κοστολόγηση του προγράμματος Τσίπρα συνιστά «νέο ρεκόρ στην μπακάλικη αριθμητική της», επιμένοντας ότι ο πρώην πρωθυπουργός παρουσίασε «ένα πρόγραμμα εφαρμόσιμο, χρηματοδοτημένο και συμβατό με τους ευρωπαϊκούς δημοσιονομικούς κανόνες».
Αναλυτικά η απάντηση της ΕΛΑΣ:
«Η κυβέρνηση κοστολόγησε το πρόγραμμα που παρουσίασε ο Αλέξης Τσίπρας στη ΔΕΘ πριν καλά καλά τελειώσει η ομιλία του. Πρόκειται για νέο ρεκόρ στην μπακάλικη αριθμητική της. (Να σημειώσουμε πάντως πως τα 13 δισ. που αναφέρει είναι πιο συντηρητικά από τον κ. Κοντογεώργη που δυο μήνες πριν είχε κοστολογήσει ένα μέρος μόνο των ίδιων μέτρων στα 18 δισ.)
Φαίνεται πως αυτοί που έχασαν τον λογαριασμό είναι οι συντάκτες της κυβερνητικής «άτυ-πης ενημέρωσης». Για να κατασκευάσουν το ποσό των 13 δισ. ευρώ, προσθέτουν μόνιμες δαπάνες, επενδύσεις τετραετίας, δάνεια, ανακατανομές ήδη διαθέσιμων πόρων και μέτρα που θα εφαρμοστούν σταδιακά. Στη συνέχεια βαφτίζουν το άθροισμα «ετήσιο κόστος».
Η κυβερνητική κατασκευή αποκαλύπτεται από τα ίδια της τα στοιχεία:
• Κοστολογεί τις 50.000 προσιτές στεγαστικές επιλογές σαν να επρόκειτο το Δημόσιο να χτίσει από την αρχή και να πληρώσει τοις μετρητοίς 50.000 καινούργια διαμερί-σματα των 80 τετραγωνικών. Αγνοεί την αξιοποίηση κενών κατοικιών και δημόσιων ακινήτων, τις ανακαινίσεις, τις συμπράξεις και τη μόχλευση ιδιωτικών και ευρωπαϊ-κών κεφαλαίων.
• Παρουσιάζει πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, του Πράσινου Ταμείου, της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και του τέλους ανθεκτικότητας σαν να ήταν όλοι πρόσθετες καταναλωτικές δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού. Αγνοεί ανακατανομές, συγχρηματοδοτήσεις, μεταφορά αρμοδιοτήτων και σταδιακή ε-κτέλεση έργων.
• Υποθέτει ότι κάθε παρέμβαση εφαρμόζεται πλήρως από την πρώτη ημέρα, ενώ γνωρίζει ότι το πρόγραμμα έχει τετραετή ορίζοντα.
• Αποσιωπά πλήρως τα μόνιμα έσοδα και τις παρεμβάσεις φορολογικής δικαιοσύνης που χρηματοδοτούν τις μόνιμες δαπάνες.
Η πρόσκληση για ανεξάρτητη κοστολόγηση είναι ευπρόσδεκτη. Να αξιολογηθούν από το Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο τόσο το δικό μας πρόγραμμα όσο και οι κυβερνητικές εξαγγελίες, με ενιαία μεθοδολογία, δημοσιευμένες παραδοχές και πλήρη στοιχεία. Όχι με ανώνυμα σημειώματα και αυθαίρετους πολλαπλασιασμούς.
Η κυβέρνηση μπορεί να συνεχίσει να κατασκευάζει φόβο. Εμείς παρουσιάζουμε ένα πρόγραμμα εφαρμόσιμο, χρηματοδοτημένο και συμβατό με τους ευρωπαϊκούς δημοσιονομικούς κανόνες. Το πρόβλημά της δεν είναι ότι δεν βγαίνουν οι αριθμοί μας. Είναι ότι βγαίνει η πολιτική διαφορά ανάμεσα στις προτεραιότητές μας».
• Αύξηση των μισθών των εκπαιδευτικών 300 ευρώ το μήνα. Εκτιμώμενο ετήσιο κόστος 0,8 δισ. ευρώ για 182.340 εκπαιδευτικούς. Σημειώνεται ότι στο δείκτη πρωτογενών δαπανών με τον οποίο αξιολογείται η χώρα προσμετράται η μικτή συνολική δαπάνη.
• Πρόσληψη 30.000 νέων εκπαιδευτικών. Εκτιμώμενο ετήσιο κόστος 0,57 δισ. ευρώ.
• Κάθε φοιτητής περιφερειακού πανεπιστημίου που σπουδάζει μακριά από τον τόπο του θα λαμβάνει φοιτητική υποτροφία 500 ευρώ τον μήνα, για δέκα μήνες τον χρόνο για 80.000 φοιτητές. Εκτιμώμενο ετήσιο κόστος 0,4 δισ. ευρώ.
• Μείωση ΦΠΑ στο 6% για τα βασικά είδη διατροφής και υγιεινής. Εκτιμώμενο ετήσιο κόστος 1,8 δισ. ευρώ για μείωση στο 6% των τροφίμων (εκτός από μη αλκοολούχα ποτά) και ειδών υγιεινής-απορρυπαντικά.
• Χτίζουμε 50.000 νέες προσιτές στεγαστικές επιλογές μέσα σε τέσσερα χρόνια. Εκτιμώμενο ετήσιο κόστος 1,5 δισ. ευρώ. Υπολογισμός με 1.500 ευρώ το τ.μ. για 50.000 κατοικίες των 80 τ.μ. Συνολικό κόστος στην τετραετία 6 δισ. ευρώ.
• Απόδοση του συνόλου του τέλους ανθεκτικότητας στους Δήμους. Εκτιμώμενο ετήσιο κόστος 0,59 δισ. ευρώ. Το ποσό έχει ήδη δεσμευτεί με εγκεκριμένα έργα και αποζημιώσεις που πρέπει να πληρωθούν μέσω του Προγράμματος Φυσικών Καταστροφών εντός της επόμενης τριετίας, το μεγαλύτερο μέρος των οποίων γίνεται μέσω χρηματοδότησης Δήμων και Περιφερειών. Συνεπώς η απόδοση επιπλέον ποσού στους δήμους από ήδη ενταγμένα έργα αποτελεί πρόσθετη δαπάνη.
• Αύξηση των επενδυτικών πόρων που διαθέτει το Πράσινο Ταμείο στους Δήμους. Εκτιμώμενο ετήσιο κόστος 0,16 δισ. ευρώ.
• Νέος Φιλόδημος με χρήση 250 εκατ. από το Εθνικό ΠΔΕ και 450 εκατ. από δάνεια της ΕΤΕΠ ετησίως, σύνολο 700 εκατ. το έτος και 3,5 δισ. ευρώ την πενταετία. Εκτιμώμενο ετήσιο κόστος 0,7 δισ. ευρώ. Το Εθνικό ΠΔΕ έχει ήδη προκαθορισμένα όρια κατανομής για Περιφέρειες, Δήμους και έργα υποδομών μέσω των Υπουργείων. Επιπλέον 250 εκατ. σημαίνει αύξηση των ορίων του ΠΔΕ και άρα επιπλέον δαπάνη. Επίσης ο δανεισμός από την ΕΤΕΠ δεν αποτελεί δημοσιονομικό έσοδο (είναι χρηματοοικονομικό), ενώ η δαπάνη του Δήμου μετρά στον στόχο πρωτογενών δαπανών και στο πρωτογενές αποτέλεσμα.
Επιπλέον στα ανωτέρω δεν περιλαμβάνονται πολλά άλλα ασαφή που ανακοίνωσε όπως το κόστος της ελάχιστης εγγυημένης ποσότητα ενέργειας σε σταθερή προσιτή τιμή για κάθε νοικοκυριό, του μεταφορικού ισοδύναμου για τη νησιωτικότητα, την εγγύηση φροντίδας για 140.000 ανθρώπους με άνοια, την απαλλαγή από τέλος συμμετοχής στα φάρμακα για συνταξιούχους, το ψηφιακό πορτοφόλι πολιτισμού κ.α.
Πως υπολογίζει τα μέτρα ο Τσίπρας
Απαντώντας στα κυβερνητικά πυρά, η ΕΛΑΣ υποστηρίζει ότι η κοστολόγηση του προγράμματος Τσίπρα συνιστά «νέο ρεκόρ στην μπακάλικη αριθμητική της», επιμένοντας ότι ο πρώην πρωθυπουργός παρουσίασε «ένα πρόγραμμα εφαρμόσιμο, χρηματοδοτημένο και συμβατό με τους ευρωπαϊκούς δημοσιονομικούς κανόνες».
Αναλυτικά η απάντηση της ΕΛΑΣ:
«Η κυβέρνηση κοστολόγησε το πρόγραμμα που παρουσίασε ο Αλέξης Τσίπρας στη ΔΕΘ πριν καλά καλά τελειώσει η ομιλία του. Πρόκειται για νέο ρεκόρ στην μπακάλικη αριθμητική της. (Να σημειώσουμε πάντως πως τα 13 δισ. που αναφέρει είναι πιο συντηρητικά από τον κ. Κοντογεώργη που δυο μήνες πριν είχε κοστολογήσει ένα μέρος μόνο των ίδιων μέτρων στα 18 δισ.)
Φαίνεται πως αυτοί που έχασαν τον λογαριασμό είναι οι συντάκτες της κυβερνητικής «άτυ-πης ενημέρωσης». Για να κατασκευάσουν το ποσό των 13 δισ. ευρώ, προσθέτουν μόνιμες δαπάνες, επενδύσεις τετραετίας, δάνεια, ανακατανομές ήδη διαθέσιμων πόρων και μέτρα που θα εφαρμοστούν σταδιακά. Στη συνέχεια βαφτίζουν το άθροισμα «ετήσιο κόστος».
Η κυβερνητική κατασκευή αποκαλύπτεται από τα ίδια της τα στοιχεία:
• Κοστολογεί τις 50.000 προσιτές στεγαστικές επιλογές σαν να επρόκειτο το Δημόσιο να χτίσει από την αρχή και να πληρώσει τοις μετρητοίς 50.000 καινούργια διαμερί-σματα των 80 τετραγωνικών. Αγνοεί την αξιοποίηση κενών κατοικιών και δημόσιων ακινήτων, τις ανακαινίσεις, τις συμπράξεις και τη μόχλευση ιδιωτικών και ευρωπαϊ-κών κεφαλαίων.
• Παρουσιάζει πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, του Πράσινου Ταμείου, της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και του τέλους ανθεκτικότητας σαν να ήταν όλοι πρόσθετες καταναλωτικές δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού. Αγνοεί ανακατανομές, συγχρηματοδοτήσεις, μεταφορά αρμοδιοτήτων και σταδιακή ε-κτέλεση έργων.
• Υποθέτει ότι κάθε παρέμβαση εφαρμόζεται πλήρως από την πρώτη ημέρα, ενώ γνωρίζει ότι το πρόγραμμα έχει τετραετή ορίζοντα.
• Αποσιωπά πλήρως τα μόνιμα έσοδα και τις παρεμβάσεις φορολογικής δικαιοσύνης που χρηματοδοτούν τις μόνιμες δαπάνες.
Η πρόσκληση για ανεξάρτητη κοστολόγηση είναι ευπρόσδεκτη. Να αξιολογηθούν από το Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο τόσο το δικό μας πρόγραμμα όσο και οι κυβερνητικές εξαγγελίες, με ενιαία μεθοδολογία, δημοσιευμένες παραδοχές και πλήρη στοιχεία. Όχι με ανώνυμα σημειώματα και αυθαίρετους πολλαπλασιασμούς.
Η κυβέρνηση μπορεί να συνεχίσει να κατασκευάζει φόβο. Εμείς παρουσιάζουμε ένα πρόγραμμα εφαρμόσιμο, χρηματοδοτημένο και συμβατό με τους ευρωπαϊκούς δημοσιονομικούς κανόνες. Το πρόβλημά της δεν είναι ότι δεν βγαίνουν οι αριθμοί μας. Είναι ότι βγαίνει η πολιτική διαφορά ανάμεσα στις προτεραιότητές μας».
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