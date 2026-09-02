Ετεοκλής Παύλου: Οι δημόσιες ευχές του στην κόρη του για τα 7α γενέθλιά της και τα τρυφερά στιγμιότυπα
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Ετεοκλής Παύλου Κόρη Γενέθλια

Ετεοκλής Παύλου: Οι δημόσιες ευχές του στην κόρη του για τα 7α γενέθλιά της και τα τρυφερά στιγμιότυπα

Ανάρτηση για την ξεχωριστή μέρα έκανε και η σύζυγός του, η Ελένη Χατζίδου

Ετεοκλής Παύλου: Οι δημόσιες ευχές του στην κόρη του για τα 7α γενέθλιά της και τα τρυφερά στιγμιότυπα
4 ΣΧΟΛΙΑ
Μετά την Ελένη Χατζίδου και ο Ετεοκλής Παύλου έκανε μία ανάρτηση για τα γενέθλια της κόρης τους. Το ζευγάρι της ευχήθηκε και δημόσια μέσα από τα social media, εκφράζοντας παράλληλα την αγάπη του. 

Από την πλευρά του, ο Ετεοκλής Παύλου ανάρτησε στον λογαριασμό της στο Instagram τρυφερές φωτογραφίες, με εκείνον να κρατά στην αγκαλιά του και να φιλά την νεογέννητη τότε Μελίτα. «Επτά σήμερα! Η ζωή τώρα αρχίζει. Τα καλύτερα έρχονται. Η ηλικία είναι απλά ένας αριθμός. Χρόνια πολλά καρδούλα μου, για πάντα μαζί», έγραψε στη λεζάντα, στέλνοντας τις ευχές του στην κόρη του. 

Δείτε την ανάρτησή του


Ετεοκλής Παύλου: Οι δημόσιες ευχές του στην κόρη του για τα 7α γενέθλιά της και τα τρυφερά στιγμιότυπα
4 ΣΧΟΛΙΑ

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