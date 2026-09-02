Παναθηναϊκός: Τις επόμενες ώρες στην Αθήνα ο Ουναΐ για να ολοκληρώσει την μεγάλη επιστροφή του

Ο Μαροκινός άσος έρχεται στην Αθήνα για να ολοκληρώσει την επιστροφή του στους πράσινους





Ο Μαροκινός μέσος σε επικοινωνία που είχαμε μαζί του το βράδυ της Τετάρτης, αφού έδωσε το... στίγμα του, θέλησε να στείλει ένα μήνυμα προς τον κόσμο της ομάδας. Απλό και περιεκτικό.







Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι υπάρχει προφορική συμφωνία τόσο με τον 26χρονο διεθνή μέσο, όσο και με την Χιρόνα.



Αναμένεται να υπογράψει 4ετες συμβόλαιο αφού πέσουν οι υπογραφές. Στη συνέχεια θα γίνει αγώνας δρόμου για να δηλωθεί στη λίστα της UEFA.



Η Τζιρόνα θα εισπράξει 11 εκατ. ευρώ, ο παίκτης 2.5 εκατ. και με τα bonus θα φτάσει τα 3 ετησίως.



Σε περίπτωση που οι πράσινοι δεν προλάβουν να τον δηλώσουν στη ευρωπαϊκή λίστα θα παίξει μόνο στο πρωτάθλημα μέχρι τον Ιανουάριο.



Αναλυτικά η ενημέρωση του Παναθηναϊκού:







Ο Μουντιαλικός Μαροκινός παιχταράς, Αζεντίν Ουναΐ, είναι έτοιμος να φορέσει (ξανά) την πράσινη φανέλα με το τριφύλλι, καθώς πριν από λίγα λεπτά καταφέραμε να φτάσουμε σε προφορική συμφωνία τόσο με τον 26χρονο διεθνή μέσο, όσο και με την Χιρόνα, στην απόλυτη υπέρβαση της καλοκαιρινής μεταγραφικής περιόδου!



Η φόρμουλα συμφωνίας που εξασφαλίσαμε με τη Χιρόνα για την απόκτηση του είναι με απευθείας μεταγραφή, μακράν τη μεγαλύτερη στην Ιστορία του συλλόγου, σε μια ακόμη οικονομική υπέρβαση του ιδιοκτήτη του Παναθηναϊκού, Γιάννη Αλαφούζου.



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Ο Στέφανος Κοτσόλης έφερε την αποστολή εις πέρας. Δούλευε νυχθημερόν όλες τις πιθανές και… απίθανες επιλογές και κατάφερε να ολοκληρώσει μία πάρα πολύ δύσκολη εξίσωση, με την καλύτερη δυνατή φόρμουλα για το σύλλογο από πάσα άποψη και αφού οι διαπραγματεύσεις πέρασαν από σαράντα κύματα!



Όσον αφορά τον ποδοσφαιριστή, ήταν τεράστια η επιθυμία του να φορέσει ξανά το τριφύλλι και βοήθησε τα μέγιστα από την πλευρά του στην υλοποίηση της συμφωνίας, αφού προηγουμένως καλύψαμε σε απόλυτο βαθμό τις οικονομικές του απαιτήσεις για 4ετές συμβόλαιο συνεργασίας, χωρίς να διαταράξουμε τις εσωτερικές ισορροπίες που ήταν κυρίαρχο ζητούμενο.



Εξυπακούεται ότι ήταν απόλυτα θετική και η άποψη του προπονητή, Τζέικομπ Νίστρουπ, ο οποίος είχε ανάψει εξ αρχής και με θέρμη το πράσινο φως για την απόκτηση του Μαροκινού άσου.



Μία φωτογραφία από τον διάδρομο απογείωσης και ένα απλό μήνυμα για τον κόσμο του Παναθηναϊκού από τον Αζεντίν Ουναϊ αποκλειστικά στο Gazzetta.gr έρχεται να βάλει οριστικά και αμετάκλητα τέλος στην αγωνία των φίλων του Τριφυλλιού για το φινάλε της τεράστιας μεταγραφής που ολοκληρώνουν οι Αθηναίοι με ποσό ρεκόρ από την Τζιρόνα!Ο Μαροκινός μέσος σε επικοινωνία που είχαμε μαζί του το βράδυ της Τετάρτης, αφού έδωσε το... στίγμα του, θέλησε να στείλει ένα μήνυμα προς τον κόσμο της ομάδας. Απλό και περιεκτικό.''Έρχομαι απόψε στις 22:00 το βράδυ στην Αθήνα για τον Παναθηναϊκό'' ήταν η ατάκα του διεθνούς άσου, ο οποίος αναμένεται να περάσει από ιατρικά και να υπογράψει για τα επόμενα χρόνια.Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι υπάρχει προφορική συμφωνία τόσο με τον 26χρονο διεθνή μέσο, όσο και με την Χιρόνα.Αναμένεται να υπογράψει 4ετες συμβόλαιο αφού πέσουν οι υπογραφές. Στη συνέχεια θα γίνει αγώνας δρόμου για να δηλωθεί στη λίστα της UEFA.Σε περίπτωση που οι πράσινοι δεν προλάβουν να τον δηλώσουν στη ευρωπαϊκή λίστα θα παίξει μόνο στο πρωτάθλημα μέχρι τον Ιανουάριο.«Το «θαύμα» έγινε…Ο Μουντιαλικός Μαροκινός παιχταράς, Αζεντίν Ουναΐ, είναι έτοιμος να φορέσει (ξανά) την πράσινη φανέλα με το τριφύλλι, καθώς πριν από λίγα λεπτά καταφέραμε να φτάσουμε σε προφορική συμφωνία τόσο με τον 26χρονο διεθνή μέσο, όσο και με την Χιρόνα, στην απόλυτη υπέρβαση της καλοκαιρινής μεταγραφικής περιόδου!Η φόρμουλα συμφωνίας που εξασφαλίσαμε με τη Χιρόνα για την απόκτηση του είναι με απευθείας μεταγραφή, μακράν τη μεγαλύτερη στην Ιστορία του συλλόγου, σε μια ακόμη οικονομική υπέρβαση του ιδιοκτήτη του Παναθηναϊκού, Γιάννη Αλαφούζου.Η σαφής εντολή που έδωσε ο πρόεδρος του Τριφυλλιού ήταν να γίνουν τα πάντα προκειμένου να έρθει ο Μαροκινός άσος στο σύλλογο, θέλοντας να βάλει το… κερασάκι στην τούρτα των φετινών υπερβάσεων για την ενίσχυση της ομάδας, στην τελευταία σεζόν πριν τη μετάβαση στον Βοτανικό.Ο Στέφανος Κοτσόλης έφερε την αποστολή εις πέρας. Δούλευε νυχθημερόν όλες τις πιθανές και… απίθανες επιλογές και κατάφερε να ολοκληρώσει μία πάρα πολύ δύσκολη εξίσωση, με την καλύτερη δυνατή φόρμουλα για το σύλλογο από πάσα άποψη και αφού οι διαπραγματεύσεις πέρασαν από σαράντα κύματα!Όσον αφορά τον ποδοσφαιριστή, ήταν τεράστια η επιθυμία του να φορέσει ξανά το τριφύλλι και βοήθησε τα μέγιστα από την πλευρά του στην υλοποίηση της συμφωνίας, αφού προηγουμένως καλύψαμε σε απόλυτο βαθμό τις οικονομικές του απαιτήσεις για 4ετές συμβόλαιο συνεργασίας, χωρίς να διαταράξουμε τις εσωτερικές ισορροπίες που ήταν κυρίαρχο ζητούμενο.Εξυπακούεται ότι ήταν απόλυτα θετική και η άποψη του προπονητή, Τζέικομπ Νίστρουπ, ο οποίος είχε ανάψει εξ αρχής και με θέρμη το πράσινο φως για την απόκτηση του Μαροκινού άσου.

Η άφιξη του στην Αθήνα θα γίνει το γρηγορότερο δυνατόν.



Οπως αντιλαμβάνεστε γίνεται αγώνας δρόμου προκειμένου να υπογράψει το συμβόλαιό του, να προλάβουμε την προθεσμία (01:00 Ελλάδας) και να τον δηλώσουμε στην ευρωπαϊκή μας λίστα.»