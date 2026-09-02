Χάρι Πότερ: Κυκλοφόρησε νέο τρέιλερ για την πρώτη σεζόν
Χάρι Πότερ: Κυκλοφόρησε νέο τρέιλερ για την πρώτη σεζόν
Η σειρά του HBO θα κάνει πρεμιέρα τα Χριστούγεννα
Ένα νέο τρέιλερ για το «Harry Potter and the Philosopher’s Stone», έδωσε στη δημοσιότητα το HBO, προσφέροντας μια πιο αναλυτική ματιά στο καστ και στην πρώτη χρονιά του Χάρι Πότερ στο Χόγκουαρτς.
Το τρέιλερ περιλαμβάνει ορισμένες από τις πιο εμβληματικές στιγμές του πρώτου μυθιστορήματος της Τζ. Κ. Ρόουλινγκ, όπως τον Χάρι με το Καπέλο της Επιλογής, το γήπεδο του Κουίντιτς και τη σκηνή στην οποία ο καθηγητής Σνέιπ τον αντιμετωπίζει με περιφρόνηση.
Το HBO έδωσε επίσης στη δημοσιότητα μια περιγραφή της σεζόν, σύμφωνα με την οποία: «Δεν υπάρχει τίποτα το ιδιαίτερο στον Χάρι Πότερ — ή τουλάχιστον αυτό του λέει η θεία του, Πετούνια. Όταν όμως φτάνει ένα μυστηριώδες γράμμα που τον ενημερώνει ότι έγινε δεκτός στη Σχολή Μαγείας και Ξορκιών Χόγκουαρτς, ανοίγει μπροστά του η πόρτα σε έναν κρυφό κόσμο γεμάτο μαγεία, φιλία και περιπέτεια. Πίσω όμως από τους μαγεμένους τοίχους του Χόγκουαρτς κρύβονται σκοτεινά μυστικά. Ο Χάρι πρέπει να βρει το θάρρος για να αποδείξει την αξία του απέναντι στον πιο σκοτεινό μάγο απ’ όλους».
Δείτε το τρέιλερ
Στη σειρά πρωταγωνιστούν ο Ντόμινικ ΜακΛάφλιν ως Χάρι Πότερ, η Αραμπέλα Στάντον ως Ερμιόνη Γκρέιντζερ, ο Άλαστερ Στάουτ ως Ρον Ουέσλι, ο Τζον Λίθγκοου ως Άλμπους Ντάμπλντορ, η Τζάνετ ΜακΤίρ ως Μινέρβα ΜακΓκόναγκαλ, ο Πάαπα Εσιέντου ως Σέβερους Σνέιπ, ο Νικ Φροστ ως Ρούμπεους Χάγκριντ, ο Ρόρι Γουίλμοτ ως Νέβιλ Λόνγκμποτομ.
Στο καστ περιλαμβάνονται επίσης ο Λοξ Πρατ ως Ντράκο Μαλφόι, ο Λίο Έρλι ως Σίμους Φίνιγκαν, ο Ελάιτζα Όσιν ως Ντιν Τόμας, ο Τρίσταν Χάρλαντ ως Φρεντ Ουέσλι, ο Γκάμπριελ Χάρλαντ ως Τζορτζ Ουέσλι, ο Ρουάρι Σπούνερ ως Πέρσι Ουέσλι, η Αλέσια Λεόνι ως Παρβάτι Πατίλ, η Σιένα Μούσα ως Λάβεντερ Μπράουν, ο Φιν Στίβενς ως Βίνσεντ Κραμπ, ο Γουίλιαμ Νας ως Γκρέγκορι Γκόιλ, ο Γουόργουικ Ντέιβις ως Φίλιους Φλίτγουικ και η Σιρίν Σάμπα ως Πομόνα Σπράουτ.
Η σειρά θα κάνει πρεμιέρα στις 25 Δεκεμβρίου στο HBO.
Το τρέιλερ περιλαμβάνει ορισμένες από τις πιο εμβληματικές στιγμές του πρώτου μυθιστορήματος της Τζ. Κ. Ρόουλινγκ, όπως τον Χάρι με το Καπέλο της Επιλογής, το γήπεδο του Κουίντιτς και τη σκηνή στην οποία ο καθηγητής Σνέιπ τον αντιμετωπίζει με περιφρόνηση.
Το HBO έδωσε επίσης στη δημοσιότητα μια περιγραφή της σεζόν, σύμφωνα με την οποία: «Δεν υπάρχει τίποτα το ιδιαίτερο στον Χάρι Πότερ — ή τουλάχιστον αυτό του λέει η θεία του, Πετούνια. Όταν όμως φτάνει ένα μυστηριώδες γράμμα που τον ενημερώνει ότι έγινε δεκτός στη Σχολή Μαγείας και Ξορκιών Χόγκουαρτς, ανοίγει μπροστά του η πόρτα σε έναν κρυφό κόσμο γεμάτο μαγεία, φιλία και περιπέτεια. Πίσω όμως από τους μαγεμένους τοίχους του Χόγκουαρτς κρύβονται σκοτεινά μυστικά. Ο Χάρι πρέπει να βρει το θάρρος για να αποδείξει την αξία του απέναντι στον πιο σκοτεινό μάγο απ’ όλους».
Δείτε το τρέιλερ
Στη σειρά πρωταγωνιστούν ο Ντόμινικ ΜακΛάφλιν ως Χάρι Πότερ, η Αραμπέλα Στάντον ως Ερμιόνη Γκρέιντζερ, ο Άλαστερ Στάουτ ως Ρον Ουέσλι, ο Τζον Λίθγκοου ως Άλμπους Ντάμπλντορ, η Τζάνετ ΜακΤίρ ως Μινέρβα ΜακΓκόναγκαλ, ο Πάαπα Εσιέντου ως Σέβερους Σνέιπ, ο Νικ Φροστ ως Ρούμπεους Χάγκριντ, ο Ρόρι Γουίλμοτ ως Νέβιλ Λόνγκμποτομ.
Στο καστ περιλαμβάνονται επίσης ο Λοξ Πρατ ως Ντράκο Μαλφόι, ο Λίο Έρλι ως Σίμους Φίνιγκαν, ο Ελάιτζα Όσιν ως Ντιν Τόμας, ο Τρίσταν Χάρλαντ ως Φρεντ Ουέσλι, ο Γκάμπριελ Χάρλαντ ως Τζορτζ Ουέσλι, ο Ρουάρι Σπούνερ ως Πέρσι Ουέσλι, η Αλέσια Λεόνι ως Παρβάτι Πατίλ, η Σιένα Μούσα ως Λάβεντερ Μπράουν, ο Φιν Στίβενς ως Βίνσεντ Κραμπ, ο Γουίλιαμ Νας ως Γκρέγκορι Γκόιλ, ο Γουόργουικ Ντέιβις ως Φίλιους Φλίτγουικ και η Σιρίν Σάμπα ως Πομόνα Σπράουτ.
Η σειρά θα κάνει πρεμιέρα στις 25 Δεκεμβρίου στο HBO.
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