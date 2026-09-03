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Η Κατερίνα Λιόλιου τραγούδησε υπό καταρρακτώδη βροχή στη Θεσσαλονίκη, δείτε βίντεο
Η Κατερίνα Λιόλιου τραγούδησε υπό καταρρακτώδη βροχή στη Θεσσαλονίκη, δείτε βίντεο
Μολονότι ούτε η τραγουδίστρια, ούτε οι θεατές πτοήθηκαν από τη βροχή, οι διοργανωτές αποφάσισαν διακοπή της συναυλίας για λόγους ασφαλείας
Θύμα της βροχής που σάρωσε το βράδυ της Τετάρτης τη Θεσσαλονίκη έπεσε η Κατερίνα Λιόλιου.
Η τραγουδίστρια έδινε συναυλία στο Θέατρο Γης όταν «άνοιξαν οι ουρανοί».
Ωστόσο η βροχή - αν και έντονη - δεν πτόησε ούτε την Κατερίνα Λιόλιου, ούτε τους θεατές της συναυλίας, οι οποίοι συνέχισαν να τραγουδούν.
«Είπε κάποιος καλοκαιρινή βροχούλα;» αναρωτήθηκε χρήστης του TikTok που ανήρτησε βίντεο από τη συναυλία στο Θέατρο Γης.
Επειδή, όμως, η βροχή δεν σταματούσε, οι διοργανωτές της συναυλίας αποφάσισαν την διακοπή της για λόγους ασφαλείας. Η Κατερίνα Λιόλιου, θέλοντας να μείνει κοντά στον κόσμο μέχρι την τελευταία στιγμή, συνέχισε αυθόρμητα να τραγουδά a cappella χαρίζοντας μια ξεχωριστή στιγμή στους θαυμαστές της που παρέμειναν εκεί και τραγουδούσαν μαζί της.
Η τραγουδίστρια έδινε συναυλία στο Θέατρο Γης όταν «άνοιξαν οι ουρανοί».
@fragiskosofficial Δεν μας πειράζει η καταρρακτώδης βροχή Η μεγάλη συναυλία της Κατερίνας Λιόλιου που έγινε sold out συνεχίστηκε #στη #fragiskos #foryoupage❤️❤️ #song ♬ πρωτότυπος ήχος - Fragiskos 🔷💫🎤
Ωστόσο η βροχή - αν και έντονη - δεν πτόησε ούτε την Κατερίνα Λιόλιου, ούτε τους θεατές της συναυλίας, οι οποίοι συνέχισαν να τραγουδούν.
«Είπε κάποιος καλοκαιρινή βροχούλα;» αναρωτήθηκε χρήστης του TikTok που ανήρτησε βίντεο από τη συναυλία στο Θέατρο Γης.
@fragiskosofficial Καταρρακτώδης βροχή στο θέατρο γης στην Κατερίνα Λιόλιου στην συναυλία #στη #fragiskos #foryoupage❤️❤️ #song @Katerina Lioliou ♬ πρωτότυπος ήχος - Fragiskos 🔷💫🎤
Επειδή, όμως, η βροχή δεν σταματούσε, οι διοργανωτές της συναυλίας αποφάσισαν την διακοπή της για λόγους ασφαλείας. Η Κατερίνα Λιόλιου, θέλοντας να μείνει κοντά στον κόσμο μέχρι την τελευταία στιγμή, συνέχισε αυθόρμητα να τραγουδά a cappella χαρίζοντας μια ξεχωριστή στιγμή στους θαυμαστές της που παρέμειναν εκεί και τραγουδούσαν μαζί της.
Πριν αποχαιρετήσει το κοινό της Θεσσαλονίκης, η τραγουδίστρια μοίρασε ένα λούτρινο δώρο, εμπνευσμένο από το νέο της άλμπουμ και υπογεγραμμένο από την ίδια, ως ένα μικρό «ευχαριστώ» για την αγάπη, τη στήριξη και την παρουσία του κόσμου σε αυτή τη βραδιά.
@tranzistor1003 Κάπως έτσι άδοξα ολοκληρώθηκε λόγω βροχής η συναυλία της @Lioliou Katerina στο Θέατρο Γης! #tranzistor1003 #lioliou #skg ♬ πρωτότυπος ήχος - tranzistor1003
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