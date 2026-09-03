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Λευκάδα: Παρανάλωμα του πυρός έγινε φουσκωτό σκάφος στα Σύβοτα, δείτε βίντεο
Λευκάδα: Παρανάλωμα του πυρός έγινε φουσκωτό σκάφος στα Σύβοτα, δείτε βίντεο
Σύμφωνα με μαρτυρίες, πριν από την εκδήλωση της φωτιάς προηγήθηκε έκρηξη
Αναστάτωση προκλήθηκε αργά το απόγευμα της Τετάρτης στον οικισμό Σύβοτα στην Λευκάδα, όταν πυρκαγιά ξέσπασε σε ένα επτάμετρο φουσκωτό σκάφος που ήταν δεμένο στο τέλος κοντά σε εκκλησία.
Σύμφωνα με μαρτυρίες, πριν από την εκδήλωση της φωτιάς προηγήθηκε έκρηξη. Στο σκάφος βρισκόταν ένας άνδρας, ο οποίος εκείνη την ώρα πραγματοποιούσε εργασίες καθαρισμού, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ελαφρά.
Η φωτιά πήρε γρήγορα διαστάσεις και το σκάφος καταστράφηκε ολοσχερώς, παρά την άμεση επέμβαση της Πυροσβεστικής. Για την κατάσβεση επιχείρησαν τρία οχήματα της Υπηρεσίας.
Τα ακριβή αίτια της πυρκαγιάς διερευνώνται.
Σύμφωνα με μαρτυρίες, πριν από την εκδήλωση της φωτιάς προηγήθηκε έκρηξη. Στο σκάφος βρισκόταν ένας άνδρας, ο οποίος εκείνη την ώρα πραγματοποιούσε εργασίες καθαρισμού, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ελαφρά.
Η φωτιά πήρε γρήγορα διαστάσεις και το σκάφος καταστράφηκε ολοσχερώς, παρά την άμεση επέμβαση της Πυροσβεστικής. Για την κατάσβεση επιχείρησαν τρία οχήματα της Υπηρεσίας.
Τα ακριβή αίτια της πυρκαγιάς διερευνώνται.
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