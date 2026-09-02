Κυβέλη Μάρδα: Ποια είναι η «άγνωστη» γυναίκα που προλόγισε τον Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη

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Ποια είναι η Κυβέλη Μάρδα

Μία σχετικά άγνωστη στο ευρύ κοινό παρουσία προλόγισε τον Αλέξη Τσίπρα και έκλεψε τις εντυπώσεις κατά την παρουσίαση του οικονομικού προγράμματος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης στη Θεσσαλονίκη. Πρόκειται για την, ένα από τα 400 μέλη του Εθνικού Συμβουλίου της ΕΛ.Α.Σ..Η γιατρός Κυβέλη Μάρδα μάλιστα, η δεν αρκέστηκε σε έναν τυπικό πρόλογο, αλλά στη σύντομη παρέμβασή της, προχώρησε και σε πολιτικά σχόλια. Όπως υποστήριξε η κυρία Μάρδα, από τη μία υπάρχει η αδημονία των πολιτών για το «τι θα ανακοινώσει ο Τσίπρας» και από την άλλη η κυβέρνηση που επικρίνει τον κ. Τσίπρα γιατί μιλά πριν από την ομιλία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στη ΔΕΘ.«Θα τους αφήσουμε να δώσουν μόνοι τους την μάχη της ημερομηνίας», σχολίασε η ίδια καλώντας τον κ. Τσίπρα στο βήμα ο οποίος πήρε τη σκυτάλη από το σχόλιο της Κυβέλης Μάρδα λέγοντας «δεν ξέρω αν θα πρέπει να παίρνω την άδεια από τον κ. Μητσοτάκη κάθε φορά που θα ανεβαίνω στη Θεσσαλονίκη».Η ιατρός Κυβέλη Μάρδα είναι κόρη του Δημήτρη Μάρδα που διετέλεσε αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών στην κυβέρνηση Τσίπρα. Είναι σύζυγος του διεθνούς μεσοεπιθετικού του ΠΑΟΚ Δημήτρη Πέλκα.