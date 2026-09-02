Κυβέλη Μάρδα: Ποια είναι η «άγνωστη» γυναίκα που προλόγισε τον Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη
Κυβέλη Μάρδα: Ποια είναι η «άγνωστη» γυναίκα που προλόγισε τον Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη
Κόρη του πρώην αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών, σύζυγος του διεθνούς μεσοεπιθετικού του ΠΑΟΚ Δημήτρη Πέλκα και μέλος του Εθνικού Συμβουλίου της ΕΛ.Α.Σ
Μία σχετικά άγνωστη στο ευρύ κοινό παρουσία προλόγισε τον Αλέξη Τσίπρα και έκλεψε τις εντυπώσεις κατά την παρουσίαση του οικονομικού προγράμματος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης στη Θεσσαλονίκη. Πρόκειται για την Κυβέλη Μάρδα, ένα από τα 400 μέλη του Εθνικού Συμβουλίου της ΕΛ.Α.Σ..
Η γιατρός Κυβέλη Μάρδα μάλιστα, η δεν αρκέστηκε σε έναν τυπικό πρόλογο, αλλά στη σύντομη παρέμβασή της, προχώρησε και σε πολιτικά σχόλια. Όπως υποστήριξε η κυρία Μάρδα, από τη μία υπάρχει η αδημονία των πολιτών για το «τι θα ανακοινώσει ο Τσίπρας» και από την άλλη η κυβέρνηση που επικρίνει τον κ. Τσίπρα γιατί μιλά πριν από την ομιλία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στη ΔΕΘ.
«Θα τους αφήσουμε να δώσουν μόνοι τους την μάχη της ημερομηνίας», σχολίασε η ίδια καλώντας τον κ. Τσίπρα στο βήμα ο οποίος πήρε τη σκυτάλη από το σχόλιο της Κυβέλης Μάρδα λέγοντας «δεν ξέρω αν θα πρέπει να παίρνω την άδεια από τον κ. Μητσοτάκη κάθε φορά που θα ανεβαίνω στη Θεσσαλονίκη».
Η γιατρός Κυβέλη Μάρδα μάλιστα, η δεν αρκέστηκε σε έναν τυπικό πρόλογο, αλλά στη σύντομη παρέμβασή της, προχώρησε και σε πολιτικά σχόλια. Όπως υποστήριξε η κυρία Μάρδα, από τη μία υπάρχει η αδημονία των πολιτών για το «τι θα ανακοινώσει ο Τσίπρας» και από την άλλη η κυβέρνηση που επικρίνει τον κ. Τσίπρα γιατί μιλά πριν από την ομιλία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στη ΔΕΘ.
«Θα τους αφήσουμε να δώσουν μόνοι τους την μάχη της ημερομηνίας», σχολίασε η ίδια καλώντας τον κ. Τσίπρα στο βήμα ο οποίος πήρε τη σκυτάλη από το σχόλιο της Κυβέλης Μάρδα λέγοντας «δεν ξέρω αν θα πρέπει να παίρνω την άδεια από τον κ. Μητσοτάκη κάθε φορά που θα ανεβαίνω στη Θεσσαλονίκη».
Ποια είναι η Κυβέλη ΜάρδαΗ ιατρός Κυβέλη Μάρδα είναι κόρη του Δημήτρη Μάρδα που διετέλεσε αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών στην κυβέρνηση Τσίπρα. Είναι σύζυγος του διεθνούς μεσοεπιθετικού του ΠΑΟΚ Δημήτρη Πέλκα.
Παντρεύτηκαν το 2022 στην Κωνσταντινούπολη, στο Οικουμενικό Πατριαρχείο, όταν ο Πέλκας αγωνιζόταν στη Φενέρμπαχτσέ και πέρυσι απέκτησαν το πρώτο τους παιδί, ένα κοριτσάκι.
Στο παρελθόν είχε αποφοιτήσει από το Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων με κατεύθυνση τον Τουρισμό του Αλεξάνδρειου Τεχνολογικού Ιδρύματος Θεσσαλονίκης, ενώ διετέλεσε και ραδιοφωνική παραγωγός.
Για την υπουργοποίηση του πατέρα της έλεγε μεταξύ άλλων το 2015 στο Πρώτο Θέμα: «Γνωρίζω ότι ο μπαμπάς μου ανήκει στον χορό “εραστών” του Δον Κιχώτη! Ακολουθεί το όνειρο και μάχεται γι’ αυτό με όλες του τις δυνάμεις. Η διαφορά του με τον Δον Κιχώτη συνίσταται ίσως στην εμπιστοσύνη με την οποία περιβάλει την λογική».
Στο παρελθόν είχε αποφοιτήσει από το Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων με κατεύθυνση τον Τουρισμό του Αλεξάνδρειου Τεχνολογικού Ιδρύματος Θεσσαλονίκης, ενώ διετέλεσε και ραδιοφωνική παραγωγός.
Για την υπουργοποίηση του πατέρα της έλεγε μεταξύ άλλων το 2015 στο Πρώτο Θέμα: «Γνωρίζω ότι ο μπαμπάς μου ανήκει στον χορό “εραστών” του Δον Κιχώτη! Ακολουθεί το όνειρο και μάχεται γι’ αυτό με όλες του τις δυνάμεις. Η διαφορά του με τον Δον Κιχώτη συνίσταται ίσως στην εμπιστοσύνη με την οποία περιβάλει την λογική».
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα