Μυστική συνάντηση του Γουίτκοφ με τον Σύμβουλο Εθνικής Ασφαλείας των ΗΑΕ: Στο τραπέζι η οικονομική ασφυξία του Ιράν

Ο απεσταλμένος του Τραμπ συναντήθηκε με τον αξιωματούχο των ΗΑΕ στη Σαρδηνία - Είχε προηγηθεί η ανακοίνωση Μπέσεντ για την επιχείρηση «Οικονομικός Παρίας» - Η οργή των Εμιράτων μετά τα ιρανικά χτυπήματα σε τάνκερ στο Ορμούζ