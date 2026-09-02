Η Κατερίνα Γερονικολού γιόρτασε τα γενέθλιά της με φωτογραφίες από το καλοκαίρι της και πόζες με τον Γιάννη Τσιμιτσέλη
Η Κατερίνα Γερονικολού γιόρτασε τα γενέθλιά της με φωτογραφίες από το καλοκαίρι της και πόζες με τον Γιάννη Τσιμιτσέλη
Να παίζουμε όσο και αν μεγαλώνουμε, έγραψε η ηθοποιός στην ανάρτησή της στο Instagram
Μερικές φωτογραφίες από το καλοκαίρι της δημοσίευσε στα social media η Κατερίνα Γερονικολού, με αφορμή τα γενέθλιά της.
Η ηθοποιός απαθανατίζεται με μαγιό πάνω σε σκάφος, άλλοτε μόνη της και άλλοτε με την παρέα της. Από το φωτογραφικό της άλμπουμ δεν έλειψαν και τα στιγμιότυπα με τον σύντροφό της, τον Γιάννη Τσιμιτσέλη. «Να παίζουμε. Όσο κι αν μεγαλώνουμε. Happy Birthday to me. Καλή “σχολική” χρονιά σε όλους μας!!», έγραψε χαρακτηριστικά η Κατερίνα Γερονικολού στη συνοδευτική λεζάντα της ανάρτησής της.
Δείτε φωτογραφίες
Η ηθοποιός απαθανατίζεται με μαγιό πάνω σε σκάφος, άλλοτε μόνη της και άλλοτε με την παρέα της. Από το φωτογραφικό της άλμπουμ δεν έλειψαν και τα στιγμιότυπα με τον σύντροφό της, τον Γιάννη Τσιμιτσέλη. «Να παίζουμε. Όσο κι αν μεγαλώνουμε. Happy Birthday to me. Καλή “σχολική” χρονιά σε όλους μας!!», έγραψε χαρακτηριστικά η Κατερίνα Γερονικολού στη συνοδευτική λεζάντα της ανάρτησής της.
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