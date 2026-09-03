Η μετάβαση της εμβληματικής επένδυσης σε παραγωγική λειτουργία, αναδεικνύει ένα νέο πρότυπο βιομηχανικής ανάπτυξης, όπου οι κρίσιμες πρώτες ύλες, η τεχνολογική καινοτομία και η υπεύθυνη λειτουργία, δημιουργούν ισχυρή εθνική αξία
ΑΕΚ: Στην ευρωπαϊκή λίστα οι Λυκογιάννης, Ζοάο Μάριο και Βιτάλις, εκτός ο Γκεοργκίεφ
ΑΕΚ: Στην ευρωπαϊκή λίστα οι Λυκογιάννης, Ζοάο Μάριο και Βιτάλις, εκτός ο Γκεοργκίεφ
Με τη νέα λίστα η ΑΕΚ θα πορευτεί στα οκτώ παιχνίδια της League Phase του Champions League καθώς από εδώ και πέρα δεν υπάρχει η δυνατότητα αλλαγής
Αργά το βράδυ της Τετάρτης πέρασε η προθεσμία στην UEFA για τις λίστες στη League Phase του Champions League, με την ΑΕΚ να προχωρά σε τρεις αλλαγές σε σχέση με εκείνη που είχε δηλώσει για τα ματς με τη Λέφσκι στα play offs.
Η Ένωση πρόσθεσε τον Βιτάλις, ο οποίος δεν είχε δικαίωμα συμμετοχής στα play offs καθώς είχε αγωνιστεί με την Γκιορ, αλλά και τα τελευταία μεταγραφικά αποκτήματα, τους Ζοάο Μάριο και Λυκογιάννη.
Οι δύο πρώτοι αντικατέστησαν στη λίστα τον Κουτέσα που παίρνει μεταγραφή για τη Σερβέτ και τον Γκεοργκίεφ στην κατηγορία των μη γηγενών, ενώ ο τελευταίος πήρε τη θέση του Καλοσκάμη στην κατηγορία των γηγενών της Ομοσπονδίας.
Με τη νέα λίστα που μπορείτε να δείτε αναλυτικά παρακάτω, η ΑΕΚ θα πορευτεί στα οκτώ παιχνίδια της League Phase του Champions League καθώς από εδώ και πέρα δεν υπάρχει η δυνατότητα αλλαγής, εκτός της περίπτωσης κάποιου σοβαρού τραυματισμού, όπως έγινε πέρυσι όταν ο Λιούμπισιτς είχε αντικαταστήσει τον Ζίνι.
Αλλαγές και συγκεκριμένα τρεις μπορούν να γίνουν αργότερα σε περίπτωση που η ΑΕΚ περάσει από τη League Phase στην επόμενη φάση της διοργάνωσης.
Γηγενείς Ομοσπονδίας: Μάνταλος, Πήλιος, Ρότα, Λυκογιάννης.
Μη γηγενείς: Στρακόσια, Μουκουντί, Κάιρινεν, Γκατσίνοβιτς, Γιόβιτς, Ζούμπκοφ, Κοϊτά, Μάγερ, Μαρίν, Βίντα, Αριάγκα, Βάργκα, Ρέλβας, Ζίνι, Μπρινιόλι, Βιτάλις, Ζοάο Μάριο.
Λίστα Β: Μπαλαμώτης
Σαχτάρ - ΑΕΚ (Τετάρτη 14/10 - 22:00)
Μάντσεστερ Σίτι - ΑΕΚ (Τρίτη 20/10 - 22:00)
ΑΕΚ - Ρεάλ Μαδρίτης (Τετάρτη 4/11 - 19:45)
Η Ένωση πρόσθεσε τον Βιτάλις, ο οποίος δεν είχε δικαίωμα συμμετοχής στα play offs καθώς είχε αγωνιστεί με την Γκιορ, αλλά και τα τελευταία μεταγραφικά αποκτήματα, τους Ζοάο Μάριο και Λυκογιάννη.
Οι δύο πρώτοι αντικατέστησαν στη λίστα τον Κουτέσα που παίρνει μεταγραφή για τη Σερβέτ και τον Γκεοργκίεφ στην κατηγορία των μη γηγενών, ενώ ο τελευταίος πήρε τη θέση του Καλοσκάμη στην κατηγορία των γηγενών της Ομοσπονδίας.
Με τη νέα λίστα που μπορείτε να δείτε αναλυτικά παρακάτω, η ΑΕΚ θα πορευτεί στα οκτώ παιχνίδια της League Phase του Champions League καθώς από εδώ και πέρα δεν υπάρχει η δυνατότητα αλλαγής, εκτός της περίπτωσης κάποιου σοβαρού τραυματισμού, όπως έγινε πέρυσι όταν ο Λιούμπισιτς είχε αντικαταστήσει τον Ζίνι.
Αλλαγές και συγκεκριμένα τρεις μπορούν να γίνουν αργότερα σε περίπτωση που η ΑΕΚ περάσει από τη League Phase στην επόμενη φάση της διοργάνωσης.
Γηγενείς Ομοσπονδίας: Μάνταλος, Πήλιος, Ρότα, Λυκογιάννης.
Η λίστα της ΑΕΚ για τη League Phase του Champions League
Μη γηγενείς: Στρακόσια, Μουκουντί, Κάιρινεν, Γκατσίνοβιτς, Γιόβιτς, Ζούμπκοφ, Κοϊτά, Μάγερ, Μαρίν, Βίντα, Αριάγκα, Βάργκα, Ρέλβας, Ζίνι, Μπρινιόλι, Βιτάλις, Ζοάο Μάριο.
Λίστα Β: Μπαλαμώτης
Το πρόγραμμα της ΑΕΚ στη League Phase του Champions LeagueΑΕΚ - ΛΑΣΚ (Τρίτη 8/9 - 19:45)
Σαχτάρ - ΑΕΚ (Τετάρτη 14/10 - 22:00)
Μάντσεστερ Σίτι - ΑΕΚ (Τρίτη 20/10 - 22:00)
ΑΕΚ - Ρεάλ Μαδρίτης (Τετάρτη 4/11 - 19:45)
Κόμο - ΑΕΚ (Τρίτη 24/11 - 22:00)
ΑΕΚ - Γαλατάσαραϊ (Τρίτη 8/12 - 22:00)
ΑΕΚ - Ρόμα (Τρίτη 19/1 - 22:00)
Ντόρτμουντ - ΑΕΚ (Τετάρτη 27/1 - 22:00)
ΑΕΚ - Γαλατάσαραϊ (Τρίτη 8/12 - 22:00)
ΑΕΚ - Ρόμα (Τρίτη 19/1 - 22:00)
Ντόρτμουντ - ΑΕΚ (Τετάρτη 27/1 - 22:00)
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