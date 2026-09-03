ΑΕΚ: Στην ευρωπαϊκή λίστα οι Λυκογιάννης, Ζοάο Μάριο και Βιτάλις, εκτός ο Γκεοργκίεφ

Με τη νέα λίστα η ΑΕΚ θα πορευτεί στα οκτώ παιχνίδια της League Phase του Champions League καθώς από εδώ και πέρα δεν υπάρχει η δυνατότητα αλλαγής