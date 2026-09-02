Ρομά μπλόκαραν λεωφορείο και προπηλάκισαν οδηγό στην Ακτή Μιαούλη: «Ήταν εκτός ορίων»

Το λεωφορείο περνούσε στην αριστερή λωρίδα για να φτάσει στον τερματικό και τότε πλησίασε το αγροτικό με τέσσερις επιβαίνοντες που κατέβηκαν και άρχισαν να βρίζουν τον οδηγό, κάνοντας χειρονομίες.