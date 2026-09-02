Η Μάιλι Σάιρους έγινε απλώς «Μάιλι»: Φυσική εξέλιξη για μια εμβληματική σούπερ σταρ και θρύλο, λέει ο πατέρας της
Η Μάιλι Σάιρους έγινε απλώς «Μάιλι»: Φυσική εξέλιξη για μια εμβληματική σούπερ σταρ και θρύλο, λέει ο πατέρας της
Η τραγουδίστρια έχει αφήσει πίσω της το επώνυμό της, κάνοντας αλλαγές στον λογαριασμό της στο Instagram και στην επίσημη ιστοσελίδα της
Μια αλλαγή στο όνομα της έκανε Μάιλι Σάιρους, η οποία δεν πέρασε απαρατήρητη από τους θαυμαστές της. Η 33χρονη τραγουδίστρια αποφάσισε, όπως φαίνεται, να εγκαταλείψει το επώνυμό της και να συστήνεται πλέον απλώς ως Μάιλι. Η κίνηση αυτή συνοδεύεται από την ανακοίνωση του 10ου άλμπουμ της.
Η αλλαγή έγινε αρχικά εμφανής στο Instagram, όπου το όνομα του λογαριασμού της από @mileycyrus έγινε @miley. Παράλληλα, δημοσίευσε μια νέα φωτογραφία σε κόκκινους και μαύρους τόνους, γράφοντας στη λεζάντα μόνο μία λέξη: «MILEY».
Το νέο όνομα έχει κάνει την εμφάνισή του και στην επίσημη ιστοσελίδα της, ενώ ακόμη και η Google εμφανίζει πλέον ως επίσημη ονομασία μόνο το Μάιλι, ενισχύοντας την εικόνα ενός συνολικού rebranding.
Ο πατέρας της βραβευμένης με Grammy τραγουδίστριας σχολίασε την απόφασή της μέσα από τα social media, επικροτώντας την κόρη του. «Η οικογένεια σημαίνει περισσότερα από ποτέ τώρα. Πάντα αποκαλούσα το κοριτσάκι μου Μάιλι. Απλώς… Μάιλι», έγραψε ο Μπίλι Ρέι Σάιρους στο X. «Όπως πάντα αποκαλούσα το αγόρι μου Μπρέισον. Στοιχηματίζω ότι δεν ξέρατε πως ήμουν απλώς CYRUS πριν κυκλοφορήσει το “Achy Breaky Heart” το 1992. Όλο το merchandise και τα μπλουζάκια μου έγραφαν μόνο CYRUS SOME GAVE ALL, με μια σημαία POW/MIA και τις λέξεις “Δεν σας ξεχνάμε”».
Η ανάρτηση του Μπίλι Ρέι Σάιρους
Ο τραγουδιστής εξήγησε ότι θεωρεί πως η επιλογή της κόρης του να χρησιμοποιεί πλέον μόνο το μικρό της όνομα αποτελεί «μια φυσική εξέλιξη για μια εμβληματική σούπερ σταρ και θρύλο», αναφέροντας ως παραδείγματα τη Ντόλι Πάρτον, τη Σερ, τον Έλβις Πρίσλεϊ και τον Πρινς, καλλιτέχνες που συχνά αναγνωρίζονται μόνο από το μικρό τους όνομα. Μοιράστηκε επίσης μια παλιά φωτογραφία του με τη Μάιλι και τον γιό του, τον Μπρέισον.
Μέσα από την ανάρτησή του, αποκάλψε ότι συζήτησε με τη Μάιλι Σάιρους την κίνησή της. «Είπα χθες στη Μάιλι ότι νιώθω καλά με την απόφασή της να χρησιμοποιεί μόνο το μικρό της όνομα. Της ανέφερα τη Ντόλι και τη Σερ. Όσο το σκέφτομαι περισσότερο… Έλβις… Πρινς… και πάει λέγοντας. Είναι μια φυσική εξέλιξη για μια εμβληματική σούπερ σταρ και θρύλο. Και ο θρύλος συνεχίζεται! Ανυπομονώ για το νέο άλμπουμ».
Η αλλαγή έγινε αρχικά εμφανής στο Instagram, όπου το όνομα του λογαριασμού της από @mileycyrus έγινε @miley. Παράλληλα, δημοσίευσε μια νέα φωτογραφία σε κόκκινους και μαύρους τόνους, γράφοντας στη λεζάντα μόνο μία λέξη: «MILEY».
Το νέο όνομα έχει κάνει την εμφάνισή του και στην επίσημη ιστοσελίδα της, ενώ ακόμη και η Google εμφανίζει πλέον ως επίσημη ονομασία μόνο το Μάιλι, ενισχύοντας την εικόνα ενός συνολικού rebranding.
Ο πατέρας της βραβευμένης με Grammy τραγουδίστριας σχολίασε την απόφασή της μέσα από τα social media, επικροτώντας την κόρη του. «Η οικογένεια σημαίνει περισσότερα από ποτέ τώρα. Πάντα αποκαλούσα το κοριτσάκι μου Μάιλι. Απλώς… Μάιλι», έγραψε ο Μπίλι Ρέι Σάιρους στο X. «Όπως πάντα αποκαλούσα το αγόρι μου Μπρέισον. Στοιχηματίζω ότι δεν ξέρατε πως ήμουν απλώς CYRUS πριν κυκλοφορήσει το “Achy Breaky Heart” το 1992. Όλο το merchandise και τα μπλουζάκια μου έγραφαν μόνο CYRUS SOME GAVE ALL, με μια σημαία POW/MIA και τις λέξεις “Δεν σας ξεχνάμε”».
Η ανάρτηση του Μπίλι Ρέι Σάιρους
Family means more than ever now. I always called my little girl Miley. Just … Miley. Just like I always called my little boy Braison. Bet you didn’t know … I was just CYRUS before Achy Breaky Heart came out in 92. All of my swag and T shirts only read. CYRUS SOME GAVE ALL… pic.twitter.com/7g7MI8xrJA— Billy Ray Cyrus (@billyraycyrus) September 2, 2026
Μέσα από την ανάρτησή του, αποκάλψε ότι συζήτησε με τη Μάιλι Σάιρους την κίνησή της. «Είπα χθες στη Μάιλι ότι νιώθω καλά με την απόφασή της να χρησιμοποιεί μόνο το μικρό της όνομα. Της ανέφερα τη Ντόλι και τη Σερ. Όσο το σκέφτομαι περισσότερο… Έλβις… Πρινς… και πάει λέγοντας. Είναι μια φυσική εξέλιξη για μια εμβληματική σούπερ σταρ και θρύλο. Και ο θρύλος συνεχίζεται! Ανυπομονώ για το νέο άλμπουμ».
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