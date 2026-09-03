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Τραγωδία στην Πάτρα: 50χρονος κατέρρευσε σε φαρμακείο, κατέληξε λίγο αργότερα στο νοσοκομείο
Τραγωδία στην Πάτρα: 50χρονος κατέρρευσε σε φαρμακείο, κατέληξε λίγο αργότερα στο νοσοκομείο
Ο άνδρας μεταφέρθηκε στο φαρμακείο από συγγενικό του πρόσωπο λόγω ξαφνικής αδιαθεσίας
Τραγική κατάληξη είχε η αδιαθεσία ενός 50χρονου άνδρα στην Πάτρα.
Σύμφωνα με όσα μεταδίδει η τοπική ιστοσελίδα tempo24.news, ο άνδρας αισθάνθηκε ξαφνική αδιαθεσία και μεταφέρθηκε από συγγενικό του πρόσωπο σε φαρμακείο της περιοχής, προκειμένου να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες.
Ωστόσο, ενώ βρισκόταν στο φαρμακείο, έχασε τις αισθήσεις του.
Άμεσα κλήθηκε το ΕΚΑΒ και οι διασώστες έσπευσαν στο σημείο, παραλαμβάνοντας τον 50χρονο και μεταφέροντάς τον στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών στο Ρίο, όπου, σύμφωνα με τις πληροφορίες, κατέληξε.
Σύμφωνα με όσα μεταδίδει η τοπική ιστοσελίδα tempo24.news, ο άνδρας αισθάνθηκε ξαφνική αδιαθεσία και μεταφέρθηκε από συγγενικό του πρόσωπο σε φαρμακείο της περιοχής, προκειμένου να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες.
Ωστόσο, ενώ βρισκόταν στο φαρμακείο, έχασε τις αισθήσεις του.
Άμεσα κλήθηκε το ΕΚΑΒ και οι διασώστες έσπευσαν στο σημείο, παραλαμβάνοντας τον 50χρονο και μεταφέροντάς τον στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών στο Ρίο, όπου, σύμφωνα με τις πληροφορίες, κατέληξε.
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