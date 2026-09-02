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Η Αναστασία Παντούση πόζαρε τόπλες στο Instagram, δείτε φωτογραφία
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Αναστασία Παντούση Τόπλες

Η Αναστασία Παντούση πόζαρε τόπλες στο Instagram, δείτε φωτογραφία

«Πρέπει να κάνουμε τη ζωή ένα όνειρο και το όνειρο μια πραγματικότητα», έγραψε η ηθοποιός στην ανάρτησή της

Η Αναστασία Παντούση πόζαρε τόπλες στο Instagram, δείτε φωτογραφία
Γεωργία Κοτζιά
19 ΣΧΟΛΙΑ
Τόπλες πόζαρε η Αναστασία Παντούση σε ανάρτησή της στο Instagram.

Η ηθοποιός, την Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου, ανέβασε στο προφίλ της στιγμιότυπα από τις καλοκαιρινές της διακοπές με τα τοπία από τα μέρη που βρέθηκε, ωστόσο στην πρώτη φωτογραφία παρουσιάζεται η ίδια να κάθεται σε ένα κρεβάτι, με την πλάτη της στραμμένη προς την κάμερα, χωρίς να φορά εσώρουχο.

Σε ένα ακόμη στιγμιότυπο, η ηθοποιός παρουσιάζεται μέσα σε ναό, κοιτάζοντας ψηλά, εντυπωσιασμένη. Στη λεζάντα της ανάρτησής της η Αναστασία Παντούση σημείωσε μία φράση του Πιέρ Κιουρί: «Πρέπει να κάνουμε τη ζωή ένα όνειρο, και το όνειρο μια πραγματικότητα».

Δείτε τις φωτογραφίες


Η Αναστασία Παντούση πόζαρε τόπλες στο Instagram, δείτε φωτογραφία
Η Αναστασία Παντούση πόζαρε τόπλες στο Instagram, δείτε φωτογραφία
Η Αναστασία Παντούση πόζαρε τόπλες στο Instagram, δείτε φωτογραφία
Η Αναστασία Παντούση πόζαρε τόπλες στο Instagram, δείτε φωτογραφία
Η Αναστασία Παντούση πόζαρε τόπλες στο Instagram, δείτε φωτογραφία
Η Αναστασία Παντούση πόζαρε τόπλες στο Instagram, δείτε φωτογραφία
Γεωργία Κοτζιά
19 ΣΧΟΛΙΑ

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