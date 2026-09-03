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Πέθανε στα 70 της η Aμερικανίδα τραγουδίστρια της τζαζ Κασάντρα Γουίλσον
Πέθανε στα 70 της η Aμερικανίδα τραγουδίστρια της τζαζ Κασάντρα Γουίλσον
H καλλιτέχνιδα έφυγε από τη ζωή στο σπίτι της, περιτριγυρισμένη από την οικογένεια και τους στενούς φίλους της
Πέθανε σε ηλικία 70 ετών η βραβευμένη με Grammy τραγουδίστρια της τζαζ Κασάντρα Γουίλσον.
Η Αμερικανίδα καλλιτέχνιδα έφυγε από τη ζωή στο σπίτι της στο Τζάκσον του Μισισίπι, περιτριγυρισμένη από την οικογένεια και τους στενούς φίλους της
Η Γουίλσον, μία από τις πιο αναγνωρισμένες Αμερικανίδες τραγουδίστριες της τζαζ και κάτοχος δύο βραβείων Grammy, πέθανε την Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου σε ηλικία 70 ετών στη γενέτειρά της, το Τζάκσον. Την είδηση ανακοίνωσε ο εκπρόσωπος της καλλιτέχνιδας.
Ο μάνατζέρ της, Ρόμπερτ Τόρε απέτισε φόρο τιμής στην καλλιτέχνιδα σημειώνοντας. «Η Κασάντρα Γουίλσον έφυγε γαλήνια, στο σπίτι της, περιτριγυρισμένη από τον οικογένειά της, τους στενούς φίλους της και τον μάνατζέρ της», ανέφερε, χαρακτηρίζοντάς τη «θρυλική καλλιτέχνιδα της τζαζ». Τα αίτια του θανάτου της δεν έχουν γίνει γνωστά. Ο Ρόμπερτ Τόρε ζήτησε να γίνει σεβαστή η ιδιωτικότητα της οικογένειας αυτή την περίοδο.
Η Γουίλσον είχε διαγράψει μια πολυετή πορεία στη μουσική, έχοντας δραστηριοποιηθεί ως στιχουργός, συνθέτρια, τραγουδίστρια και παραγωγός. Ήταν ιδιαίτερα γνωστή για τη βαθιά, εκφραστική κοντράλτο φωνή της, που αποτέλεσε χαρακτηριστικό στοιχείο του προσωπικού της ύφους.
Κατά τη διάρκεια της περίπου 30χρονης καριέρας της, συνεργάστηκε με σημαντικούς εκπροσώπους της τζαζ, μεταξύ των οποίων ο Στιβ Κόλμαν και ο Γουίντον Μαρσάλις.
Το 1997 κέρδισε το Grammy για την καλύτερη τζαζ φωνητική ερμηνεία για το άλμπουμ «New Moon Daughter». Δώδεκα χρόνια αργότερα, το 2009, απέσπασε το Grammy στην κατηγορία του καλύτερου τζαζ φωνητικού άλμπουμ για το «Loverly».
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Η Αμερικανίδα καλλιτέχνιδα έφυγε από τη ζωή στο σπίτι της στο Τζάκσον του Μισισίπι, περιτριγυρισμένη από την οικογένεια και τους στενούς φίλους της
Η Γουίλσον, μία από τις πιο αναγνωρισμένες Αμερικανίδες τραγουδίστριες της τζαζ και κάτοχος δύο βραβείων Grammy, πέθανε την Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου σε ηλικία 70 ετών στη γενέτειρά της, το Τζάκσον. Την είδηση ανακοίνωσε ο εκπρόσωπος της καλλιτέχνιδας.
Cassandra Wilson, the two-time Grammy-winning jazz vocalist who collaborated with the Roots, Angelique Kidjo, and others, died Wednesday.— Rolling Stone (@RollingStone) September 2, 2026
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Η Γουίλσον είχε διαγράψει μια πολυετή πορεία στη μουσική, έχοντας δραστηριοποιηθεί ως στιχουργός, συνθέτρια, τραγουδίστρια και παραγωγός. Ήταν ιδιαίτερα γνωστή για τη βαθιά, εκφραστική κοντράλτο φωνή της, που αποτέλεσε χαρακτηριστικό στοιχείο του προσωπικού της ύφους.
Κατά τη διάρκεια της περίπου 30χρονης καριέρας της, συνεργάστηκε με σημαντικούς εκπροσώπους της τζαζ, μεταξύ των οποίων ο Στιβ Κόλμαν και ο Γουίντον Μαρσάλις.
Το 1997 κέρδισε το Grammy για την καλύτερη τζαζ φωνητική ερμηνεία για το άλμπουμ «New Moon Daughter». Δώδεκα χρόνια αργότερα, το 2009, απέσπασε το Grammy στην κατηγορία του καλύτερου τζαζ φωνητικού άλμπουμ για το «Loverly».
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
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