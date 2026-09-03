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Πέθανε στα 70 της η Aμερικανίδα τραγουδίστρια της τζαζ Κασάντρα Γουίλσον
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Τραγουδίστρια τζαζ

Πέθανε στα 70 της η Aμερικανίδα τραγουδίστρια της τζαζ Κασάντρα Γουίλσον

καλλιτέχνιδα έφυγε από τη ζωή στο σπίτι της, περιτριγυρισμένη από την οικογένεια και τους στενούς φίλους της

Πέθανε στα 70 της η Aμερικανίδα τραγουδίστρια της τζαζ Κασάντρα Γουίλσον
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Πέθανε σε ηλικία 70 ετών η βραβευμένη με Grammy τραγουδίστρια της τζαζ Κασάντρα Γουίλσον.

Η Αμερικανίδα καλλιτέχνιδα έφυγε από τη ζωή στο σπίτι της στο Τζάκσον του Μισισίπι, περιτριγυρισμένη από την οικογένεια και τους στενούς φίλους της

Η Γουίλσον, μία από τις πιο αναγνωρισμένες Αμερικανίδες τραγουδίστριες της τζαζ και κάτοχος δύο βραβείων Grammy, πέθανε την Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου σε ηλικία 70 ετών στη γενέτειρά της, το Τζάκσον. Την είδηση ανακοίνωσε ο εκπρόσωπος της καλλιτέχνιδας.

Ο μάνατζέρ της, Ρόμπερτ Τόρε απέτισε φόρο τιμής στην καλλιτέχνιδα σημειώνοντας. «Η Κασάντρα Γουίλσον έφυγε γαλήνια, στο σπίτι της, περιτριγυρισμένη από τον οικογένειά της, τους στενούς φίλους της και τον μάνατζέρ της», ανέφερε, χαρακτηρίζοντάς τη «θρυλική καλλιτέχνιδα της τζαζ». Τα αίτια του θανάτου της δεν έχουν γίνει γνωστά. Ο Ρόμπερτ Τόρε ζήτησε να γίνει σεβαστή η ιδιωτικότητα της οικογένειας αυτή την περίοδο.

Η Γουίλσον είχε διαγράψει μια πολυετή πορεία στη μουσική, έχοντας δραστηριοποιηθεί ως στιχουργός, συνθέτρια, τραγουδίστρια και παραγωγός. Ήταν ιδιαίτερα γνωστή για τη βαθιά, εκφραστική κοντράλτο φωνή της, που αποτέλεσε χαρακτηριστικό στοιχείο του προσωπικού της ύφους.

Cassandra Wilson - Don't Explain (Performance Video)

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Κατά τη διάρκεια της περίπου 30χρονης καριέρας της, συνεργάστηκε με σημαντικούς εκπροσώπους της τζαζ, μεταξύ των οποίων ο Στιβ Κόλμαν και ο Γουίντον Μαρσάλις.

Cassandra Wilson "You Go To My Head"

Το 1997 κέρδισε το Grammy για την καλύτερη τζαζ φωνητική ερμηνεία για το άλμπουμ «New Moon Daughter». Δώδεκα χρόνια αργότερα, το 2009, απέσπασε το Grammy στην κατηγορία του καλύτερου τζαζ φωνητικού άλμπουμ για το «Loverly».

Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
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